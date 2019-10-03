Можно ли ездить днем с противотуманками вместо фар

Правила дорожного движения обязывают водителей ездить на автомобилях с включенным светом даже в дневное время суток. Эта норма принята с 2010 года ради повышения безопасности и снижения числа аварий.

Специалисты до сих пор спорят, эффективным ли оказалось нововведение. Но по-прежнему нередко возникает и другой, сугубо практический вопрос: а можно ли использовать вместо фар ближнего света какие-либо другие осветительные приборы и, в частности, противотуманные фары?

Как указывает aif.ru, не только можно, но в ряде случаев - даже нужно. Так, на старых автомобилях советского производства, которых еще немало на наших дорогах, генераторы тока не рассчитаны на постоянно горящий головной свет. Такие машины могут разрядить аккумуляторную батарею буквально на ходу. А потому вместо фар их владельцы порой включают так называемые подфарники или габаритные огни. Однако правилами это запрещено. Наказать водителя могут штрафом в 500 рублей.

Не разрешается навешивать на машины и современные светодиодные ходовые огни. Это считается изменением конструкции автомобиля, которую необходимо официально узаконить в органах ГИБДД. А вот противотуманные фары - вполне легальны. А потому их и стоит приобрести для старой машины.

Во-первых, это штатное оборудование для большинства советских автомобилей, не говоря уже о новых. Во-вторых, правила допускают их использование в дневное время суток наряду с фарами ближнего света и ходовыми огнями заводской установки. При этом противотуманки еще и тратят меньше энергии, чем ближний свет, а лампочки в них реже перегорают, напоминает эксперт издания.