На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов

Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю. Работы идут в рамках госконтракта, к ним привлечены российские и сирийские специалисты, заявил руководитель проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам Михаил Мусаев.

По его словам, каждое укрытие представляет собой сборный металлический ангар, защищенный с трех сторон бронированными листами от средств поражения, в том числе от мин, пишет РИА Новости. Необходимые для строительства материалы были доставлены из России по морю в пункт материально-технического обеспечения Тартус.

На базе Хмеймим планируется еще построить две дороги, одну отремонтировать. Будет также построен проезд, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов, отметил Мусаев.

На аэродроме в Хмеймиме сейчас продолжается реконструкция одной из взлетно-посадочных полос, сообщил офицер штаба материально-технического обеспечения группировки войск на авиабазе Игорь Олерский. Эта полоса выполняется из монолитного бетона, ее протяженность составит три тысячи метров. После реконструкции здесь можно будет принимать воздушные суда всех типов, в том числе сирийские гражданские самолеты.

Напомним, что с 15 октября в пункте базирования Военно-морского флота России в Сирии начнет работу судоремонтная мастерская. Сейчас здесь продолжается монтаж оборудования. Основная задача новой мастерской - оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования.