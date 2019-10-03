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Рубрика: Происшествия

Надзор за бывшими заключенными усилен

Текст: Владислав Куликов
"РГ" публикует закон, обязывающий вчерашних заключенных заранее уведомлять полицию о своих передвижениях по стране.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Новация распространяется на тех осужденных, кому суд после освобождения из колонии назначил административный надзор.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Цель особого контроля за освободившимся сидельцем - не допустить в будущем преступлений. Не все выходят из колоний с чистой совестью и планами начать жить с чистого листа, не нарушая законы. Если есть основания предполагать, что человек может взяться за старое, суд ему может назначить административный надзор. Тогда гражданин будет находиться под плотным контролем полиции, а ему самому могут быть назначены определенные запреты.

Каждый запрет должен быть мотивирован. Например, если человек совершил преступление в пьяном виде, то ему запретят посещать места, где разливают. То есть кафе и рестораны, пивные и т.п.

Также под запретом для вчерашнего сидельца могут оказаться развлекательные мероприятия (концерты, конкурсы, фестивали и прочее), спортивные соревнования и т.п. А по вечерам гражданину могут вообще запретить выходить из дома. Скажем, если бывший заключенный известен как футбольный фанат и сел за драку, ему могут на время административного надзора закрыть вход на стадионы.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год административный надзор назначался 51,4 тысячи раз.

Такой контроль не вечен, он устанавливается на определенный срок. Затем надзор может быть продлен по суду. За год было принято 7,8 тысячи решений о продлении административного надзора, а также 14,6 тысячи решений о дополнении ограничений, то есть режим контроля по требованию правоохранителей усиливался.

Фото: iStock
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Многие эксперты считают, что условия административного надзора даже жестче, чем для тех, кто осужден условно или выпущен условно-досрочно. Но здесь есть логичное объяснение: условный срок или условно-досрочное освобождение - это знак доверия человеку. Условно - значит можно наказать без тюрьмы. Условно-досрочное освобождение - гражданин исправляется, его можно выпустить раньше срока. Контроль остается и в этих случаях, но ситуации все-таки разные.К тому же режим административного надзора может быть смягчен или снят досрочно. Правда, это делается довольно редко. По данным Судебного департамента, за год административный надзор досрочно снимался 999 раз, частично отменялись какие-то запреты (но сам надзор оставался) 674 раза.

Согласно закону поднадзорный обязан информировать полицию о своих поездках по стране. Новый закон вводит более строгое правило. По старым нормам гражданин, находящийся под административным надзором, должен был сообщить в полицию в течение трех дней о том, что отправился в поездку. Теперь поднадзорный будет обязан сообщить в полицию о своих планах не позднее чем за три дня до поездки. Полиция может санкционировать поездку лишь в определенных законом ситуациях. Например, если кто-то из близких тяжело заболел. Или самому человеку необходимо лечение. Разрешена поездка для сдачи экзаменов в учебное заведение и возможен переезд, если человек начнет учиться в вузе.

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