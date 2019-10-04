Федеральный закон от 1 октября 2019 г. N 331-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2037; 2013, N 52, ст. 6997; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4801) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 4 после слов "лишения свободы" дополнить словами "принудительными работами либо", слова "в виде ограничения" заменить словами "в виде принудительных работ либо ограничения";

б) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) осуждения поднадзорного лица к принудительным работам.";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Продление административного надзора

Административный надзор может быть продлен судом в случае:

1) осуждения поднадзорного лица к наказанию, не связанному с изоляцией осужденного от общества, за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;

2) осуждения поднадзорного лица условно, либо с отсрочкой исполнения приговора, либо с отсрочкой отбывания наказания за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;

3) применения к поднадзорному лицу меры уголовно-правового характера без изоляции от общества в связи с совершением им в период нахождения под административным надзором преступления;

4) совершения поднадзорным лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка управления, и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, и (или) административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 11.5, и (или) статьей 11.9, и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.";

3) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"5) уведомить орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения не позднее чем за три рабочих дня до его перемены, а также в течение трех рабочих дней - о возвращении к месту жительства, пребывания или фактического нахождения, если поднадзорное лицо отсутствовало по исключительным личным обстоятельствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;".

Президент Российской Федерации В. Путин