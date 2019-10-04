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4 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)

Федеральный закон от 1 октября 2019 г. N 331-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"

Дата подписания 1 октября 2019 г.
Опубликован 4 октября 2019 г.
Вступает в силу 12 октября 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

Комментарии Российской Газеты

Надзор за бывшими заключенными усилен

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2037; 2013, N 52, ст. 6997; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4801) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 4 после слов "лишения свободы" дополнить словами "принудительными работами либо", слова "в виде ограничения" заменить словами "в виде принудительных работ либо ограничения";

б) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) осуждения поднадзорного лица к принудительным работам.";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Продление административного надзора

Административный надзор может быть продлен судом в случае:

1) осуждения поднадзорного лица к наказанию, не связанному с изоляцией осужденного от общества, за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;

2) осуждения поднадзорного лица условно, либо с отсрочкой исполнения приговора, либо с отсрочкой отбывания наказания за совершение им в период нахождения под административным надзором преступления;

3) применения к поднадзорному лицу меры уголовно-правового характера без изоляции от общества в связи с совершением им в период нахождения под административным надзором преступления;

4) совершения поднадзорным лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка управления, и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность, и (или) административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 11.5, и (или) статьей 11.9, и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.";

3) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"5) уведомить орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения не позднее чем за три рабочих дня до его перемены, а также в течение трех рабочих дней - о возвращении к месту жительства, пребывания или фактического нахождения, если поднадзорное лицо отсутствовало по исключительным личным обстоятельствам, предусмотренным частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона;".

Президент Российской Федерации В. Путин