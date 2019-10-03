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Рубрика: Экономика

Названы новые перспективы нацвалюты и падения доллара до 60 рублей

Текст: Георгий Панин
Андрей Хохрин, генеральный директор ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Курс рубля на октябрь видится стабильным. Среднесрочные цели в паре с долларом на уровне 60 рублей, в паре с евро на уровне 67-68 рублей, наверно, не будут достигнуты. Однако и потенциал ослабления национальной валюты, если и не исчерпан полностью, то ограничен.

Фото: iStock
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Начиная с 2016 года, рубль постепенно восстанавливается от обвального падения. Считаю, этот тренд все еще не завершен. Основания для его развития есть. Можно предполагать как падение, так и рост глобальных финансовых рынков. И в любом случае рубль остается в выигрышном положении. Продолжение подъема рынков (а это пока базовый сценарий) - производная от дешевизны резервных валют. Нетерпимость Дональда Трампа к относительно жесткой монетарной политике ФРС США косвенно подтверждает, что доллар тоже недалек от серьезного снижения внутренней стоимости. А доллар США - основная мировая валюта фондирования (61 процент мировых резервов).

Снижение рублевой ключевой ставки, каким бы скорым оно не было, в сложившейся ситуации оставляет за отечественной валютой статус высокодоходной. Что в совокупности с низкой долговой нагрузкой страны (госдолг равен резервам) и низкой инфляцией (4,3 процента против 7 процентов ключевой ставки) создает на нее высокий спекулятивный спрос.

Если все же мировой фондовый рынок продолжит начатую коррекцию, рубль тоже останется в относительно выигрышном положении. Да и в ближайшее время глобальным инвесторам понадобится свободная ликвидность для поддержания своих позиций в падающих бумагах. Рубли будут активно обмениваться на доллары и евро. Это фактор давления и он болезненный.

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Схлопывание пирамиды керри-трейд в прошлом году, когда возник спрос на доллары, привело рубль к почти 20-процентномуу ослаблению. Сейчас пирамиды нет, продажи рубля в негативном сценарии не окажутся столь же жесткими. Так что 67 по паре доллар/рубль можем увидеть. Выше - маловероятно.

Основным риском для рубля может оказаться нефть. Накопление дисбаланса спроса и предложения привело к росту волатильности (в сентябре она стала исторически максимальной) и к общему падению цен. Сейчас годовая разница между производством и спросом достигает почти 200 миллионов тонн в год, около 5 процентов от уровня предложения. И цены в 50 долларов за баррель для марки Brent достижимы. Однако, это сценарий не столь вероятен, так как за последние полгода цена на черное золото снизилась с 75 долларов до 57-59. Вероятно, дисбаланс спроса/предложения уже заложен в нефтяные котировки.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Если же все-таки предположение об относительной стабильности нефти неверно, у государства есть хороший мобилизационный резерв. Экономику и валюту может поддержать сосредоточенность на исполнении нацпроектов и их финансировании. Бюджет может оказаться дефицитным, но экономика получит подспорье - как от госзаказа, так и от некоторого восстановления внутреннего спроса (он в данном случае - следствие государственного стимулирования внутреннего продукта).

Вообще, страхи обвала сопровождают рубль, начиная с 2015 года. Появились они на минимальных для курса национальной валюты уровнях, как это обычно и бывает. И последние годы сопровождают любое более-менее заметное отклонение рубля от среднего диапазона своих колебаний. Обвалы происходят тогда, когда ожидания таких событий низки и непопулярны.

Сейчас, очевидно, иная обстановка. Так что 60-65 рублей за доллар, 67-72 рубля за евро - перспектива долгосрочная. Достаточная стабильность рубля в октябре - тоже наиболее вероятна. А до окончания нынешнего года, скорее всего, рубль будет, пускай в рваном режиме, но продолжать свое постепенное укрепление.

Экономика Финансы Фондовый рынок Курс рубля Цена на нефть
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