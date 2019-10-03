После краха "Томаса Кука" пляжи на Майорке стали похожи на города-призраки

Некоторые компании сферы услуг на популярном курортном острове боятся, что в скором времени могут обанкротиться также, как и старейший в мире туроператор. Бары на Майорке терпят колоссальные убытки из-за массового исхода туристов. Пляжи острова теперь в основном пустынны после того, как "Томас Кук" начал принудительную ликвидацию, что привело к отмене всех рейсов и праздничных турпакетов.

Один британец, владеющий баром на Майорке, сказал, что с момента краха туристической фирмы его бизнес "стал катастрофическим". Другой бизнесмен, 31-летний Джек Бейт, владелец паба Rose and Crown в Кала Миллор, сказал Daily Star, что его "торговля на этой неделе резко упала и почти сведена на нет".

Газета сообщает, что как минимум 500 испанских отелей находятся на грани скорого закрытия из-за падения числа отдыхающих из Великобритании. Пара молодоженов Кэлли Миллингтон и ее жених Лиам Шоу оказались заблокированы в их отеле на Майорке в Магалуфе после краха "Томаса Кука". 23-летние новобрачные рассказали, что их попросили заплатить 1100 фунтов стерлингов, несмотря на то что ранее они уже оплатили 750 фунтов каждый за 10-дневный отпуск в четырехзвездочном отеле.

Супруги, которые вылетели на Майорку в четверг, 19 сентября, утверждают, что когда "Томас Кук" потерпел крах, они вернулись в свой номер и обнаружили, что все их вещи временно изъяты администрацией отеля. Они утверждают, что персонал гостиницы пригрозил: им придется провести ночь на улице, если они не доплатят 1100 фунтов стерлингов. С трудом молодым людям с помощью родственников, которые перевели им деньги на кредитную карту, удалось погасить этот "неожиданный долг". Свой медовый месяц они теперь вспоминают как кошмарный сон. Только после этого им позволили забрать вещи и покинуть гостиницу с тем, чтобы на специальном рейсе британского управления гражданской авиации вернуться домой.