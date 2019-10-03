Президент Индонезии проигнорировал требования протестующих

Президент Индонезии Джоко Видодо не намерен менять курс реформ, несмотря на волну протестов, прокатившихся по крупным городам страны.

В интервью Bloomberg политик подчеркнул, что Индонезия - демократическое государство, граждане могут высказывать свое мнение.

"Но самое главное не допустить анархии, беспорядков, разрушений инфраструктуры", - подчеркнул Видодо. По его словам, участников акций протеста иногда приглашают в президентский дворец для беседы с главой государства.

Что же касается реформ, "они необходимы для обеспечения устойчивого развития в условиях глобального экономического спада и торговых войн".

Напомним, в крупных городах Индонезии десятки тысяч человек, преимущественно студенты, вышли на улицы с требованием отменить ряд законопроектов. В частности, поправки в уголовный кодекс.

В случае их принятия уголовная ответственность будет грозить за однополые связи, аборты, супружескую измену, вступление в интимные связи до брака. Нововведения коснутся и иностранцев, находящихся на территории Индонезии.