По их данным, на должность директора ФСИН претендуют Анатолий Рудый - первый заместитель директора ФСИН, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии.

Олег Плохой до назначения в этом году в Росгвардию занимал должность первого заместителя министра юстиции, так что специфика ФСИН ему известна. Первым же в этом списке претендентов на должность руководителя тюремного ведомства, по версии СМИ, стоит начальник управления "Л" этого ведомства Вадим Баланин. Генерал-лейтенант Вадим Баланин пришел на службу во ФСИН в 2012 году, до этого он служил на руководящих должностях в ФСБ.

По некоторым данным, отставка самого Геннадия Корниенко связана с достижением руководителем тюремного ведомства предельного возраста нахождения на госслужбе - 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Корниенко имеет высшее специальное образование. В советское время он служил в КГБ, затем в ФСБ России. В 2001 году он был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны, а в 2002 году стал директором Государственной фельдъегерской службы. Пост главы ФСИН он занимал с 25 июня 2012 года, сменив на этом посту Александра Реймера, который впоследствии был осужден.

Отставка Корниенко самая заметная, но не единственная. Согласно указу, Владимир Путин освободил от должности еще целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Так, по указу от 30 сентября, от занимаемой должности освобождены начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов и главный инспектор МВД генерал Эдуард Соболь, а также начальник главка МЧС по Республике Коми Александр Князев, глава управления Следственного комитета по Калининградской области Виктор Леденев и заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев. Уволен с должности и прокурор Томской области Виктор Романенко.

Этим же указом назначены руководители управлений Следственного комитета России. Так, главой следственного управления по Тверской области назначен полковник юстиции Альберт Кизимов, следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - полковник юстиции Анатолий Уханов. Главой следствия в Курганской области стал Богдан Францишко. Кроме того, Дмитрий Козлов стал начальником ГУ МЧС по Севастополю, Юрий Лымарь назначен начальником главного управления ФСИН по Пермскому краю. Начальником астраханского областного УМВД стал генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, а руководителем Сибирского юридического института МВД - полковник Дмитрий Ким. Юрий Бобкин назначен начальником управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, Олег Кадочников занял должность зама начальника главного управления по вопросам миграции МВД России.