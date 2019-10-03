Президент Венесуэлы собрался в гости к Ким Чен Ыну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время посетит Северную Корею. "Очень скоро я поеду туда. Будьте в этом уверены", - заявил политик в эфире государственного телевидения.

Он также напомнил о недавнем визите в КНДР председателя Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо. В Пхеньяне состоялись продуктивные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество во всех сферах и заключили ряд соглашений.

Добавим, что сам Мадуро на прошлой неделе побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российскому коллеге лидер южноамериканской страны подарил копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара.