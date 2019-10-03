При каких условиях возможно снижение нештрафуемого порога скорости

По всей видимости, ожидать снижения нештрафуемого лимита скорости с 20 км/ч до 10 км/ч в ближайшее время не стоит. В МВД подтвердили свою позицию, что перед принятием такого решения необходимо, в первую очередь, навести порядок на дорогах. А именно - провести их ревизию и избавится от излишних ограничений.

В последнее время в различных СМИ активно муссируется тема возможности снижения этого самого нештрафуемого порога, которое, якобы, инициирует МВД. Напомним, что сейчас получить штраф за превышение скорости можно только в том случае, если превышение скорости составило более 20 км/ч. Некоторые чиновники настаивают на снижении этого порога до 10 км/ч, а наиболее продвинутые в технических характеристиках камер фотовидеофиксации настаивают на том, чтобы снизить его до 3 км/ч. По их мнению, нынешние комплексы фотовидеофиксации способны обеспечить и большую точность определения скорости. Однако, в конечном итоге речь идет не об этой точности, которая также вызывает нарекания, а о грамотности организации дорожного движения.

Напомним, вопрос о снижении ненаказуемого порога нарушения скоростного режима до 10 км/ч рассматривался на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в конце 2018 года.

Согласно протоколу Правительственной комиссии от 29 ноября 2018 года, исполнителями по предоставлению предложений по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих административную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час, были определены МВД России и Минтранс России.

И МВД, и Минтранс проинформировали правительство о концептуальной поддержке необходимости внесения соответствующих изменений. При этом отметили, что изменения отвечают цели стремления к нулевой смертности в результате ДТП, заложенной в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы.

Однако, в целях максимальной защиты интересов всех участников дорожного движения, в том числе и автовладельцев, которые расплачиваются за фактические, мнимые, а также случайные превышения скорости, МВД России выступило за проведение ревизии улично-дорожной сети собственниками дорог для установления обоснованности ограничения скоростного режима. А также для возможности создания условий по увеличению скорости движения транспортных средств на отдельных участках дорог, при условии разделения транспортных потоков и отсутствия очагов аварийности.

У нас довольно часто на дорогах встречаются совершено неожиданные ограничения. Вдруг на прямом и ровном участке дороги появится знак, ограничивающий скорость 50 км/ч. А за ним, как правило, расположена камера. И не важно, что ГОСТ предписывает снижать скорость постепенно с шагом в 20 км/ч. Это потом уже в суде можно будет доказывать.

У нас есть шикарная дорога, которая идет в обход города Коломны. Но скорость на ней ограничена 90 км/ч, хотя встречные потоки разделены широченным газоном, выездов и съездов не много, и организованы они грамотно.

Да что далеко за примерами ходить? В той же Москве - шикарная Северо-Восточная хорда, на которой более четырех полос в ту и другую сторону, практически нет машин, но стоит ограничение 60 км/ч.

Такие бессмысленные ограничения только создают нервозную ситуацию на дороге, а также повышают аварийность. Потому что кто-то едет, строго соблюдая все требования знаков, а кто-то на такой дороге может и разогнаться.

Напомним, что в Германии, где на автобанах скорость не ограничена вообще, смертельных аварий практически не бывает.

Напомним, что в рамках той же правительственной комиссии, которая предложила задуматься о рассмотрении понижения не штрафуемого порога, также было указано на целесообразность участия Госавтоинспекции в разработке и согласовании проектов организации дорожного движения.

Выполнение этих условий предложено осуществить в течение двух лет. И только после этого можно говорить о снижении нештрафуемого порога. Конечно, если порядок на дорогах будет наведен.