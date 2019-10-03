Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР

Российский президент Владимир Путин дал позитивную оценку действиям президента США Дональда Трампа на пути корейского регулирования. Он признал, что проблем еще много, но отметил движение в правильном направлении.

"Господин Трамп смог сделать исторический шаг и преодолеть линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", - сказал Путин, выступая на на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, "воспринимали ее не иначе как изгоя", напомнил он. Путин также отметил способность американского президента к неординарным решениям.