Редчайшую консоль Nintendo PlayStation можно будет купить. Что в ней такого?

Полностью рабочий и очень редкий прототип игровой приставки Nintendo PlayStation вскоре может быть выставлен на аукцион для продажи. Об этом сообщает Gonintendo со ссылкой на источник, близкий к владельцу раритетного агрегата.

Owner of 'Nintendo Playstation' prototype is planning on putting the console up for sale https://t.co/ZY4NWTWvVm pic.twitter.com/yhlSX3VmR3 — GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) 2 октября 2019 г.

Для коллекционеров Nintendo PlayStation - это что-то вроде святого Грааля игровой индустрии. На взгляд современного геймера - приставка выглядит как Франкенштейн, собранный из частей, казалось бы, вечных соперников. Но Sony и Nintendo не всегда были конкурентами. Тут необходим небольшой экскурс в историю.

В 90-е годы прошлого века Nintendo со своей SNES была лидером рынка и искала способы еще больше увеличить аудиторию за счет выпуска нового продукта, поддерживающего входящий в моду формат CD. Интерес проявила компания Sony, которая вообще не была представлена на рынке игровых систем. В результате коллаборации на свет появился прототип Nintendo PlayStation, который был способен запускать игры как для SNES, так и имел привод для дисков формата Super Disc.

К сожалению или к счастью, компании не смогли прийти к единому соглашению, и Nintendo PlayStation так никогда и не поступила в серию. Чуть позже Nintendo передоговорилась с Philips и выпускала свои игры на дисках для платформы CD-i, ставшей одним из самых громких провалов в отрасли. Sony же пошла по пути независимости и самостоятельности и на сегодняшний день является безусловным лидером индустрии.

Прототип, который, согласно источнику, готовится сейчас к продаже, был куплен нынешним владельцем всего за 75 долларов на аукционе после закрытия офиса, в котором он работал. Стартовая цена, за которую сейчас будут продавать Nintendo PlayStation, пока не называется, но, по предварительным оценкам, есть все шансы на установление нового мирового рекорда.

В 2015 году издание Engadget опубликовало на YouTube небольшое интервью с владельцем, где в том числе продемонстрирована работоспособность этого реликта из прошлого.