ГИБДД Москвы призвала водителей подготовить автомобили к зиме

Столичная ГИБДД опубликовала обращение к автолюбителям с призывом начать подготовку машин к зиме. Скоро - похолодание, а значит, первый снег и гололед.

Настоящей осени стоит ждать уже на следующей неделе, отмечают в автоинспекции, опираясь на прогноз Гидрометцентра. В межсезонье погода будет часто меняться, и чтобы не заглохнуть посреди оживленной трассы и не попасть в аварию, нужно соблюсти ряд несложных рекомендаций.

Во-первых, в ГИБДД советуют проверить все узлы и ходовую часть. Посмотреть, в каком состоянии зимние покрышки, не пришло ли время их менять. Заранее стоит позаботиться о незамерзающем омывателе. Причем покупать жидкость нужно не на стихийных развалах, а в сертифицированных автомагазинах.