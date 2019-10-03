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03.10.2019 13:27
Рубрика: Легковые авто

ГИБДД Москвы призвала водителей подготовить автомобили к зиме

Текст: Сергей Бабкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Столичная ГИБДД опубликовала обращение к автолюбителям с призывом начать подготовку машин к зиме. Скоро - похолодание, а значит, первый снег и гололед.

Фото: iStock
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Настоящей осени стоит ждать уже на следующей неделе, отмечают в автоинспекции, опираясь на прогноз Гидрометцентра. В межсезонье погода будет часто меняться, и чтобы не заглохнуть посреди оживленной трассы и не попасть в аварию, нужно соблюсти ряд несложных рекомендаций.

Во-первых, в ГИБДД советуют проверить все узлы и ходовую часть. Посмотреть, в каком состоянии зимние покрышки, не пришло ли время их менять. Заранее стоит позаботиться о незамерзающем омывателе. Причем покупать жидкость нужно не на стихийных развалах, а в сертифицированных автомагазинах.