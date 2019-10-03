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03.10.2019 14:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неисправность МС-21 связана с некорректной работой индикатора выхода шасси

Текст: Роман Маркелов

Неисправность самолета МС-21, из-за которой он совершил экстренную посадку в четверг, предположительно, связана с некорректной работой индикатора выхода шасси, сообщается в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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В четверг в ходе очередного испытательного полета проводилась отработка ряда новых систем самолета МС-21. Полет продолжался больше часа, после этого самолет приземлился в штатном режиме. При этом, как отмечают в ОАК, в ходе завершающей стадии испытательного полета предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси.

В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки, говорится в релизе компании.

В настоящее время МС-21 проходит программу летных сертификационных испытаний в Жуковском, в которой принимают участие три самолета. В ее рамках происходит отработка новых систем на различных режимах.

МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный корпорацией "Иркут" совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Начало его серийного производства запланировано на 2021 год.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Жуковский Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Лайнер МС-21
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