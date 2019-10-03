В Москве заработают четыре новые выделенные полосы

Одна начнет функционировать на участке Новослободской улицы - от Лесной до Вадковского переулка. Протяженность небольшая - всего 600 метров. Однако позитивный эффект для наземного транспорта будет заметен сразу. Здесь проходит три автобусных маршрута, а недавно стал курсировать и электробус. В часы пик тут формируется сильный затор.
Вместе с автомобилистами в пробках теряют время и пассажиры автобусов. Но уже со следующей недели скорость "наземки" увеличится примерно на 20%. Это средний показатель при организации "выделенки". "Благодаря выделенкам движение городского транспорта становится быстрее и равномернее. Пассажиры могут точнее планировать время в пути", - отмечают в пресс-службе столичного дептранса.
Три другие полосы более короткие. Одна протянется на полкилометра по улице Маршала Шестопалова от улицы Москворечье до Каширского шоссе. Вторая заработает на 400-метровом участке Марксистской улицы от переулка Маяковского до Таганской площади. Последняя полоса длиной всего 300 метров соединит Цимлянскую улицу и Тихорецкий бульвар по Краснодарской улице.
Всего же до конца 2019 года в Москве должны заработать еще 9 "выделенок". Семь из них появятся на Ленинградском шоссе, улицах Яузская, Минская, Самотечная, Красного Маяка, а также на Головинской эстакаде и в Орликовом переулке. Еще одна полоса на Проектируемом проезде № 5108 в Бирюлево растянется на два километра, а протяженность "выделенки" на Калужском шоссе превысит 18 км.