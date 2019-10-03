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03.10.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Тула простилась с ветераном Великой Отечественной войны, штурмовавшим Рейхстаг, Евгением Шалашниковым. Ветеран войны, бывший следователь МВД Евгений Шалашников захоронен на Почетной аллее первого городского кладбища в Туле.

Евгений Шалашников - почетный гражданин города-героя Тулы. Он начинал войну в боях под Ржевом, участник Орловско-Курской операции, освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина и на стене рейхстага написал: "туляк Шалашников".

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Евгений Шалашников скончался 1 октября на 95-м году жизни.

Прощание состоялось в Николо-Зарецком храме. Проститься с известным человеком пришли первые лица области и города, силовых структур, сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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