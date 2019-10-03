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Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии

Новости
    03.10.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков

Американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор "Песни Льда и Пламени", литературного первоисточника многократно призовой телевакханалии "Игра престолов", записал видеообращение к жителям Якутии. В котором поблагодарил россиян за трогательное внимание.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: писателю жители Якутии вручили свой очередной "народный "Оскар", которым ранее уже был удостоен актер Леонардо Ди Каприо. Более того - вручение предполагается устраивать теперь ежегодно.

Мартин поклялся, что статуэткой намерен дорожить.

"Я, Джордж Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку", - сказал автор в ролике, опубликованном на YouTube-аккаунте канала "Якутия24".

При этом писатель обратил внимание, что выглядит награда "великолепно" и произошедшее - "действительно замечательный жест".

"Я очень рад, что вам нравятся мои книги, и да, я работаю еще над двумя книгами, так что вы сможете насладиться ими в будущем", - посулил беллетрист в раскованной и непринужденной манере.

Как рассказала Татьяна Егорова, одна из организаторов акции, вместе со статуэткой Мартину была передана и книга "Олонхо" на английском языке, древнее якутское сказание.

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