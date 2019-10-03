Приморский нацпарк рассекретил "невидимого" леопарда на своем фото

Национальный парк "Земля леопарда" вновь выставил в своей странице в Facebook фото с "невидимым" леопардом, указав, где на нем запечатлен хищник.

Ранее после опубликования в Сети снимка с "невидимым" леопардом, сотрудники нацпарка дали понять, что леопарды, живущие в Уссурийской тайге, умеют маскироваться не хуже. Они опубликовали фото старшего госинспектора Андрея Троянова, предложив пользователям Интернета найти хищника на снимке.

Как отмечается, многие подписчики нашли его в первые минуты после публикации снимка.

На фото не видно мордочки леопарда, но очертания спины и хвоста наблюдательные люди заметили.

Чтобы подтвердить, что зверь на снимке действительно есть, сотрудники нацпарка подготовили также увеличенный фрагмент кадра с повышенной резкостью.