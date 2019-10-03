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03.10.2019 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Вольске Саратовской области суд арестовал двоих сотрудников полиции, которые обвиняются в жестоком убийстве.

Как ранее сообщала "РГ", двое сержантов полиции 26 сентября во время патрулирования остановили нетрезвого мужчину. По версии следствия, между пьяным и полицейскими произошла перебранка. После этого правоохранители надели на мужчину наручники и вывезли его на служебной машине на городскую окраину в район кладбища. Там сотрудники полиции руками и ногами забили "обидевшего" их 41-летнего гражданина до смерти. Тело погибшего обнаружили прохожие.

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Подозреваемых задержали уже через несколько дней. Следствие предъявило им обвинение в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое вызвало смерть потерпевшего.

В ГУ МВД по региону сообщили, что принято решение об увольнении задержанных полицейских и их непосредственных начальников.

По информации областного управления СК, суд по ходатайству следователя заключил обвиняемых под стражу на два месяца.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Преступления правоохранителей
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