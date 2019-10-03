В Уфе возбудили дело о смерти подростка после урока физкультуры

В Уфе по факту смерти 17-летнего студента техникума возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 2 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, 27 сентября 2019 года студент одного из уфимских техникумов на занятии по физкультуре, которое проходило в сквере им. Маяковского, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Подростка госпитализировали, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Юноша скончался.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, допрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагогический состав учебного учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан.

В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдение требований безопасности жизни и здоровья учащихся во время учебного процесса, будет дана правовая оценка, уточнили в ведомстве.