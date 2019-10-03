Как в регионах оценили казанскую акцию "Школьный пикник"

Необычная акция проходит в Казани. Родителям в учебное время предлагают пообедать в столовых, поставить блюдам оценки в специальной анкете и пообщаться с диетологом (См. "Школьный пикник", "РГ", от 3 октября 2019 года). А что думают о таком нововведении директора школ, учителя и родители в других регионах?

Татьяна Ермакова, мама троих детей, Новосибирск:

- Хорошая инициатива. Молодцы, казанцы! Мой старший сын учится в муниципальной школе. Я сама неоднократно ела то, что дают у них детям на обед. Качество еды оставляет желать лучшего, "пятерку" я бы точно не поставила. Дело в том, что еду готовит спецкомбинат питания. Все необходимые требования к еде соблюдаются, но школьники бегают за добавкой в соседние магазины либо приносят еду из дома.

Материал "Школьный пикник" вышел в "Российской газете" 3 октября 2019 года.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

- Практика, когда родители могут прийти в школу и пообедать в столовой наравне с учениками, появилась в Прикамье несколько лет назад. И родилась она, конечно, не от хорошей жизни. Еще лет пять-шесть назад проблема питания в образовательных учреждениях стояла остро. Доходило до того, что в некоторых школах от всего количества учащихся в столовых обедало не больше трети детей. Жаловались на то, что еда холодная и невкусная. Тогда было проведено множество встреч с родительской общественностью, с директорами школ.

Владимир Кильдюшкин, директор Образовательного центра "Южный город", Самара:

- У нас любой родитель может прийти в школьную столовую и купить полноценный обед за 70 рублей, который ест и ребенок. Даже на собраниях, когда папы и мамы спрашивают, как кормят детей, я всегда предлагаю им прийти и попробовать.

Ольга Билык, замдиректора школы N 61, Ростов-на-Дону:

- Двери нашей столовой всегда открыты для родителей. Комплексный обед стоит 80-90 рублей. Пирожок - 10 рублей, рогалик с повидлом - 15. У нас в меню нет чипсов и кока-колы, блюда все разнообразные.