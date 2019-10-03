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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Повод для радости

Омские власти сохранят старинные вывески
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 222(7980)
Бурная дискуссия о советской вывеске "Радость", которую намеревались снести с крыши дома в центре Омска, завершилась: артефакт решено сохранить. Об этом заявила мэр города Оксана Фадина.
Почему жители Омска спорят с чиновниками за вывеску советских времен

По ее словам, администрация Омска возьмет "Радость" на баланс как бесхозяйный объект. В дальнейшем с жильцами дома на проспекте Маркса предполагается заключить договор на размещение этой конструкции за небольшую плату.

Как сообщалось в "Экономике Сибири" (№216 от 26 сентября 2019 года), администрация Омска ввела техрегламент, согласно которому все аншлаги магазинов, кафе и парикмахерских необходимо привести к единому стилю. Все, что не вписывается в стандарты, должно исчезнуть. В черный список попали и сохранившиеся с советских времен конструкции, в том числе и "Радость".

Общественность активно возразила против такого подхода и потребовала исключений для вывесок, имеющих историческую и культурную ценность. Городские власти согласились с этой точкой зрения. Как сообщила мэр Омска, она была удивлена тем, что вывеска "Радость", ставшая символом города, находится вне закона и не имеет владельца. "Обнаружить эту проблему помогли новые правила в знаково-информационной системе", - подчеркнула Оксана Фадина. Теперь мэрия проведет инвентаризацию уникальных старинных вывесок и предпримет необходимые шаги, чтобы их сохранить.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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