Рогозин озвучил планы по выпуску ракет "Ангара"

С 2023 года омская площадка Центра Хруничева будет выпускать не менее четырех тяжелых ракет "Ангара", а спустя еще год, в 2024-м, выйдет на производство восьми носителей в год. О таких планах рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.

"С 2023 года мы будем выпускать тяжелых ракет "Ангара" не менее четырех в Омске, с 2024 года по восемь ракет тяжелых "Ангара" в Омске и по две легкие", - цитирует ТАСС слова главы госкорпорации.

Отметим, что новое семейство российских ракет-носителей "Ангара" использует экологически чистые компоненты топлива. До настоящего момента было произведено всего два запуска с космодрома Плесецк: в июле 2014 года стартовала легкая "Ангара-1.2ПП" и в декабре того же года - тяжелая "Ангара-А5".

О том, что серийное производство "Ангары" стартует в Омске к 2022 году, глава "Роскосмоса" сообщил в июле прошлого года. Основной же стартовой площадкой для данных ракет-носителей станет космодром Восточный, расположенный в Амурской области.