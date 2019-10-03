В Туве найден мальчик, потерявшийся в тайге в сентябре

В Туве найден ребенок, потерявшийся в тайге 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК. Мальчик находится в тяжелом состоянии - его доставили в больницу вертолетом.

Напомним, 12-летний ребенок в конце сентября с отцом и с другими знакомыми собирал кедровые орехи в тайге в 20 километрах от Ий Тоджинского района. 29 ребенок ушел в сторону села. Обнаружив, что мальчик не дошел до населенного пункта, местные жители организовали самостоятельные поиски, но они не дали результата.

К поискам подключилась полиция, в том числе два кинолога, сотрудники Следственного комитета и спасатели. Всего в поисках было задействовано свыше 150 человек, применялись квадрокоптеры. Ребенка нашли в пяти километрах от зимовья, где жили сборщики орехов.

Ситуация осложнялась тем, что ночью температура воздуха опускалась до -10 градусов, а также присутствием диких животных в данной местности.