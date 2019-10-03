Новости

Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке 14:36
В Ингушетии из-под конвоя сбежал фигурант дела о вымогательстве 14:34
В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы 14:32
Лавров: Не в наших правилах выкручивать партнерам руки 14:25
Можно ли ездить днем с противотуманками вместо фар 14:23
Премьер Моди объявил о победе над свободной дефекацией в сельской Индии 14:21
В Ростовской области полицейские нашли на кладбище оружие 14:20
Во Владимире агрессивный подросток пришел в школу с топором 14:16
Члены корабля "Союз МС-12" благополучно вернулись на Землю 14:14
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском 14:12
Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности 14:12
Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии 14:07
На Урале уволенная из-за откровенных фото педагог обратилась в суд 14:00
В Лос-Анджелесе запретили пластиковые трубочки 14:00
В ростовском аэропорту задержан пассажир с крупной суммой денег 14:00
Mitsubishi сделала кроссовер с газотурбинным двигателем 13:59
Мэры трех курортных городов Крыма сложили полномочия 13:58
Во Франции предрекли Крыму туристический успех 13:55
В Чечне запретили продажу вейпов несовершеннолетним 13:53
Летний кинотеатр заработает в будущем году в столичном парке "Дружба" 13:52
Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице 2 миллиона рублей 13:51
Под Воронежем осудили многодетную мать, финансирующую терроризм 13:50
В Эрмитаже обнародовали находки античной экспедиции в Милете 13:50
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко 13:40
На Урале козырек подъезда упал на подростка 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 14:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба главы КБР Фото: Пресс-служба главы КБР
Фото: Пресс-служба главы КБР

В четверг в Кабардино-Балкарии прошли выборы главы региона. В результате тайного голосования депутаты парламента КБР из трех представленных кандидатов единогласно избрали главой республики 46-летнего Казбека Кокова, который занимал до этого пост врио руководителя региона.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе парламента КБР, за кандидатуру Казбека Кокова отдали голоса все 70 депутатов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Глава Крыма назвал приоритеты на пять лет

На пост главы республики также претендовали директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев. Всех их в начале сентября 2019 года представил в парламент президент страны.

В своем выступлении перед парламентариями новый глава КБР приоритетами своей деятельности назвал выполнение национальных проектов, поддержку малых форм предпринимательства, создание рабочих мест и привлечение в КБР инвестиций. Кроме того, он планирует создавать в регионе благоприятные условия для развития молодежи.

В сентябре 2018 года советник Казбек Коков (он тогда работал советником управления президента РФ по внутренней политике) указом главы государства был назначен врио главы региона. На этой должности он сменил Юрия Кокова, который руководил республикой с 2013 года.

Казбек Коков возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты парламента КБР шестого созыва, его кандидатуру на должность главы региона выдвинула "ЕР".

Справка "РГ"

Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен Кабардино-Балкарской АССР, окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Работал на различных предприятиях республики. В 2003 году стал депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, где четыре года он занимался развитием сельского хозяйства. В 2009 году был избран депутатом в парламент КБР.

В 2013 году был назначен советником президента РФ по вопросам внутренней политики Северного Кавказа.

Его отец, Валерий Коков в 1992 году стал главой Кабардино-Балкарии и занимал этот пост 13 лет, до 2005 года.

Казбек Коков женат, воспитывает двух дочерей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Отставки и назначения глав регионов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
Минфин предложил изменить подход к сбору налогов с интернет-гигантов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
США обложили пошлинами европейские товары