Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

В четверг в Кабардино-Балкарии прошли выборы главы региона. В результате тайного голосования депутаты парламента КБР из трех представленных кандидатов единогласно избрали главой республики 46-летнего Казбека Кокова, который занимал до этого пост врио руководителя региона.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе парламента КБР, за кандидатуру Казбека Кокова отдали голоса все 70 депутатов.

На пост главы республики также претендовали директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев. Всех их в начале сентября 2019 года представил в парламент президент страны.

В своем выступлении перед парламентариями новый глава КБР приоритетами своей деятельности назвал выполнение национальных проектов, поддержку малых форм предпринимательства, создание рабочих мест и привлечение в КБР инвестиций. Кроме того, он планирует создавать в регионе благоприятные условия для развития молодежи.

В сентябре 2018 года советник Казбек Коков (он тогда работал советником управления президента РФ по внутренней политике) указом главы государства был назначен врио главы региона. На этой должности он сменил Юрия Кокова, который руководил республикой с 2013 года.

Казбек Коков возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в депутаты парламента КБР шестого созыва, его кандидатуру на должность главы региона выдвинула "ЕР".

Справка "РГ"

Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Второй Лескен Кабардино-Балкарской АССР, окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Работал на различных предприятиях республики. В 2003 году стал депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, где четыре года он занимался развитием сельского хозяйства. В 2009 году был избран депутатом в парламент КБР.

В 2013 году был назначен советником президента РФ по вопросам внутренней политики Северного Кавказа.

Его отец, Валерий Коков в 1992 году стал главой Кабардино-Балкарии и занимал этот пост 13 лет, до 2005 года.

Казбек Коков женат, воспитывает двух дочерей.