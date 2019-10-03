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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Без лишних букв

Мигранты смогут оплачивать патенты через QR-коды
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
В Северной столице внедрили новый принцип оплаты патентов. Теперь трудовым мигрантам можно не вводить данные через банкоматы, а отсканировать индивидуальный QR-код и произвести платеж. Соответствующее программное обеспечение разработали в ассоциации содействия международной трудовой миграции. Как сообщил "РГ" представитель ассоциации Дмитрий Пархушев, сейчас многие легальные мигранты испытывают сложности с оплатой патента.
Система с QR-кодом упростила жизнь иностранным работникам. Теперь он может сам просканировать свой чек и убедиться, что все данные введены верно. Фото: Photoxpress Система с QR-кодом упростила жизнь иностранным работникам. Теперь он может сам просканировать свой чек и убедиться, что все данные введены верно. Фото: Photoxpress
Система с QR-кодом упростила жизнь иностранным работникам. Теперь он может сам просканировать свой чек и убедиться, что все данные введены верно. Фото: Photoxpress

Дело в том, что после того, как патент зарегистрирован, иностранный работник должен ежемесячно вносить платежи. Каждый раз ему нужно вводить 34 цифры индивидуального номера и свои персональные данные. Не все мигранты могут произвести все манипуляции у банкомата без ошибок. Поэтому они часто обращаются к фирмам-посредникам и платят им деньги, чтобы провести платеж. Не все фирмы действительно платят за мигрантов налог.

У иностранных работников есть выбор: платить по старым правилам или пользоваться QR-кодом

Бывает, что деньги конторы просто забирают себе, а мигранту выдают поддельный чек. Бывает, мигранты просто покупают чеки об уплате патента. И предъявляют их по месту требования. Проверка достоверности чеков также занимает определенное время, ведь сотруднику контролирующей инстанции необходимо вручную вводить все данные с документа. Введение QR-кода эту проблему решает. Иностранный работник может сам просканировать свой чек, где также печатается QR-код, и убедиться, что все данные введены верно. Точно так же чек может просканировать и работодатель. Последнему это тоже важно, ведь если у мигранта будет недействующий патент, его работодателю может грозить штраф.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
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По словам Дмитрия Пархушева, от поддельных чеков страдает и бюджет города. Сейчас мигранты, работающие по патентам в Санкт-Петербурге, должны ежемесячно перечислять НДФЛ в размере 3800 рублей. Из-за неоплаченных патентов бюджет города мог недополучить порядка 1,5 миллиарда рублей.

Пока система действует только в Петербурге, но в принципе существует техническая возможность внедрить ее и в других регионах. У самих иностранных работников в Северной столице сейчас есть выбор: платить по старым правилам или пользоваться QR-кодом.

Стоит отметить, что помимо чеков с QR-кодами сейчас в Санкт-Петербурге ведется разработка электронной карты мигранта. Планируется, что на электронном носителе будут храниться такие данные, как номер патента, отпечатки пальцев, а также сведения о месте работы. Это позволит иностранным работникам постоянно носить с собой не пакет документов, как сейчас, а иметь при себе только паспорт, миграционную карту и электронный носитель с информацией.

Digital Технологии Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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