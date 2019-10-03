Петербуржцы первыми увидели новый вариант фильма "Калина красная"

Сегодня в прокат по всей стране выходит отреставрированная лента легендарного фильма Василия Шукшина "Калина красная".

В сентябре эту ленту с успехом показали на Венецианском фестивале в конкурсе классики мирового кино. А в конце сентября первыми новый вариант "Калины красной" увидели в Петербурге - фильм был продемонстрирован в одном из старейших кинотеатров города "Аврора".

Билеты на сеанс, по словам начальника отдела реклама кинотеатра Арины Аракеловой, раскупались очень хорошо. Причем посмотреть "Калину красную" пришли и молодежь, и люди зрелого возраста, которые наверняка помнят первый выход картины на экраны.

Василий Шукшин снял ее в 1974 году, это был его последний фильм: режиссер умер спустя полгода после премьеры. Для него была принципиально важна эта работа: и сценарий ленты он написал сам, и сам сыграл в фильме главную роль - вора-рецидивиста Егора Прокудина, который приезжает после освобождения из колонии к своей "заочнице", подруге по переписке Любе.

По словам главного инженера "Мосфильма" Виктора Тамазина, реставрация картины заняла около четырех месяцев. Он уточняет, что главная задача была - не просто сохранить фильм, но представить его в современном мире в новом качестве, не ниже, чем в разрешении HD, если переводить язык кино на телевизионный формат.

И зрители Петербурга уже оценили и качество звука, и обновленные цвета картины. Петербургский культуролог, киновед Александр Поздняков замечает, что это редкий случай, когда фильм, снятый почти полвека назад, вновь выходит премьерой на широкий экран.

- Реставрация и оцифровка отечественного кинонаследия - очень важная задача нашей культуры. Сегодня не каждый из молодых скажет, кто такой Тарковский или Эйзенштейн. Имя Шукшина - в этом же ряду. Отрадно, что старым нашим картинам возвращается молодость. Оживают воспоминания, впечатления детства. Как хорошее вино, с годами старое доброе кино раскрывается, увлекая своей искренностью и художественной глубиной, - подчеркнул Поздняков.