"Краснодар" потерпел от"Хетафе" второе поражение в Лиге Европы

В четверг поздно вечером "Краснодар" во втором туре группового этапа Лиги Европы на своем поле уступил испанскому клубу "Хетафе" - 1:2 (0:1). Дубль на счету форварда гостей Родригеса. Это уже второе подряд поражение "быков" в еврокубке. Кубанцы занимают последнее место в своей группе и уже сегодня имеют довольно мало шансов для выхода в плей-офф престижного турнира

Ровно две недели назад кубанцы вышли на поле в дебютном поединке Лиги Европы против "Базеля" под привычным прозвищем "быки", а покинули его в качестве, как их переименовали некоторое репортеры, "коров" или "телят". Увы, полученная от швейцарцев жуткая оплеуха со счетом 0:5 оставляла практически необъятный простор для такого рода усмешек.

А вот достойный ответ критикам футболисты могли дать только в случае удачного выступления в следующей встрече. Тем более что в "Краснодар" приехала команда, занявшая в минувшем мезоне пятое место в первенстве Испании. Причем лишь на финише "Хетафе" обошла "Валенсия" и лишила места в Лиге чемпионов.

В минувшую субботу коллектив из пригорода Мадрид мощно выглядел в домашнем матче с "Барселоной". Сине-гранатовые немалую часть времени никак не могли преодолеть жесточайший прессинг соперника, и только удача в лице Луиса Суареса позволила им забить в конце первого тайма первый мяч. А когда "Хетафе" побежал отыгрываться, гости провели в контратаке еще один и были очень довольны нелегкой победой.

Как известно, именно против таких оппонентов сегодняшнему "Краснодару", измотанному травмами ведущих игроков, часто приходится труднее всего.

Впрочем, когда в пресс-центре краснодарской арены появился протокол матча, журналисты сильно были удивлены: по сравнению с игрой с "Барселоной" стартовый состав "Хетафе" мощно обновился - из той обоймы на поле с первых минут появятся только три игрока! Вот такую поразительную ротацию устроил главный тренер испанцев Хосе Бордалас.

Наставнику хозяев Мураду Мусаеву, если бы он даже захотел решиться на подобные перемены, просто не хватило бы футболистов. А отсутствие Ари в центре атаки (здесь снова появился пока бледно выступающий в еврокубках швед Берг) наводило на мысль, что российского бразильца берегут перед воскресной дуэлью в первенстве страны со "Спартаком".

Несмотря на перемены в составе, гости свой стиль игры сохранили: постоянный прессинг, навязывание борьбы на всех участках поля, быстрый переход в атаку, агрессивные действия при стандартах - в общем, "Хетафе", пусть и без особого шарма, но целеустремленно принялся претворять свой план.

Хотя первый реальный шанс забить испанцы получили лишь на 21-й минуте. Мяч после подачи углового с левого фланга беспрепятственно проследовал к противоположной штанге, где оставленный в одиночестве опорный полузащитник Тимор не попал в сетку с двух метров.

Зато следующей небрежностью кубанцев "Хетафе" уже воспользовался. Ольссон, Петров и Мартынович устроили перепасовку возле собственной штрафной, испанцы перехватили мяч, а Кеннеди и вывел один на один с Сафоновым своего форварда Родригеса. Испанец спокойно перебросил мяч через голкипера - 0:1, 21-я минута. Хорошо еще, что в конце тайма выстрел Фаджара метров с десяти угодил в штангу ворот хозяев.

Напротив, "быки" в дебюте на себя совершенно не походили. Мяч у них вообще не держался, атакующие хавбеки Ольссон, Намли и Сулейманов выглядели так, словно впервые вместе вышли на поле. А опорники Фьолусон и Вильена начисто проигрывали соперничество с Тимором и Фаджаром.

Ну, а Берг только и делал, что постоянно высказывал свое недовольство действиями арбитра. Судя по длинным монологам, его английский хорватский арбитр хорошо понимал, только вот за этими разговорами скандинавский центрфорвард о своих прямых обязанностях на поле, похоже, запамятовал.

На второй тайм Мусаев все-таки выпустил на поле Ари. Бразилец занял место Ольссона, который опустился в опорную зону вместо Фьолусона (исландец провел, пожалуй, худший мяч за кубанцев).

Эти перестановки вкупе с явно серьезным нагоняем в раздевалке расшевелили "быков". Хозяева прибавили в страсти и движении, сразу создав голевой момент. Рамирес издали пробил в дальний угол, голкипер не удержал мяч в руках, а Берг по уже сложившейся традиции на добивании не преуспел.

Впрочем, "Хетафе" довольно быстро остановил наскоки хозяев, взяв мяч под свой контроль. А вскоре и забил второй гол. Анхель со штрафного набросил мяч в центр штрафной хозяев, откуда Родригес спокойно переправил мяч в сетку - 0:2, 61-я минута.

Наверное, поединок так бы и спокойно покатил к финишу, если бы не Ари и Сулейманов, с энтузиазмом продолжавших сражаться. И бразильцу удалось подкараулить отскок и добить мяч в сетку из переделов вратарской - 1:2, 69-я минута.

"Краснодар", надо отдать должное футболистам хозяев, очень старался, но что-то осмысленное создать у чужих ворот у него практически не получалось. Фирменные же комбинации "быков" с множеством коротких и точных передач, еще недавно приносившие "быкам" победы и заветные очки, словно растворились в темном ночном кубанском небе (матч начался в десять часов вечера).

Не помогло уйти от поражения южанам и удаление на 81-й минуте Тимора, получившего второй "горчичник". Хотя Уткин и снова Берг все-таки могли принести желанную ничью.

В результате "Краснодар" терпит второе поражение в групповом раунде и стремительно теряет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.