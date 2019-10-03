Мэр Керчи ушел в отставку

В Керчи на внеочередной сессии депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Керчи Сергея Бороздина. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Бороздин написал заявление об отставке по собственному желанию, и обязанности сити-менеджера возложены на первого заместителя Сергея Шимко. Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Его проведут 29 октября, а подавать документы кандидаты могут с 7 по 21 октября.

Исполняющим обязанности главы администрации Керчи Сергей Бороздин был назначен в апреле 2017 года, сменив Владимира Подлипенцева.

Ранее на сессиях городских советов Ялты, Судака и Алушты приняты отставки мэров Алексея Челпанова, Андрея Некрасова и Галины Огневой соответственно. Несколькими днями раньше ушла в отставку и мэр Симферополя Наталья Маленко. Это произошло после того, как глава Крыма Сергей Аксенов обратился к главам администраций всех муниципалитетов полуострова добровольно сложить полномочия для полной перезагрузки власти после выборов 8 сентября.

- Каждый день провожу встречи и собеседования с кандидатами на должности министров и глав администраций городов и районов, чтобы сформировать эффективное правительство и местные органы власти, минимизировать системные бюрократические проволочки, - отметил Аксенов. - Наша задача - создать фильтр, не позволяющий людям с сомнительной репутацией, "путающим личную шерсть с государственной", занять должности в органах власти.