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03.10.2019 20:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мирный месседж

Народные дипломаты из ЕС и США побывали в Крыму
Текст: Алексей Вакуленко ("Российская газета", Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Более двух десятков народных дипломатов из ЕС и США, что сейчас находятся в Крыму, по возвращении домой расскажут о мирной жизни на полуострове. Об этом они заявили на встрече с депутатами Госсовета республики.
Председатель Госсовета Владимир Константинов и глава делегации Хендрик Вебер (справа) во время встречи. Фото: Алексей Вакуленко. Председатель Госсовета Владимир Константинов и глава делегации Хендрик Вебер (справа) во время встречи. Фото: Алексей Вакуленко.
Председатель Госсовета Владимир Константинов и глава делегации Хендрик Вебер (справа) во время встречи. Фото: Алексей Вакуленко.

Народный дипломат из США Майкл Уоттс посетовал, что на Западе до сих пор заявляют об "аннексии" Крыма Россией и "сфальсифицированных" итогах референдума, на котором крымчан "силой заставили голосовать".

- Я не раз бывал в России, но хотел приехать в Крым и увидеть все своими глазами, - признался Уоттс. - И здесь мы увидели, что это совершенно не какая-то милитаризированная республика, какой ее представляют у нас. Из общения с крымчанами стало понятно, что они хотят жить гармоничной и счастливой жизнью, которую омрачают санкции. И этот месседж мы доставим по прибытии домой.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Спикер крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в феврале-марте 2014 года ведущие западные СМИ, описывая события на полуострове, не использовали слово "аннексия".

- Я каждый день тогда давал их корреспондентам интервью, и никаких вопросов о каком-либо насилии по отношению к крымчанам у них не возникало (очевидно, не было команды), - сказал он. - А потом уже появилось это слово и прекратились телерепортажи из Крыма, поскольку камера может что-то не то показать.

Глава делегации, руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер также уличил западные СМИ в однобоком освещении жизни на полуострове.

Фото: iStock
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- В наших странах газеты пишут, что в Крыму происходят какие-то непонятные ужасы , - отметил он. - А простым людям хотелось бы посмотреть на то, что реально происходит в Крыму, а не на фото с танками и солдатами.

Вебер также упомянул о своей книге "Наш Крым", которую накануне презентовал в Крымском федеральном университете. В ней он анализирует, как западные СМИ описывали присоединение Крыма к России и крымском опыте в сфере народной дипломатии. В качестве примера того, как на Западе замалчивают обстоятельства и юридические основания воссоединения Крыма с РФ, народный дипломат рассказал о безуспешной попытке привести в своей книге статью немецкого профессора по международному праву. В ней правовед объяснял, почему полуостров нельзя считать аннексированным.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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- С изданием, разместившем материал, я подписал соглашение о его публикации в книге, - пояснил он. - Однако в последний момент сверху поступил звонок и мне сказали, что статья не может быть включена в книгу.

Вебер назвал санкции, введенные ЕС в отношении жителей Крыма, и невыдачу виз для посещения европейских государств нарушением прав человека.

- У нас есть такое желание - после открытия железнодорожного сообщения прямо из Москвы по мосту поехать в Крым, - признался Хендрик журналистам. - Соберем делегацию, может быть не только из Норвегии, но и из других стран. Будем рады посмотреть на Крымский мост.

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