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02.10.2019 16:54
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Норвежец презентовал в Симферополе книгу о "Нашем Крыме"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крымском федеральном университете в Симферополе прошла презентация книги руководителя организации "Народная дипломатия. Норвегия", депутата земельного парламента коммуны Алта Хендрика Вебера.

В мероприятии приняли участие студенты университета и члены пребывающей в Крыму делегации общественников из США, Австралии и стран ЕС, которую возглавляет Вебер.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Представляя издание, автор отметил, что в нем он ответил на вопрос, что произошло в Крыму в 2014 году.

- В книге я описываю свое видение сложившейся ситуации, свои встречи с людьми, то, что никакой оккупации не было, - рассказал он. - Мы должны рассказывать правду!

Народный дипломат уточнил, что во время работы над книгой консультировался с экспертами из Крыма.

О выходе и поступлении в продажу изданной на родному автору немецком языке книги Вебер сообщил в середине сентября.
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В аннотации к изданию отмечается, что в книге затрагиваются следующие вопросы: "Кто имеет право на Крым? Что случилось на Майдане в Киеве? Какова ситуация на Донбассе?". По словам Вебера, в дальнейшем планируется выпуск книги в переводе на английский язык.

Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.   В прошлом году Вебера наградили грамотой президиума Госсовета РК с вручением нагрудного знака за формирование позитивного имиджа республики за рубежом.

Осенью 2018 года предприниматель открыл в Москве туристическое бюро для организации поездок из Норвегии на отдых в Крым. 

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