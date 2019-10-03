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03.10.2019 13:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Франции предрекли Крыму туристический успех

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Крым будет иметь значительный успех у туристов, поскольку Россия вкладывает в его развитие существенные средства. Об этом заявил президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан.

Фото: iStock
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о "нашем Крыме"

- Присоединение Крыма к России снова дает значительные возможности, - цитирует француза РИА Новости. - И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов.

Он напомнил, что в апреле вместе с другими членами организации побывал на полуострове, где посетили Симферополь Ялту, Балаклаву, Севастополь, Бахчисарай и Евпаторию. Де Ростолан отметил, что во время поездки члены Cercle Renaissance могли увидеть, какие значительные инвестиции Россия направляет в Крым. В частности, он упомянул аэропорт Симферополя, Крымский мост, автомобильные дороги.

Со своей стороны посол России во Франции Алексей Мешков предположил, что если делегация Cercle Renaissance вновь посетит Крым через несколько лет, то сможет убедиться, "как восстанавливается инфраструктура, начинают работать интересные гостиницы, рестораны".

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