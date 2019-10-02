Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде

Новости

Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 15:50
На Алтае фура снесла легковушку и врезалась в здание 15:50
В Италии разрешат голосовать с 16 лет 15:49
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США 15:47
Один экс-президент "Валенсии" получил срок за попытку похитить другого 15:45
В четверг в Москву придет жара, а к выходным в Подмосковье - заморозки 15:45
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 15:36
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников" 15:35
Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма 15:27
Вышел трейлер "Танца с саблями" - байопика Арама Хачатуряна 15:25
Ярославль погрузился во тьму 15:17
Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции 15:17
Ульяновский зоопарк готов принять изъятого в Москве крокодила Диму 15:15
Объявлен старт студенческой олимпиады "Я - профессионал" 15:13
Ученый предсказал судьбу Петербурга в случае глобального потепления 15:12
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 15:10
В Новосибирске патологоанатома задержали за взятки 15:10
СМИ: Здоровье британской королевы ухудшается из-за отказа сделать операцию 15:09
Путин призвал полагаться на факты при расследовании атаки на саудовские НПЗ 15:06
В США военный ГАЗ-66 продали по цене новой Lada Granta 15:06
Фигурист Коляда пропустит месяц из-за болезни 15:02
Врач назвала самые вредные продукты, которые нужно исключить из рациона 15:02
Вышел трейлер нового врывного боевика Майкла Бэя "Шестеро вне закона" 15:00
В Эстонии обнаружили крупнейший "склад" оружия викингов 15:00
В редакцию газеты "Черновик" в Дагестане пришли с обысками 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
Вузы объявили правила приема на новый учебный год
02.10.2019 14:58
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Ректор КФУ Андрей Фалалеев и лидер организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Ректор КФУ Андрей Фалалеев и лидер организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Ректор КФУ Андрей Фалалеев и лидер организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер. Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву

- У нас есть такое желание после открытия железнодорожного сообщения прямо из Москвы по мосту поехать в Крым, - признался Хендрик журналистам. - Соберем делегацию может быть не только из Норвегии, но и из других стран. Будем рады посмотреть на Крымский мост, если нас пригласят на открытие.

Хендрик Вебер назвал санкции, введенные ЕС в отношении жителей Крыма и невыдачу виз для посещения европейских государств нарушением прав человека.

- Санкции введены не только в отношении людей, они также действуют в отношении компаний, - сказал он на встрече в Крымском федеральном университете. - Компании находят пути обхождения санкций, а людям сложнее. Если в их паспорте написано, что они являются жителями Крыма, для них закрыта дорога в Европу, в Америку, а это усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. Студенты - будущее Крыма. Возможно, они хотят сотрудничать с другими странами, выезжать на учебу в другие страны, а сейчас это крайне тяжелый вопрос. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Художники из Италии рассказали о своей миссии в Крыму

Напомним, в Крым прибыла делегация из 22 политиков и общественников из Норвегии и Нидерландов, Германии, Австрии, Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Ее возглавляет руководитель организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер. В программе визита - знакомство с культурой и историей народов Крыма, встреча со студентами Крымского федерального университета, посещение международного детского центра "Артек", мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова.

Сам Хендрик Вебер презентовал в Симферополе свою книгу "Наш Крым", посвященную позитивным изменениям на полуострове за минувшие пять лет. Впечатления о посещении полуострова полностью перечеркивают выводы западной антироссийской пропаганды.

В мире Европа Норвегия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
Умер композитор "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели