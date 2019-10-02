Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде

Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.

- У нас есть такое желание после открытия железнодорожного сообщения прямо из Москвы по мосту поехать в Крым, - признался Хендрик журналистам. - Соберем делегацию может быть не только из Норвегии, но и из других стран. Будем рады посмотреть на Крымский мост, если нас пригласят на открытие.

Хендрик Вебер назвал санкции, введенные ЕС в отношении жителей Крыма и невыдачу виз для посещения европейских государств нарушением прав человека.

- Санкции введены не только в отношении людей, они также действуют в отношении компаний, - сказал он на встрече в Крымском федеральном университете. - Компании находят пути обхождения санкций, а людям сложнее. Если в их паспорте написано, что они являются жителями Крыма, для них закрыта дорога в Европу, в Америку, а это усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. Студенты - будущее Крыма. Возможно, они хотят сотрудничать с другими странами, выезжать на учебу в другие страны, а сейчас это крайне тяжелый вопрос. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций.

Напомним, в Крым прибыла делегация из 22 политиков и общественников из Норвегии и Нидерландов, Германии, Австрии, Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Ее возглавляет руководитель организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер. В программе визита - знакомство с культурой и историей народов Крыма, встреча со студентами Крымского федерального университета, посещение международного детского центра "Артек", мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова.

Сам Хендрик Вебер презентовал в Симферополе свою книгу "Наш Крым", посвященную позитивным изменениям на полуострове за минувшие пять лет. Впечатления о посещении полуострова полностью перечеркивают выводы западной антироссийской пропаганды.