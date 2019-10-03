На Урале уволенная из-за откровенных фото педагог обратилась в суд

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске обратилась в суд с иском о защите своих прав, сообщили в четверг в Правобережном суде Челябинска.

- Иск о восстановлении на работе и взыскании утраченного заработка тренер подала 2 октября, - сообщила консультант Правобережного суда Магнитогорска Елена Полкунова. - Заявление принято к рассмотрению.

Как уже сообщала "РГ" ранее по результатам прокурорской проверки по обращению регионального омбудсмена педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ).

Поводом стали фотографии в соцсетях, где позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

Сама педагог сообщила, что эти фотографии неожиданно "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством детского центра. Однако ничего предосудительного она в них не видит.

В своих пояснениях в прокуратуре она сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.