Осужденного за взятки экс-мэра Копейска не выпустили по УДО

Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшему градоначальнику Вячеславу Истомину.

- В удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Истомину отказано, - сообщили в пресс-службе суда. - Свои возражения на ходатайство представила прокуратура.

Как пояснили в прокуратуре области, ﻿в возражении было указано на то обстоятельство, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало об исправлении, что в совокупности с личностью Истомина и наличием действующих дисциплинарных взысканий не создавало предусмотренных законом оснований к условно-досрочному освобождению.

В июне 2017 года суд признал Истомина виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонию строгого режима со штрафом в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, экс-мэру запретили занимать руководящие должности еще на три года.