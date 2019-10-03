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03.10.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденного за взятки экс-мэра Копейска не выпустили по УДО

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшему градоначальнику Вячеславу Истомину.

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- В удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Истомину отказано, - сообщили в пресс-службе суда. - Свои возражения на ходатайство представила прокуратура.

Как пояснили в прокуратуре области, ﻿в возражении было указано на то обстоятельство, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало об исправлении, что в совокупности с личностью Истомина и наличием действующих дисциплинарных взысканий не создавало предусмотренных законом оснований к условно-досрочному освобождению.

 

В июне 2017 года суд признал Истомина виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонию строгого режима со штрафом в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, экс-мэру запретили занимать руководящие должности еще на три года.

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