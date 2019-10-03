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03.10.2019 18:47
Рубрика: Власть

Приставлены и усилены

Судебные приставы получили погоны силовиков и обязанность платить из своего кармана за собственные ошибки
Текст: Владислав Куликов
"Российская газета" публикует Закон "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации", который значительно повышает статус судебных приставов.
Судебным приставам повысят зарплату, но и требования к ним тоже будут усилены. Фото: Сергей Коньков / ТАСС Судебным приставам повысят зарплату, но и требования к ним тоже будут усилены. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Судебным приставам повысят зарплату, но и требования к ним тоже будут усилены. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой. Ее сотрудники получат офицерские звания и соцпакет, как в других правоохранительных органах.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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При этом усиливаются и требования к самим судебным приставам. Возможно, гражданскому обществу будет приятно узнать, что теперь фактически вводится персональная финансовая ответственность приставов за ошибки перед людьми. Если по вине судебного исполнителя человек понесет потери, казна возместит по суду убытки, а потом взыщет деньги с виновного офицера.

- Судебные приставы имеют полномочия, схожие с теми, что имеет полиция, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Однако до сих пор не было точной законодательной ясности, кем именно являются судебные приставы, их нельзя назвать в чистом виде гражданскими служащими, тем не менее они не являются и военнослужащими. Не было у них и того статуса, которым обладают сотрудники правоохранительных структур: прокуратуры, полиции и т.п.

Между тем судебные приставы работают в самых чувствительных для граждан областях: деньги и отношения. Вселить по решению суда нелюбимую невестку к родне бывшего мужа? Судебные приставы придут и проведут принудительно новоселье, как бы кто ни возражал. Заставить ветреного отца отдать деньги, который он собирался прогулять? Вопросом также займутся судебные приставы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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У многих уже вошло в привычку перед отпусками проверять себя по базам должников, чтобы потом не рвать волосы на границе из-за того, что пограничники обнаружили вашу фамилию в списках невыездных. Официальные уведомления не всегда доходят, и лучше самостоятельно держать руку на пульсе.

Работу, которая возложена на приставов, могут делать только дисциплинированные профессионалы. Те, кто знает, умеет и отвечает за свои действия. Поэтому закон, с одной стороны, вводит привлекательный соцпакет, чтобы достойные кадры приходили и оставались подольше.

С другой стороны, предусматриваются серьезные ограничения. Судебным приставам нельзя будет иметь двойное гражданство. Не наденут мундиры на судимых. Регулярно сотрудников ведомства будут проверять на алкоголь и наркотики.

Фактически вводится персональная финансовая ответственность пристава за ущерб, причиненный гражданам из-за его ошибки

Более того, в службе судебных приставов появится свой кодекс этики, обязательный к исполнению. За нарушение будут строго наказывать вплоть до увольнения.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Эксперты не исключают, что будущие этические нормы заставят приставов придерживаться строгих правил и в быту, никаких фривольных фото в Сети.

Поэтому не исключено, что в будущем какой-нибудь лейтенант долговой службы лишится погон из-за пьяного дебоша на людях, а капитан останется без звезд после того, как нецензурно обругает должников. Вежливость офицерам обязательна.

Закон вступает в силу с будущего года. Реформа затронет почти 62 тысячи человек. Зарплата сотрудников ведомства будет увеличена. По расчетам экспертов, средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей. На рост окладов в ведомстве казна дополнительно выделит в будущем году более 6,2 миллиарда рублей. Появится льготный возраст выхода на пенсию после 20-25 лет выслуги.

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов получит генеральские погоны. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Принятый закон позволит повысить социальную защищенность сотрудников службы судебных приставов, а значит, укрепит кадровый состав ведомства. Это позволит службе более эффективно решать возложенные на нее задачи, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон детально регламентирует порядок прохождения службы судебными приставами и повышает статус сотрудников ведомства".

Одно из важных нововведений: закон предусматривает возможность регрессных исков к приставам. Такие иски будет вправе предъявить руководство ведомства к тем сотрудникам, по чьей вине из казны была выплачена компенсация гражданину или организации. Допустим, судебный пристав не снял вовремя ограничение на выезд за границу, и у человека сгорела путевка. Он вправе подать иск к службе судебных приставов. Казна возместит убытки. А потом выставит через суд счет уже непосредственно тому офицеру, который допустил оплошность.

Фото: РИА Новости.
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Например, за восемь месяцев этого года суды общей юрисдикции удовлетворили 295 исков к службе судебных приставов, когда вред был нанесен из-за действий судебных исполнителей, взыскано 377,5 миллиона рублей.

Как подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Александр Боломатов, норма о регрессном иске подразумевает ответственность пристава именно перед службой судебных приставов, а по большому счету - перед казной.

"Можно предположить, что суды будут с большей готовностью удовлетворять требования к ФССП при наличии незаконных действий или бездействий приставов, имея в виду, что денежное требование в дальнейшем будет обращено лично к приставу", - подчеркивает Александр Боломатов.

По его словам, ограничений по сумме регрессных исков закон не предусматривает.

Многие эксперты подчеркивают, что хотя служба судебных приставов перестает быть чисто гражданской структурой, она не превращается в копию МВД. Но статус службы в любом случае значительно усиливается.

Закон предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Но это право не абсолютно.

Применять физическую силу и оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это, если говорить проще, силовые подразделения службы судебных приставов. Силу, в том числе боевые приемы борьбы, можно применять для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо задержания лиц в соответствии с судебным актом или преодоления противодействия законным требованиям судебного пристава.

За восемь месяцев этого года суды взыскали в пользу граждан 377,5 миллиона рублей компенсации за ущерб по вине приставов

Специальные средства, те же дубинки, можно пускать в ход, например, для защиты судей, если кто-то из участников процесса решил напасть на человека в мантии. Если надо принудительно доставить человека в суд или к приставу-исполнителю, сотрудники силового блока ведомства также вправе применить специальные средства. Но только в том случае, если гражданин не идет добровольно.

Порядок обеспечения судебных приставов огнестрельным оружием, перечень видов огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, состоящих на вооружении судебных приставов, определяются правительством.

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