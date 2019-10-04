Федеральный закон от 1 октября 2019 г. N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины означают:

1) органы принудительного исполнения Российской Федерации (далее - органы принудительного исполнения) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (далее - федеральный орган принудительного исполнения), его территориальные органы (далее - территориальные органы принудительного исполнения) и их подразделения;

2) служба в органах принудительного исполнения - вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях в органах принудительного исполнения, а также на должностях, не являющихся должностями в органах принудительного исполнения, в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;

3) должности в органах принудительного исполнения - должности сотрудников органов принудительного исполнения, которые учреждаются в органах принудительного исполнения;

4) руководитель федерального органа принудительного исполнения - лицо, осуществляющее полномочия нанимателя от имени Российской Федерации в отношении сотрудников органов принудительного исполнения;

5) руководитель (начальник) - руководитель (начальник) органа принудительного исполнения и его заместитель, руководитель (начальник) структурного подразделения органа принудительного исполнения и его заместитель, сотрудник, наделенный в установленном порядке полномочиями по руководству работниками (сотрудниками, федеральными государственными гражданскими служащими, рабочими и служащими) органов принудительного исполнения, в том числе временно;

6) уполномоченный руководитель - руководитель (начальник) органа принудительного исполнения (за исключением руководителя федерального органа принудительного исполнения), заместитель руководителя (начальника) органа принудительного исполнения, наделенные в установленном порядке руководителем федерального органа принудительного исполнения полномочиями нанимателя от имени Российской Федерации в отношении сотрудников органов принудительного исполнения;

7) сотрудник - гражданин, проходящий в соответствии с настоящим Федеральным законом службу в органах принудительного исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются правоотношения, связанные с поступлением на службу в органы принудительного исполнения, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотрудника.

2. Правоотношения, связанные с поступлением на федеральную государственную гражданскую службу (далее - гражданская служба) в органы принудительного исполнения, прохождением и прекращением такой службы, регулируются законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, а трудовые отношения - трудовым законодательством.

Статья 3. Правовое регулирование службы в органах принудительного исполнения

1. Регулирование правоотношений, связанных со службой в органах принудительного исполнения, осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) федеральными конституционными законами;

3) настоящим Федеральным законом;

4) Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими федеральными законами, регламентирующими правоотношения, связанные со службой в органах принудительного исполнения;

5) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;

6) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

7) нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов;

8) нормативными правовыми актами федерального органа принудительного исполнения в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

2. В случаях, не урегулированных нормативными правовыми актами Российской Федерации, указанными в части 1 настоящей статьи, к правоотношениям, связанным со службой в органах принудительного исполнения, применяются нормы трудового законодательства.

3. Если международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской Федерации.

Статья 4. Принципы службы в органах принудительного исполнения

1. Служба в органах принудительного исполнения осуществляется в соответствии с основными принципами построения и функционирования системы государственной службы Российской Федерации (далее - государственная служба), установленными Федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации".

2. Принципами службы в органах принудительного исполнения являются:

1) единоначалие и субординация (подчиненность) на службе в органах принудительного исполнения;

2) обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах принудительного исполнения и создание возможностей для продвижения по службе независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами сотрудника;

3) взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, ответственности на службе в органах принудительного исполнения и социальных гарантий сотрудника.

3. Принципы службы в органах принудительного исполнения реализуются при соблюдении следующих положений:

1) сотрудник в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, никто не имеет права вмешиваться в законную деятельность сотрудника, кроме лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом;

2) сотрудник при исполнении служебных обязанностей подчиняется только прямым руководителям (начальникам). Прямыми руководителями (начальниками) сотрудника являются руководители (начальники), которым он подчинен по службе, в том числе временно; ближайший к сотруднику прямой руководитель (начальник) является его непосредственным руководителем (начальником); сотрудники, не подчиненные друг другу по службе, могут быть старшими или младшими по подчиненности; старшинство сотрудников определяется замещаемой должностью, а в случае, если сотрудники замещают равнозначные должности, - по специальному званию;

3) обязательным для сотрудника является исполнение приказов и распоряжений руководителей (начальников), отданных в установленном порядке и не противоречащих федеральному закону;

4) ограничение прав и свобод человека и гражданина в отношении сотрудника допускается федеральным законом в той мере, в какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, и для обеспечения безопасности государства;

5) сотрудник не вправе отказаться от исполнения своих служебных обязанностей, если эти обязанности предусмотрены контрактом о службе в органах принудительного исполнения (далее - контракт) или должностной инструкцией и для исполнения этих обязанностей приняты необходимые меры безопасности;

6) сотруднику запрещается состоять в политических партиях, материально поддерживать политические партии и принимать участие в их деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник не должен быть связан решениями политических партий, иных общественных объединений и религиозных организаций.

Статья 5. Взаимосвязь службы в органах принудительного исполнения, гражданской службы, военной службы, государственной службы иных видов и муниципальной службы

1. Взаимосвязь службы в органах принудительного исполнения, гражданской службы, военной службы и государственной службы иных видов обеспечивается на основе единства системы государственной службы и принципов ее построения и функционирования, а также посредством:

1) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, а также основных социальных гарантий при прохождении службы в органах принудительного исполнения, гражданской службы, военной службы и государственной службы иных видов;

2) установления ограничений и обязательств при прохождении службы в органах принудительного исполнения, гражданской службы, военной службы и государственной службы иных видов;

3) учета стажа службы (выслуги лет) в органах принудительного исполнения при исчислении стажа (выслуги лет) гражданской службы, военной службы и государственной службы иных видов;

4) соотносительности специальных званий, воинских званий, классных чинов и дипломатических рангов;

5) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших службу в органах принудительного исполнения, и граждан, проходивших гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов.

2. Взаимосвязь службы в органах принудительного исполнения и муниципальной службы обеспечивается посредством учета стажа службы в органах принудительного исполнения при исчислении стажа муниципальной службы.

3. Гражданину, проходившему гражданскую службу, военную службу или государственную службу иных видов, назначаемому на должность высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения, или сотруднику, назначаемому на соответствующую должность гражданской службы, военной службы или государственной службы иного вида, по решению Президента Российской Федерации может быть сохранено право на социальные гарантии, которые имел указанный гражданин или сотрудник в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Должности в органах принудительного исполнения. Специальные звания

Статья 6. Должности в органах принудительного исполнения

1. Должности в органах принудительного исполнения учреждаются в целях реализации полномочий органов принудительного исполнения.

2. Перечень типовых должностей в органах принудительного исполнения и соответствующих им специальных званий утверждается Президентом Российской Федерации.

3. На основании перечня типовых должностей в органах принудительного исполнения с учетом особенностей функционирования этих органов могут учреждаться соответствующие типовым должностям по своему правовому статусу должности с иными наименованиями - нетиповые должности. Перечни нетиповых должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава и соответствующих им специальных званий утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 7. Классификация должностей в органах принудительного исполнения

Должности в органах принудительного исполнения подразделяются на:

1) должности высшего начальствующего состава;

2) должности старшего начальствующего состава;

3) должности среднего начальствующего состава;

4) должности младшего начальствующего состава.

Статья 8. Специальные звания

1. Специальные звания, установленные по должностям в органах принудительного исполнения, присваиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Учреждаются следующие специальные звания:

1) младший начальствующий состав:

а) младший сержант внутренней службы;

б) сержант внутренней службы;

в) старший сержант внутренней службы;

г) старшина внутренней службы;

д) прапорщик внутренней службы;

е) старший прапорщик внутренней службы;

2) средний начальствующий состав:

а) младший лейтенант внутренней службы;

б) лейтенант внутренней службы;

в) старший лейтенант внутренней службы;

г) капитан внутренней службы;

3) старший начальствующий состав:

а) майор внутренней службы;

б) подполковник внутренней службы;

в) полковник внутренней службы;

4) высший начальствующий состав:

а) генерал-майор внутренней службы;

б) генерал-лейтенант внутренней службы;

в) генерал-полковник внутренней службы;

г) генерал внутренней службы Российской Федерации.

3. Специальное звание присваивается сотруднику в соответствии с замещаемой должностью.

4. При замещении должностей начальствующего состава устанавливаются следующие предельные специальные звания:

1) старший прапорщик внутренней службы - при замещении должностей младшего начальствующего состава;

2) капитан внутренней службы - при замещении должностей среднего начальствующего состава;

3) полковник внутренней службы - при замещении должностей старшего начальствующего состава;

4) генерал внутренней службы Российской Федерации - при замещении должностей высшего начальствующего состава.

5. Перечень должностей высшего начальствующего состава и соответствующих им специальных званий утверждается Президентом Российской Федерации.

6. Перечни должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава и соответствующих им специальных званий утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, на основании предусмотренного статьей 6 настоящего Федерального закона перечня типовых должностей в органах принудительного исполнения и соответствующих им специальных званий.

Статья 9. Квалификационные требования к должностям в органах принудительного исполнения

1. В число квалификационных требований к должностям в органах принудительного исполнения, устанавливаемых отдельно для должностей младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего состава, входят требования к уровню образования, стажу службы в органах принудительного исполнения или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья сотрудников, необходимым для исполнения обязанностей по замещаемой должности.

2. Квалификационные требования к должностям в органах принудительного исполнения предусматривают наличие для должностей младшего начальствующего состава образования не ниже среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава - высшего образования, соответствующего направлению деятельности.

3. Квалификационные требования к стажу службы в органах принудительного исполнения или стажу (опыту) работы по специальности, образованию, профессиональным знаниям и навыкам сотрудника, необходимым для замещения должностей в органах принудительного исполнения, устанавливаются:

1) Президентом Российской Федерации - в отношении должностей высшего начальствующего состава;

2) руководителем федерального органа принудительного исполнения - в отношении должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава.

4. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения, и сотрудников в зависимости от должностей и особенностей прохождения службы на отдельных должностях устанавливаются руководителем федерального органа принудительного исполнения. Порядок прохождения военно-врачебной экспертизы гражданами, поступающими на службу в органы принудительного исполнения, и сотрудниками и порядок профессионального психологического отбора на службу в органы принудительного исполнения определяются Правительством Российской Федерации.

5. По результатам военно-врачебной экспертизы военно-врачебной комиссией дается заключение о годности граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения, и сотрудников к службе в органах принудительного исполнения по следующим категориям:

А - годен к службе в органах принудительного исполнения;

Б - годен к службе в органах принудительного исполнения с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к службе в органах принудительного исполнения;

Г - временно не годен к службе в органах принудительного исполнения;

Д - не годен к службе в органах принудительного исполнения.

6. В отношении отдельных должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава руководителем федерального органа принудительного исполнения могут устанавливаться квалификационные требования к уровню физической подготовки.

7. С учетом уровня образования, стажа службы в органах принудительного исполнения или стажа (опыта) работы по специальности, профессиональных знаний и навыков сотрудникам присваиваются следующие квалификационные звания:

1) специалист третьего класса;

2) специалист второго класса;

3) специалист первого класса;

4) мастер (высшее квалификационное звание).

8. Порядок присвоения, подтверждения квалификационного звания, снижения в квалификационном звании, лишения квалификационного звания и ведения учета сотрудников, имеющих квалификационные звания, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Глава 3. Правовое положение (статус) сотрудника

Статья 10. Сотрудник

1. Правовое положение (статус) сотрудника определяется настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, регулирующими особенности поступления на службу в органы принудительного исполнения, прохождения и прекращения службы в органах принудительного исполнения.

2. На сотрудников возлагаются обязанности, связанные с выполнением задач, в том числе с риском для жизни и здоровья, в связи с чем им предоставляются социальные гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Сотрудник может проходить службу в органах принудительного исполнения в случае его зачисления в распоряжение органа принудительного исполнения. При этом сотрудник не замещает должность в органах принудительного исполнения. Федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации могут быть установлены другие случаи прохождения сотрудником службы в органах принудительного исполнения, когда он не замещает должность в органах принудительного исполнения.

4. Сотруднику выдаются служебное удостоверение и специальный жетон с личным номером. Образцы служебного удостоверения и специального жетона сотрудника и порядок их выдачи утверждаются федеральным органом принудительного исполнения. Служебное удостоверение сотрудника является документом, подтверждающим личность сотрудника, его принадлежность к органу принудительного исполнения, должность и специальное звание сотрудника. Служебное удостоверение сотрудника подтверждает его право на ношение и хранение огнестрельного оружия и (или) специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные сотруднику законодательством Российской Федерации.

5. Сотрудник исполняет служебные обязанности и пользуется правами в соответствии с настоящим Федеральным законом в пределах своей компетенции по замещаемой должности.

Статья 11. Права сотрудника

1. Сотрудник имеет право:

1) на условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей и профессионального развития;

2) на ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности, критериями оценки эффективности исполнения служебных обязанностей, показателями результативности служебной деятельности и условиями продвижения по службе в органах принудительного исполнения;

3) на отдых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) на денежное довольствие в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

5) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения служебных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения;

6) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение служебных обязанностей связано с использованием таких сведений;

7) на доступ в установленном порядке в связи с исполнением служебных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации;

8) на ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, а также на приобщение к личному делу его объяснений в письменной форме и других документов и материалов;

9) на защиту своих персональных данных;

10) на продвижение по службе в органах принудительного исполнения с учетом результатов служебной деятельности, стажа службы, уровня квалификации и образования, соблюдения служебной дисциплины;

11) на прохождение в установленном порядке профессионального обучения, получение высшего образования и дополнительного профессионального образования;

12) на рассмотрение служебного спора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) на проведение по его заявлению служебной проверки;

14) на обращение к вышестоящим в порядке подчиненности должностным лицам, в вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав и законных интересов, а также для разрешения споров, связанных с прохождением службы в органах принудительного исполнения;

15) на обязательное государственное страхование жизни и здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) на государственную защиту его жизни и здоровья, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества;

17) на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) на охрану здоровья и медицинское обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19) на обеспечение жилым помещением его и членов его семьи в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации;

20) на надлежащие организационно-технические и санитарно-гигиенические условия службы;

21) на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации";

22) на создание общественных объединений, не преследующих политических целей, и участие в их деятельности в свободное от исполнения служебных обязанностей время, если это не влечет за собой возникновения конфликта интересов.

2. Сотрудник после прохождения специальной подготовки имеет право на ношение и хранение огнестрельного оружия и (или) специальных средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", в порядке, устанавливаемом федеральным органом принудительного исполнения.

3. Права сотрудника определяются также Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" и Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

4. Права сотрудника по замещаемой должности в органах принудительного исполнения определяются должностной инструкцией.

5. Иные права могут быть предоставлены сотруднику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Служебные обязанности сотрудника

1. Сотрудник обязан:

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере деятельности органов принудительного исполнения, обеспечивать их исполнение, проходить в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в указанной сфере;

2) знать и выполнять должностную инструкцию и положения иных документов, определяющих его права и служебные обязанности, выполнять приказы и распоряжения прямых руководителей (начальников);

3) соблюдать субординацию - обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному руководителю (начальнику), а при необходимости и к прямому руководителю (начальнику), поставив при этом в известность непосредственного руководителя (начальника);

4) соблюдать при исполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций;

5) соблюдать внутренний служебный распорядок органа принудительного исполнения, в возможно короткие сроки сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о происшествиях, наступлении временной нетрудоспособности и об иных обстоятельствах, препятствующих исполнению своих служебных обязанностей;

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения служебных обязанностей, в установленном порядке проходить профессиональное обучение и (или) получать дополнительное профессиональное образование;

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе имущество, предоставленное ему для исполнения служебных обязанностей;

9) представлять в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) сообщить непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в день подачи заявления;

11) сообщить непосредственному руководителю (начальнику) о выходе из гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства (подданства) иностранного государства;

12) не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах принудительного исполнения, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника;

13) сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

14) уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения;

15) соответствовать по уровню физической подготовки квалификационным требованиям для замещения должности в органах принудительного исполнения;

16) проходить периодические проверки на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;

17) проходить ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, профилактические медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также по направлению уполномоченного руководителя медицинское освидетельствование, в том числе на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения);

18) рассматривать в пределах служебных обязанностей и в установленные сроки обращения и жалобы граждан и организаций;

19) в порядке, установленном статьей 31 настоящего Федерального закона, временно исполнять обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией по замещаемой должности в органах принудительного исполнения;

20) пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации";

21) знать и соблюдать требования охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда).

2. Служебные обязанности сотрудника определяются также Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" и Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

3. Иные служебные обязанности могут возлагаться на сотрудника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности сотрудника по замещаемой должности в органах принудительного исполнения определяются должностной инструкцией.

Статья 13. Требования к служебному поведению сотрудника

1. При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник должен:

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной деятельности;

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа принудительного исполнения, а также государственной власти;

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод;

4) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам;

5) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в его служебные обязанности;

6) проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, не допускать действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие;

7) выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

8) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального органа принудительного исполнения, установленной законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики.

2. Сотрудник, замещающий должность руководителя (начальника), обязан не допускать случаи принуждения сотрудника к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных организаций.

3. Кодекс этики и служебного поведения сотрудника утверждается руководителем федерального органа принудительного исполнения.

4. Иные требования к служебному поведению сотрудника определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Ограничения и запреты, связанные со службой в органах принудительного исполнения

1. Сотрудник не может находиться на службе в органах принудительного исполнения в следующих случаях:

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;

2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, либо наличие судимости, включая снятую или погашенную;

3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности нахождения сотрудника на службе в органах принудительного исполнения преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности или должности, на замещение которой претендует сотрудник, связано с использованием таких сведений;

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников, установленным федеральным органом принудительного исполнения;

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

7) выход из гражданства Российской Федерации;

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства, наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы принудительного исполнения или в период ее прохождения.

2. На сотрудника распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18, 20 - 202 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

3. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

Статья 15. Ответственность сотрудника

1. За совершение преступления сотрудник несет уголовную ответственность в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

2. За совершение административного правонарушения сотрудник несет дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением административного правонарушения, за совершение которого сотрудник подлежит административной ответственности на общих основаниях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. За нарушение служебной дисциплины на сотрудника в соответствии со статьями 45, 47 - 51 настоящего Федерального закона налагаются дисциплинарные взыскания.

4. Вред, причиненный гражданам и организациям противоправными действиями (бездействием) сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае возмещения Российской Федерацией вреда, причиненного противоправными действиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган принудительного исполнения имеет право обратного требования (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, для чего федеральный орган принудительного исполнения может обратиться в суд от имени Российской Федерации с соответствующим исковым заявлением.

5. За ущерб, причиненный органам принудительного исполнения, сотрудник несет материальную ответственность в порядке и случаях, которые установлены трудовым законодательством.

Статья 16. Форменная одежда сот-рудника, знаки различия и ведомственные знаки отличия

1. В целях определения принадлежности сотрудника к службе в органах принудительного исполнения для него устанавливаются форменная одежда и знаки различия по специальным званиям. Описания форменной одежды и знаков различия по специальным званиям, нормы снабжения вещевым имуществом сотрудников утверждаются Правительством Российской Федерации, а правила ношения форменной одежды - федеральным органом принудительного исполнения.

2. Ведомственные знаки отличия сотрудника, знаки различия по принадлежности сотрудника к органам принудительного исполнения, знаки различия по функциональному предназначению и направлению деятельности сотрудника и правила их ношения определяются федеральным органом принудительного исполнения.

3. Гражданам, уволенным со службы в органах принудительного исполнения в соответствии с пунктом 1 или 2 части 1, пунктом 1, 2, 4, 8, 9,10,11,14,15 или 16 части 2, пунктом 1 или 12 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, разрешается ношение форменной одежды.

4. Форменная одежда и знаки различия работников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, членов общественных объединений, не являющихся сотрудниками, не могут быть аналогичными форменной одежде и знакам различия сотрудников. Ношение форменной одежды и знаков различия по специальным званиям сотрудников гражданами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Возникновение и изменение правоотношений на службе в органах принудительного исполнения

Статья 17. Право поступления на службу в органы принудительного исполнения

1. На службу в органы принудительного исполнения вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника.

2. Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей в органах принудительного исполнения - 40 лет.

3. Возрастные ограничения для поступления на службу в органы принудительного исполнения граждан, ранее проходивших службу в органах принудительного исполнения или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в органах принудительного исполнения, установленными статьей 87 настоящего Федерального закона.

4. Гражданин не может быть принят на службу в органы принудительного исполнения в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 - 9 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также в случаях, если он:

1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, предшествующего дню поступления на службу в органы принудительного исполнения, подвергался в судебном порядке административным наказаниям за совершенные умышленно административные правонарушения;

4) подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу в органы принудительного исполнения преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

5) не согласен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности и нести ответственность, установленные для сотрудников настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

6) не дал письменного согласия на обработку своих персональных данных в целях изучения возможности приема его на службу в органы принудительного исполнения.

5. Граждане, поступающие на службу в органы принудительного исполнения на отдельные должности, проходят психофизиологическое исследование, тестирование, направленное на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами. Перечень отдельных должностей, по которым проводятся психофизиологическое исследование, тестирование, направленное на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, а также порядок их проведения определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

6. Иные ограничения, связанные с поступлением на службу в органы принудительного исполнения, могут быть установлены только путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Статья 18. Документы, представляемые гражданином для поступления на службу в органы принудительного исполнения

1. Для поступления на службу в органы принудительного исполнения гражданин лично представляет в орган принудительного исполнения:

1) заявление с просьбой о поступлении на службу в органы принудительного исполнения по форме, установленной федеральным органом принудительного исполнения (далее - заявление);

2) паспорт гражданина Российской Федерации;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;

4) собственноручно написанную автобиографию;

5) документы об образовании и (или) о квалификации;

6) документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

7) трудовую книжку, за исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка утрачена, или заверенную работодателем копию трудовой книжки, если гражданин на момент представления документов работает;

8) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством Российской Федерации;

10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных гражданином сведений;

11) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в органы принудительного исполнения;

12) сведения, предусмотренные статьей 202 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

2. Документы, не указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Документы, указанные в пунктах 2 и 5, 6 и 8 части 1 настоящей статьи, после заверения их копий уполномоченным должностным лицом возвращаются гражданину в день их представления.

4. Порядок приема документов для поступления на службу в органы принудительного исполнения и перечень должностных лиц, имеющих право принимать указанные документы, утверждаются федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 19. Рассмотрение документов, представленных гражданином для поступления на службу в органы принудительного исполнения, и принятие по ним решений

1. Перечень уполномоченных руководителей и иных должностных лиц, наделенных правом рассмотрения документов, представленных гражданином для поступления на службу в органы принудительного исполнения, и принятия по ним решений, утверждается федеральным органом принудительного исполнения.

2. Уполномоченный руководитель в течение трех месяцев со дня принятия заявления обеспечивает проведение в отношении гражданина мероприятий, связанных с допуском к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, проверкой достоверности сообщенных им сведений, проверкой уровня физической подготовки, и направляет гражданина для прохождения медицинского освидетельствования и проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору.

3. Срок проведения проверки достоверности сообщенных гражданином сведений может быть продлен уполномоченным руководителем на срок до четырех месяцев с письменным уведомлением об этом гражданина.

4. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданином для поступления на службу в органы принудительного исполнения, с учетом заключения военно-врачебной комиссии о годности к службе в органах принудительного исполнения, результатов проверки уровня физической подготовки, результатов проверочных мероприятий и психофизиологических исследований, тестирования, направленного на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, уполномоченным руководителем принимается одно из следующих решений:

1) заключить с гражданином контракт с условием об испытании, предусмотренном статьей 24 настоящего Федерального закона;

2) допустить гражданина к участию в конкурсе на замещение должности в органах принудительного исполнения;

3) заключить с гражданином контракт без условия об испытании;

4) отказать гражданину в допуске к участию в конкурсе на замещение должности в органах принудительного исполнения и (или) приеме на службу в органы принудительного исполнения.

5. О принятом в соответствии с частью 4 настоящей статьи решении уполномоченный руководитель сообщает в письменной форме гражданину в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения.

6. Порядок проведения проверок, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 20. Основания возникновения правоотношений на службе в органах принудительного исполнения

1. Правоотношения на службе в органах принудительного исполнения между Российской Федерацией и гражданином возникают и осуществляются на основании контракта, заключенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, и правового акта о назначении на должность.

2. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, правоотношения между Российской Федерацией и гражданином возникают в результате:

1) поступления на службу в органы принудительного исполнения по результатам конкурса;

2) назначения на должность в органах принудительного исполнения;

3) восстановления в должности в органах принудительного исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Издание правового акта руководителя федерального органа принудительного исполнения, уполномоченного руководителя о возникновении, об изменении и о прекращении правоотношений на службе в органах принудительного исполнения осуществляется на основании согласия или ходатайства гражданина (сотрудника), выраженных в письменной форме (далее - рапорт), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. В случае отказа гражданина, поступающего на службу в органы принудительного исполнения, от заключения контракта правовой акт о назначении на должность в органах принудительного исполнения не издается.

Статья 21. Контракт

1. Контракт - письменное соглашение, заключаемое между руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем и гражданином (сотрудником), о прохождении службы в органах принудительного исполнения и (или) замещении должности в органах принудительного исполнения.

2. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель обязуется обеспечить гражданину, поступающему на службу в органы принудительного исполнения, и сотруднику прохождение службы в органах принудительного исполнения в соответствии с настоящим Федеральным законом, своевременно и в полном объеме выплачивать сотруднику денежное довольствие и предоставлять ему социальные гарантии.

3. Гражданин, поступающий на службу в органы принудительного исполнения, и сотрудник при заключении контракта обязуются исполнять служебные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать ограничения и запреты, связанные со службой в органах принудительного исполнения, а также внутренний служебный распорядок органа принудительного исполнения.

Статья 22. Виды и срок действия контракта

1. С гражданином, впервые поступающим на службу в органы принудительного исполнения, заключается первый контракт.

2. Контракт заключается на определенный срок (срочный контракт) или на неопределенный срок. Срочный контракт может заключаться в случаях, установленных частью 8 настоящей статьи.

3. Контракт вступает в силу со дня (с календарной даты), определенного (определенной) правовым актом о назначении гражданина на должность в органах принудительного исполнения, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

4. Контракт прекращает свое действие:

1) со дня увольнения сотрудника со службы в органах принудительного исполнения, в связи с гибелью (смертью) сотрудника, признанием его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявлением умершим;

2) со дня заключения с сотрудником нового контракта.

5. Срочный контракт заключается в случаях, если правоотношения, связанные со службой в органах принудительного исполнения, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом замещаемой должности в органах принудительного исполнения или условий прохождения службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

6. Срочный контракт считается заключенным на неопределенный срок, если за два месяца до истечения срока его действия стороны не заявят о желании заключить новый срочный контракт или расторгнуть контракт.

7. Контракт, заключенный на неопределенный срок, действует до достижения сотрудником предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

8. Срочный контракт заключается:

1) с гражданином, впервые поступающим на службу в органы принудительного исполнения для замещения должности:

а) младшего начальствующего состава, - на три года;

б) среднего и старшего начальствующего состава, - на пять лет;

2) с гражданином, поступающим на службу в органы принудительного исполнения, или с сотрудником для замещения должности временно отсутствующего сотрудника, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами сохраняется должность в органах принудительного исполнения, - на период отсутствия сотрудника;

3) с сотрудником, изъявившим желание заключить новый срочный контракт по окончании срока действия предыдущего срочного контракта, - на период, определяемый по соглашению сторон, но не менее чем на один год;

4) с сотрудником, назначаемым на должность, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, - на период замещения этой должности;

5) с сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, - на период, определяемый в соответствии со статьей 87 настоящего Федерального закона;

6) с сотрудником, назначаемым на должность руководителя (начальника) территориального органа принудительного исполнения, - на период замещения должности в органах принудительного исполнения.

9. Действие контракта приостанавливается в случаях, предусмотренных статьей 35 настоящего Федерального закона.

Статья 23. Содержание контракта

1. В контракте указываются дата и место его заключения, наименование федерального органа принудительного исполнения, должность, фамилия, имя, отчество руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя, фамилия, имя, отчество гражданина, поступающего на службу в органы принудительного исполнения, либо должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество сотрудника, являющихся сторонами контракта, и другие необходимые сведения о сторонах контракта. В контракте также указываются права и обязанности сторон контракта в соответствии с частями 2 и 3 статьи 21 настоящего Федерального закона.

2. В контракте предусматриваются следующие условия:

1) неразглашение сотрудником сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной информации (служебной тайны);

2) иные условия, не ухудшающие положение сотрудника по сравнению с положением, установленным настоящим Федеральным законом.

3. В контракт, заключаемый с сотрудником, назначенным на должность в органе принудительного исполнения, по которой предусмотрена ротация, включается положение о возможности перевода сотрудника в установленном порядке на иную равнозначную должность, в том числе в другую местность, а в случае его отказа без уважительных причин от перевода в порядке ротации - о возможности перевода в установленном порядке на нижестоящую должность или увольнения со службы в органах принудительного исполнения.

4. Условия контракта могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.

5. В случае заключения срочного контракта в нем указываются срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. В контракте предусматривается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается требовать от сотрудника исполнения обязанностей, не установленных контрактом и должностной инструкцией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

7. Контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами контракта. Один экземпляр контракта передается сотруднику, другой хранится в его личном деле. Примерная форма контракта устанавливается федеральным органом принудительного исполнения.

8. Приложениями к контракту могут являться документы, относящиеся к прохождению службы в органах принудительного исполнения, подписанные сторонами контракта.

Статья 24. Испытание при поступлении на службу в органы принудительного исполнения

1. Для гражданина, поступающего на службу в органы принудительного исполнения, в целях проверки уровня его подготовки и соответствия должности в органах принудительного исполнения, на замещение которой он претендует, устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев, за исключением случаев, установленных частями 11 и 12 настоящей статьи.

2. По результатам прохождения испытания на основании ходатайства непосредственного руководителя (начальника) срок испытания может быть сокращен.

3. Сотрудник, проходящий испытание, назначается на соответствующую должность в органах принудительного исполнения без присвоения ему специального звания, исполняет служебные обязанности и пользуется правами в соответствии с замещаемой должностью в органах принудительного исполнения и условиями контракта.

4. Сотруднику, проходящему испытание, не разрешаются ношение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. Сотрудника, проходящего испытание, запрещается привлекать к участию в мероприятиях, если может возникнуть угроза его жизни либо если его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению, ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан.

5. Сотрудник, проходящий испытание, наряду с исполнением обязанностей по должности проходит индивидуальное обучение по месту службы под руководством непосредственного руководителя (начальника) и наставника из числа опытных сотрудников, назначенного приказом уполномоченного руководителя. Порядок организации индивидуального обучения сотрудника, проходящего испытание, изучения его личных и деловых качеств и порядок оценки результатов индивидуального обучения сотрудника, проходящего испытание, устанавливаются федеральным органом принудительного исполнения.

6. Не позднее чем за 14 дней до окончания срока испытания непосредственный руководитель (начальник) сотрудника, проходящего испытание, подготавливает заключение в письменной форме об исполнении им служебных обязанностей в период испытания (далее - заключение). Заключение после ознакомления с ним сотрудника, проходящего испытание, представляется на утверждение соответствующему уполномоченному руководителю.

7. Заключение должно содержать один из следующих выводов:

1) о признании сотрудника, проходящего испытание, выдержавшим испытание;

2) о признании сотрудника, проходящего испытание, не выдержавшим испытание.

8. На основании заключения уполномоченный руководитель не позднее чем за три дня до окончания срока испытания принимает одно из следующих решений:

1) о присвоении сотруднику, выдержавшему испытание, специального звания;

2) о расторжении с сотрудником, не выдержавшим испытание, контракта и об увольнении его со службы в органах принудительного исполнения.

9. Сотруднику, проходящему испытание, в срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда он фактически не исполнял служебные обязанности. В указанных случаях срок окончания испытания устанавливается с учетом периодов временной нетрудоспособности сотрудника, проходящего испытание, а также времени его отсутствия на службе по иным уважительным причинам и оформляется правовым актом уполномоченного руководителя.

10. Срок испытания засчитывается в стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения.

11. Испытание не устанавливается:

1) для граждан, назначаемых на должности высшего начальствующего состава;

2) для граждан, назначаемых на должности по результатам конкурса.

12. По решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя испытание может не устанавливаться для граждан, ранее проходивших службу в органах принудительного исполнения или иных федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий.

Статья 25. Замещение должностей в органах принудительного исполнения по конкурсу

1. Назначение на отдельные должности в органах принудительного исполнения, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, осуществляется по результатам конкурса, который заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности в органах принудительного исполнения, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности в органах принудительного исполнения.

2. Конкурс не проводится:

1) при назначении на должности руководителей (начальников), назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;

2) при заключении срочного контракта в случае, предусмотренном пунктом 2 части 8 статьи 22 настоящего Федерального закона;

3) при назначении сотрудника на иную должность в органах принудительного исполнения в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 30, частями 1 - 3 статьи 34 настоящего Федерального закона;

4) при назначении на должность в органах принудительного исполнения сотрудника, состоящего в кадровом резерве в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Претенденту на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к должности в органах принудительного исполнения, а также в связи с ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для поступления на службу в органы принудительного исполнения и ее прохождения.

4. Претендент на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения образуется конкурсная комиссия органа принудительного исполнения.

6. В состав конкурсной комиссии входят уполномоченный руководитель и (или) определенные им сотрудники, в том числе из кадрового подразделения, правового (юридического) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения, представитель органа по управлению государственной службой. В состав конкурсной комиссии с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне могут также входить с правом совещательного голоса члены общественных советов при федеральном органе принудительного исполнения и территориальных органах принудительного исполнения, представители образовательных и научных организаций - специалисты по вопросам деятельности органов принудительного исполнения.

7. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения, исполнение служебных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне и иной охраняемой законом тайне.

8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

9. Претендент на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Федеральным законом.

10. Порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности в органах принудительного исполнения, положение о конкурсной комиссии утверждаются федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 26. Возникновение и изменение правоотношений на службе в органах принудительного исполнения в период действия военного положения

В период действия военного положения применение статей 20 - 25 настоящего Федерального закона приостанавливается. Особенности возникновения и изменения правоотношений на службе в органах принудительного исполнения и особенности прохождения службы в органах принудительного исполнения в период действия военного положения определяются Президентом Российской Федерации.

Глава 5. Порядок прохождения службы в органах принудительного исполнения

Статья 27. Назначение на должности в органах принудительного исполнения

1. Назначение на должности высшего начальствующего состава и освобождение от этих должностей осуществляются Президентом Российской Федерации.

2. Назначение на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава осуществляется руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 28. Присяга сотрудника органов принудительного исполнения

1. Сотрудник, впервые поступивший на службу в органы принудительного исполнения, приводится к Присяге сотрудника органов принудительного исполнения. Приведение к Присяге сотрудника органов принудительного исполнения осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации.

2. Текст Присяги сотрудника органов принудительного исполнения:

"Я (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы принудительного исполнения, присягая на верность народу России и Закону, торжественно клянусь:

беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации;

настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства;

достойно переносить трудности, связанные с исполнением служебных обязанностей;

неукоснительно соблюдать дисциплину, установленный порядок служебных взаимоотношений;

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;

дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Служу России, служу Закону!"

3. Порядок приведения к Присяге сотрудника органов принудительного исполнения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 29. Должностная инструкция

1. Профессиональная служебная деятельность сотрудника осуществляется в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем.

2. Порядок разработки и утверждения должностной инструкции, ее примерная форма устанавливаются федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 30. Перевод сотрудника

1. Перевод сотрудника в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в органах принудительного исполнения либо в другую местность осуществляется с согласия (по инициативе) сотрудника, выраженного в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

2. Должность в органах принудительного исполнения считается вышестоящей, если для нее предусмотрено более высокое специальное звание, чем специальное звание по прежней должности в органах принудительного исполнения, а при равенстве специальных званий - более высокий должностной оклад.

3. Перевод сотрудника на вышестоящую должность младшего, среднего или старшего начальствующего состава осуществляется по результатам аттестации и (или) конкурса, за исключением случаев, если назначение сотрудника на вышестоящую должность в органах принудительного исполнения осуществляется из кадрового резерва, в котором он состоял в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона.

4. Должность в органах принудительного исполнения считается равнозначной, если для нее предусмотрены специальное звание и должностной оклад, равные специальному званию и должностному окладу по прежней должности в органах принудительного исполнения.

5. Перевод сотрудника на равнозначную должность в органах принудительного исполнения осуществляется по следующим основаниям:

1) в связи с необходимостью замещения другой должности в интересах службы либо в порядке ротации в соответствии с частью 11 настоящей статьи;

2) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

3) по личным или семейным обстоятельствам;

4) в связи с сокращением замещаемой сотрудником должности;

5) в связи с восстановлением сотрудника в должности, которую он замещал ранее, в случае, если эту должность замещает другой сотрудник;

6) в связи с прекращением необходимого для исполнения служебных обязанностей допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

7) в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов, а также устранения обстоятельств, связанных с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, находящихся в отношениях близкого родства или свойства, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Должность в органах принудительного исполнения считается нижестоящей, если для нее предусмотрено более низкое специальное звание, чем специальное звание по прежней должности в органах принудительного исполнения, а при равенстве специальных званий - более низкий должностной оклад.

7. Перевод сотрудника на нижестоящую должность в органах принудительного исполнения осуществляется:

1) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

2) по личным или семейным обстоятельствам;

3) в связи с сокращением замещаемой сотрудником должности;

4) в связи с восстановлением другого сотрудника в должности, которую он замещал ранее, при отсутствии равнозначной должности;

5) в связи с прекращением необходимого для исполнения служебных обязанностей допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

6) в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности (с учетом рекомендации аттестационной комиссии);

7) в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов, а также устранения обстоятельств, связанных с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, находящихся в отношениях близкого родства или свойства, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) в связи с отказом от перевода на равнозначную должность в порядке ротации в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

8. Перевод сотрудника на нижестоящую должность в органах принудительного исполнения по основанию, предусмотренному пунктом 1, 3, 4 или 5 части 7 настоящей статьи, осуществляется в случае невозможности его перевода на равнозначную должность. Сотруднику, переведенному на нижестоящую должность в органах принудительного исполнения по основанию, предусмотренному пунктом 1, 3 или 4 части 7 настоящей статьи, с уменьшением размера должностного оклада, сохраняется размер должностного оклада, установленный по должности, которую он замещал до назначения на нижестоящую должность. При этом выплата сохраненного должностного оклада производится вне зависимости от последующего перевода сотрудника на нижестоящую должность по основанию, предусмотренному пунктом 1, 3 или 5 части 7 настоящей статьи, или равнозначную должность до возникновения у сотрудника права на получение более высокого должностного оклада вследствие его повышения (в том числе при индексации должностного оклада) в установленном порядке или назначения сотрудника на должность в органах принудительного исполнения с более высоким должностным окладом.

9. При невозможности перевода сотрудника на иную должность в органах принудительного исполнения или при его отказе от такого перевода сотрудник подлежит увольнению со службы в органах принудительного исполнения, за исключением случаев отказа от перевода по основаниям, предусмотренным частью 3, пунктами 1 и 3 части 5 и пунктом 2 части 7 настоящей статьи. При этом контракт с сотрудником расторгается в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах принудительного исполнения, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. О невозможности перевода сотрудника кадровым подразделением органа принудительного исполнения подготавливается соответствующее заключение. Отказ сотрудника от перевода оформляется рапортом. В случае отказа сотрудника подать рапорт составляется соответствующий акт.

10. Не является переводом и не требует согласия сотрудника исполнение им равнозначных функций по иной должности в том же органе принудительного исполнения и в той же местности, не влекущее за собой изменения условий контракта.

11. Сотрудник, непрерывно замещающий одну и ту же должность руководителя территориального органа принудительного исполнения в течение шести лет, может быть переведен в порядке ротации по решению Президента Российской Федерации или руководителя федерального органа принудительного исполнения на иную равнозначную должность в другую местность. В случае отказа без уважительных причин от перевода в порядке ротации сотрудник с его согласия может быть переведен на нижестоящую должность в той же местности, а в случае отказа уволен со службы в органах принудительного исполнения.

12. Перевод сотрудника на иную должность в органах принудительного исполнения осуществляется по решению Президента Российской Федерации, руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя и оформляется соответствующим актом, который доводится до сведения сотрудника под расписку. До назначения сотрудника на должность в органах принудительного исполнения по новому месту службы, оформленного соответствующим актом, с ним сохраняются служебные отношения по прежнему месту службы.

13. При переводе сотрудника на вышестоящую должность может оформляться личное поручительство, которое состоит в письменном обязательстве сотрудника, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указанным сотрудником ограничений и запретов, установленных для сотрудников настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. Порядок оформления личного поручительства и категории должностей, при переводе на которые оформляется личное поручительство, определяются федеральным органом принудительного исполнения.

14. Сотрудник, переведенный на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в органах принудительного исполнения, соответствующую иному функциональному предназначению либо направлению деятельности, наряду с исполнением служебных обязанностей проходит индивидуальное обучение по месту службы под руководством непосредственного руководителя (начальника) и наставника из числа опытных сотрудников, назначаемого приказом уполномоченного руководителя. Порядок организации индивидуального обучения сотрудника устанавливается федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 31. Временное исполнение обязанностей

1. На сотрудника с его согласия могут быть временно возложены обязанности по вышестоящей должности в органах принудительного исполнения с одновременным освобождением его от исполнения обязанностей по замещаемой должности либо без такового.

2. Срок исполнения обязанностей по вакантной (не замещаемой другим сотрудником) должности не может превышать в текущем году шесть месяцев.

3. Непрерывный срок исполнения обязанностей по вакантной (не замещаемой другим сотрудником) должности младшего, среднего или старшего начальствующего состава не может превышать четыре месяца, а по должности высшего начальствующего состава - шесть месяцев.

4. Непрерывный срок исполнения обязанностей по не вакантной (замещаемой другим сотрудником) должности в органах принудительного исполнения в период временного отсутствия замещающего эту должность сотрудника не может превышать четыре месяца, за исключением случая, если на сотрудника с его согласия возлагается исполнение обязанностей по не вакантной должности с одновременным освобождением его от исполнения обязанностей по замещаемой должности на период нахождения замещающего ее сотрудника в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

5. Сотрудник, временно исполняющий обязанности по вакантной должности в органах принудительного исполнения, может быть назначен на нее в порядке перевода до окончания срока временного исполнения обязанностей.

6. Возложение на сотрудника временного исполнения обязанностей в соответствии с настоящей статьей и освобождение его в связи с этим от исполнения обязанностей по замещаемой должности младшего, среднего или старшего начальствующего состава осуществляются на основании приказа уполномоченного руководителя, за исключением случая, если исполнение обязанностей непосредственного руководителя (начальника) в период его отсутствия предусмотрено должностной инструкцией сотрудника.

7. Порядок возложения на сотрудника временного исполнения обязанностей по должности высшего начальствующего состава и освобождения его от временного исполнения обязанностей по должности высшего начальствующего состава устанавливается Президентом Российской Федерации.

8. Денежное довольствие сотруднику, временно исполняющему обязанности по должности в органах принудительного исполнения в соответствии с настоящей статьей, выплачивается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. В связи со служебной необходимостью по решению уполномоченного руководителя сотрудник может без освобождения от замещаемой должности в органах принудительного исполнения и его согласия привлекаться к исполнению обязанностей по иной должности, не предусмотренных должностной инструкцией, на срок до одного месяца в течение календарного года с выплатой должностного оклада не ниже, чем по замещаемой должности.

Статья 32. Аттестация сотрудника

1. Аттестация сотрудника проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности в органах принудительного исполнения.

2. Аттестация сотрудника проводится один раз в четыре года. В случае назначения сотрудника на другую должность в органах принудительного исполнения его аттестация проводится не ранее чем через один год после назначения.

3. Внеочередная аттестация сотрудников, претендующих на замещение должностей высшего начальствующего состава, проводится по решению Президента Российской Федерации.

4. Внеочередная аттестация сотрудника проводится:

1) при решении вопроса о переводе сотрудника на вышестоящую должность в органах принудительного исполнения;

2) при решении вопроса о прекращении сотрудником службы в органах принудительного исполнения в связи с расторжением контракта в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 80 настоящего Федерального закона;

3) по предложению уполномоченного руководителя при рассмотрении вопросов:

а) о переводе сотрудника на иную должность в органах принудительного исполнения в случае, установленном частью 6 статьи 34 настоящего Федерального закона;

б) об увольнении сотрудника со службы в органах принудительного исполнения;

4) в случае, если сотрудник не прошел проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. До вынесения решения о соответствии замещаемой должности в органах принудительного исполнения сотрудник отстраняется от исполнения служебных обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;

5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Сотрудники, находившиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходят аттестацию не ранее чем через один год после выхода из такого отпуска.

6. Для проведения аттестации сотрудников приказом руководителя органа принудительного исполнения создается аттестационная комиссия, в состав которой в обязательном порядке включаются сотрудники кадрового и правового (юридического) подразделений органа принудительного исполнения, а также иные лица в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае необходимости по решению уполномоченного руководителя к работе аттестационной комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса члены общественных советов при федеральном органе принудительного исполнения и его территориальных органах, общественных организаций ветеранов органов принудительного исполнения, а также представители образовательных и научных организаций - специалисты по вопросам деятельности органов принудительного исполнения.

7. На аттестационную комиссию могут возлагаться иные задачи и функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации сотрудников, замещающих должности в органах принудительного исполнения, исполнение служебных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

9. Аттестационная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на рекомендации аттестационной комиссии.

10. На время аттестации сотрудника, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

11. Аттестация проводится, как правило, в присутствии сотрудника. В случае неявки на аттестацию без уважительных причин сотрудник привлекается к дисциплинарной ответственности, а его аттестация переносится.

12. При проведении аттестации непосредственный руководитель (начальник) сотрудника подготавливает мотивированный отзыв об исполнении сотрудником своих служебных обязанностей и предложения аттестационной комиссии. С указанным отзывом сотрудник должен быть ознакомлен не менее чем за один рабочий день до проведения аттестации.

13. Рекомендации аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием. Обсуждение и голосование проводятся при наличии не менее двух третей членов аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов членов аттестационной комиссии. При равенстве числа голосов сотрудник признается соответствующим замещаемой должности в органах принудительного исполнения. Рекомендации аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

14. По результатам аттестации сотрудника аттестационная комиссия принимает одну из следующих рекомендаций:

1) сотрудник соответствует замещаемой должности в органах принудительного исполнения;

2) сотрудник соответствует замещаемой должности в органах принудительного исполнения и рекомендуется для назначения на вышестоящую должность в органах принудительного исполнения;

3) сотрудник соответствует замещаемой должности в органах принудительного исполнения и рекомендуется для включения в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности в органах принудительного исполнения;

4) аттестацию сотрудника следует перенести на срок, не превышающий одного года, для устранения недостатков и упущений в служебной деятельности, указанных в отзыве его непосредственного руководителя (начальника), либо для получения сотрудником дополнительного профессионального образования с последующим переводом на иную должность в органах принудительного исполнения или без такового;

5) сотрудник не соответствует замещаемой должности в органах принудительного исполнения и подлежит переводу на нижестоящую должность в органах принудительного исполнения;

6) сотрудник не соответствует замещаемой должности в органах принудительного исполнения и подлежит увольнению со службы в органах принудительного исполнения.

15. По результатам аттестации сотрудника аттестационная комиссия может принять рекомендации о его поощрении, а также внести другие предложения.

16. Рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист сотрудника. Аттестационный лист подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии. Сотрудник знакомится с аттестационным листом под расписку до представления его соответствующему руководителю.

17. Аттестационный лист сотрудника представляется руководителю федерального органа принудительного исполнения или уполномоченному руководителю, которые с учетом рекомендаций аттестационной комиссии не позднее чем через две недели после проведения аттестации принимают одно из следующих решений:

1) о включении сотрудника в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вышестоящей должности в органах принудительного исполнения;

2) о соответствии сотрудника замещаемой должности;

3) о переносе аттестации сотрудника на срок, не превышающий одного года, для устранения недостатков и упущений в служебной деятельности, указанных в отзыве его непосредственного руководителя (начальника), либо для получения сотрудником дополнительного профессионального образования;

4) о переводе сотрудника на вышестоящую или нижестоящую должность в органах принудительного исполнения;

5) о расторжении с сотрудником контракта и об увольнении его со службы в органах принудительного исполнения;

6) о заключении с сотрудником нового контракта в соответствии с частью 3 статьи 87 настоящего Федерального закона.

18. Сотрудник вправе обжаловать рекомендации аттестационной комиссии в соответствии со статьей 70 настоящего Федерального закона.

19. Положение об аттестационной комиссии и порядок проведения аттестации сотрудников утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 33. Совмещение обязанностей на службе в органах принудительного исполнения. Совместительство

1. С согласия руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя сотрудник наряду с исполнением обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения имеет право исполнять обязанности по иной должности в органах принудительного исполнения (совмещать обязанности).

2. Совмещение обязанностей на службе в органах принудительного исполнения допускается при условии, что это не влечет за собой ухудшение исполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения и не приводит к возникновению конфликта интересов.

3. Порядок и условия совмещения обязанностей на службе в органах принудительного исполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Работа сотрудников по совместительству не допускается, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой ухудшение исполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения. При этом педагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Об осуществлении такой деятельности сотрудник обязан уведомить непосредственного руководителя (начальника).

Статья 34. Особенности прохождения службы при сокращении должностей в органах принудительного исполнения. Зачисление сотрудника в распоряжение органа принудительного исполнения

1. При сокращении должностей в органах принудительного исполнения правоотношения с сотрудником, замещающим сокращаемую должность, продолжаются в случае:

1) предоставления сотруднику с учетом уровня его образования и квалификации, стажа службы (выслуги лет) в органах принудительного исполнения или стажа (опыта) работы по специальности возможности замещения иной должности в органах принудительного исполнения;

2) направления сотрудника на обучение по дополнительным профессиональным программам.

2. При реорганизации органа принудительного исполнения либо изменении его структуры правоотношения с сотрудником, замещающим должность в органе принудительного исполнения, могут быть прекращены в случае сокращения должности в органе принудительного исполнения.

3. При упразднении (ликвидации) органа принудительного исполнения правоотношения с сотрудником, замещающим должность в органе принудительного исполнения, могут быть продолжены в случае:

1) предоставления сотруднику с учетом уровня его образования и квалификации, стажа службы (выслуги лет) в органах принудительного исполнения или стажа (опыта) работы по специальности возможности замещения иной должности в органах принудительного исполнения;

2) направления сотрудника на обучение по дополнительным профессиональным программам.

4. Сотрудник в случае отказа от предложенной ему для замещения иной должности в органе принудительного исполнения либо от направления на обучение по дополнительным профессиональным программам освобождается от замещаемой должности и увольняется со службы в органах принудительного исполнения. В этом случае контракт с сотрудником расторгается в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 80 настоящего Федерального закона.

5. При упразднении (ликвидации) органа принудительного исполнения либо сокращении должностей в органе принудительного исполнения руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель уведомляет в письменной форме сотрудника о предстоящем увольнении со службы в органах принудительного исполнения не позднее чем за два месяца до его увольнения.

6. В течение срока, указанного в части 5 настоящей статьи, в органе принудительного исполнения может проводиться внеочередная аттестация сотрудников в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона. По результатам внеочередной аттестации сотрудникам могут быть предложены для замещения в порядке перевода иные должности.

7. Преимущественное право на замещение должности в органах принудительного исполнения при прочих равных условиях предоставляется сотруднику, имеющему более высокие результаты профессиональной деятельности, квалификацию, уровень образования, большую продолжительность стажа службы (выслуги лет) в органах принудительного исполнения или стажа (опыта) работы по специальности, либо сотруднику, допущенному к государственной тайне на постоянной основе.

8. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель по желанию сотрудника, выраженному в письменной форме, вправе расторгнуть с ним контракт и уволить его со службы до истечения срока уведомления, установленного частью 5 настоящей статьи.

9. Для решения вопроса об условиях дальнейшего прохождения сотрудником службы в органах принудительного исполнения или о ее прекращении Президент Российской Федерации, руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель может освободить сотрудника от замещаемой должности в органах принудительного исполнения. Сотрудник, освобожденный от замещаемой должности, может быть зачислен в распоряжение органа принудительного исполнения. При этом сохраняются установленные настоящим Федеральным законом правовое положение (статус), социальные гарантии сотрудника и правоотношения, связанные с прохождением службы в органах принудительного исполнения, за исключением исполнения сотрудником обязанностей и наделения его правами, которые установлены должностной инструкцией.

10. Зачисление сотрудника в распоряжение органа принудительного исполнения допускается в случае:

1) упразднения (ликвидации) органа принудительного исполнения либо сокращения замещаемой сотрудником должности в органах принудительного исполнения;

2) освобождения сотрудника от замещаемой должности в органах принудительного исполнения в связи с переводом на иную должность в органах принудительного исполнения;

3) проведения процедуры увольнения сотрудника со службы в органах принудительного исполнения;

4) окончания приостановления сотрудником службы в органах принудительного исполнения;

5) направления сотрудника в соответствии с частью 3 статьи 63 настоящего Федерального закона на медицинское освидетельствование;

6) неисполнения сотрудником более четырех месяцев в общей сложности в течение двенадцати месяцев служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахождения сотрудника на лечении, в том числе в связи с увечьем или иным повреждением здоровья (заболеванием), полученными им при исполнении служебных обязанностей);

7) направления сотрудника в служебную командировку на срок более одного года, в том числе за границу, назначения на должность в период по окончании служебной командировки, предусмотренный пунктом 5 части 11 настоящей статьи;

8) восстановления в должности сотрудника, ранее замещавшего эту должность.

11. Сотрудник может находиться в распоряжении органа принудительного исполнения:

1) не более двух месяцев - в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 10 настоящей статьи;

2) в течение периода, необходимого для передачи дел по должности, но не более одного месяца - в случае, предусмотренном пунктом 2 части 10 настоящей статьи;

3) в течение периода, необходимого для прохождения медицинского освидетельствования, но не более двух месяцев - в случае, предусмотренном пунктом 5 части 10 настоящей статьи;

4) в течение периода временной нетрудоспособности, но не более одного года - в случае, предусмотренном пунктом 6 части 10 настоящей статьи;

5) в течение периода назначения на должность, но не более трех месяцев - в случаях, предусмотренных пунктами 4, 7 и 8 части 10 настоящей статьи;

6) в течение отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и периода, необходимого для трудоустройства, но не более двух месяцев после окончания указанного отпуска - в случае, предусмотренном пунктом 1 части 10 настоящей статьи.

12. Сотрудник, зачисленный в распоряжение органа принудительного исполнения, до назначения на другую должность в органах принудительного исполнения либо увольнения со службы в органах принудительного исполнения выполняет поручения руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя либо исполняет служебные обязанности по ранее замещаемой должности.

13. На сотрудника, зачисленного в распоряжение органа принудительного исполнения, распространяется режим служебного времени, установленный настоящим Федеральным законом.

14. К сотруднику, зачисленному в распоряжение органа принудительного исполнения, могут применяться меры поощрения, и на него могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

15. Периоды нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, включаются в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения для назначения пенсии за выслугу лет, предоставления иных социальных гарантий, присвоения специального звания.

16. Денежное довольствие сотруднику в период нахождения в распоряжении органа принудительного исполнения выплачивается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. В срок нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения не засчитываются периоды временной нетрудоспособности и нахождения в отпуске, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

18. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель в срок, установленный для нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения, после уведомления сотрудника о сокращении или о возможном расторжении контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения решает вопрос о переводе сотрудника на иную должность в органах принудительного исполнения в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона либо о расторжении с ним контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения в соответствии со статьей 80 настоящего Федерального закона.

19. Зачисление сотрудника в распоряжение органа принудительного исполнения оформляется приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

20. Порядок зачисления сотрудника в распоряжение органа принудительного исполнения и порядок нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения устанавливаются федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 35. Приостановление службы в органах принудительного исполнения

1. Служба в органах принудительного исполнения приостанавливается в случае:

1) назначения (избрания) сотрудника на государственную должность Российской Федерации - до дня прекращения исполнения им соответствующих полномочий;

2) избрания (назначения) сотрудника членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или избрание его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - до дня прекращения исполнения им соответствующих полномочий;

3) наделения сотрудника полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или назначения его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - до дня прекращения исполнения им соответствующих полномочий;

4) избрания сотрудника депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования или назначения его на должность главы местной администрации - до дня прекращения исполнения им соответствующих полномочий;

5) безвестного отсутствия сотрудника - до дня восстановления его на службе в органах принудительного исполнения в соответствии со статьей 72 настоящего Федерального закона или до дня вступления в силу решения суда о признании сотрудника безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

6) в иных случаях, связанных с исполнением сотрудником государственных обязанностей, установленных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, - до дня прекращения исполнения сотрудником соответствующих обязанностей.

2. О приостановлении сотрудником службы в органах принудительного исполнения издается приказ руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

3. Сотрудник, приостановивший службу в органах принудительного исполнения, вправе уволиться со службы в органах принудительного исполнения по основаниям, предусмотренным статьей 80 настоящего Федерального закона.

4. Сотрудник, изъявивший желание продолжить службу в органах принудительного исполнения по окончании ее приостановления, зачисляется в распоряжение органа принудительного исполнения. Такому сотруднику по его желанию предоставляется ранее замещаемая должность в органах принудительного исполнения, а при ее отсутствии другая равноценная должность по прежнему либо с его согласия иному месту службы.

5. Если в течение одного месяца (не считая периодов временной нетрудоспособности) после окончания приостановления службы в органах принудительного исполнения сотрудник не уведомит руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя о намерении продолжить или прекратить службу в органах принудительного исполнения, заключенный с ним контракт расторгается и он увольняется со службы в органах принудительного исполнения.

6. Со дня назначения сотрудника на должность в органах принудительного исполнения в соответствии с частью 4 настоящей статьи возобновляется действие приостановленного контракта либо заключается новый контракт. Изменение условий контракта оформляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Статья 36. Стаж службы (выслуга лет) в органах принудительного исполнения

1. Стаж службы (выслуга лет) в органах принудительного исполнения исчисляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в целях назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) (далее - надбавка за выслугу лет), выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения, предоставления иных социальных гарантий, поощрения, представления к награждению государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия.

2. В стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения включаются:

1) период замещения сотрудником должностей в органах принудительного исполнения;

2) период нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

3) период приостановления сотрудником службы в органах принудительного исполнения в соответствии с частью 1 статьи 35 настоящего Федерального закона;

4) период прохождения гражданином военной службы, службы в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации;

5) период замещения гражданином должностей в таможенных органах Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение специальных званий;

6) период замещения гражданином государственных должностей Российской Федерации;

7) период замещения гражданином должностей прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение классных чинов;

8) период работы судьей;

9) время (не более пяти лет) обучения сотрудника до поступления на службу в органах принудительного исполнения по основным образовательным программам среднего профессионального образования (за исключением программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) или высшего образования (за исключением программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) по очной форме при условии завершения освоения указанных образовательных программ и получения образования соответствующего уровня, исчисляемое из расчета два месяца обучения за один месяц службы;

10) срок испытания при поступлении гражданина на службу в органах принудительного исполнения.

3. В стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения в льготном исчислении засчитываются периоды прохождения сотрудником службы:

1) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, в соответствии с перечнями указанных районов и местностей, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

2) во вредных условиях на должностях в органах принудительного исполнения - по перечню должностей, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. В стаж службы (выслугу лет) в органах принудительного исполнения включаются:

1) для назначения пенсии за выслугу лет - периоды, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, части 14 статьи 92 настоящего Федерального закона, а также периоды, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (в календарном или льготном исчислении);

2) для назначения надбавки за выслугу лет - периоды, определенные Правительством Российской Федерации (в календарном или льготном исчислении);

3) для выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника - периоды, указанные в части 2 настоящей статьи, в части 14 статьи 92 настоящего Федерального закона (в календарном исчислении);

4) для предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах принудительного исполнения - периоды, указанные в пунктах 1 - 8 части 2 настоящей статьи, части 14 статьи 92 настоящего Федерального закона (в календарном исчислении);

5) для предоставления иных социальных гарантий - периоды, определенные Правительством Российской Федерации (в календарном или льготном исчислении);

6) для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации - периоды, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) для представления к награждению ведомственными знаками отличия - периоды, определенные федеральным органом принудительного исполнения (в календарном исчислении).

5. Порядок исчисления стажа службы (выслуги лет) в органах принудительного исполнения для назначения пенсии за выслугу лет и надбавки за выслугу лет, выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника, предоставления иных социальных гарантий и зачета в стаж службы в органах принудительного исполнения периодов, указанных в настоящей статье, и иных периодов устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Периоды службы в органах принудительного исполнения засчитываются в календарном исчислении в общий трудовой стаж, стаж работы по специальности, а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в страховой стаж, стаж работы в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, стаж военной службы, службы в таможенных органах Российской Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, войсках национальной гвардии Российской Федерации и стаж службы (работы) в иных государственных органах и организациях.

Статья 37. Персональные данные сотрудников, ведение кадрового учета сотрудников

1. В органах принудительного исполнения ведутся личные дела, документы учета сотрудников, банки данных о сотрудниках и гражданах, поступающих на службу в органы принудительного исполнения, содержащие персональные данные сотрудников, сведения об их служебной деятельности и стаже службы, а также персональные данные членов семей сотрудников и граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения.

2. В органах принудительного исполнения при получении, хранении, обработке, использовании и передаче персональных данных сотрудника должны соблюдаться следующие требования:

1) обработка персональных данных сотрудника осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других законодательных актов Российской Федерации, содействия сотруднику в прохождении службы в органах принудительного исполнения, обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности сотрудника и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества, учета результатов исполнения им служебных обязанностей и обеспечения сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении органа принудительного исполнения;

2) проверка достоверности персональных данных, полученных от сотрудника в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими законодательными актами Российской Федерации, осуществляется органом принудительного исполнения с участием иных государственных органов;

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу сотрудника не установленные настоящим Федеральным законом персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, членстве в общественных объединениях;

4) при принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, запрещается основываться на персональных данных сотрудника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей;

5) защита персональных данных сотрудника от их неправомерного использования или утраты обеспечивается за счет средств федерального органа принудительного исполнения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

6) передача персональных данных сотрудника третьей стороне не допускается без согласия сотрудника, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Условия передачи персональных данных сотрудника третьей стороне устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. В личное дело сотрудника вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на службу в органы принудительного исполнения, ее прохождением и увольнением со службы и необходимые для обеспечения деятельности органа принудительного исполнения.

4. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель по межведомственным запросам руководителей иных государственных органов направляет им расчет стажа службы (выслуги лет), копию послужного списка, заключение по результатам последней аттестации и иные характеризующие служебную деятельность сотрудника документы и информацию при его поступлении (переводе) на службу (работу) в соответствующий государственный орган, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Руководители государственных органов направляют руководителю федерального органа принудительного исполнения или уполномоченному руководителю по их межведомственным запросам указанные в настоящей части документы и информацию, касающиеся сотрудников этих государственных органов, граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения.

5. Сведения, содержащиеся в личном деле и документах учета сотрудника, являются конфиденциальной информацией (служебной тайной) и (или) сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну.

6. Сотрудник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, хранение, обработку, использование и передачу персональных данных другого сотрудника, либо в утрате таких данных, несет ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

7. Положение о централизованном учете персональных данных сотрудника и ведении его личного дела и положение о централизованном учете персональных данных гражданина, поступающего на службу в органы принудительного исполнения, утверждаются федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 38. Реестр сотрудников

1. В органах принудительного исполнения на основании персональных данных сотрудников в порядке, устанавливаемом федеральным органом принудительного исполнения, ведется, в том числе в электронной форме, реестр сотрудников (список состоящих в штате органа принудительного исполнения сотрудников).

2. Сведения, содержащиеся в реестре сотрудников, являются конфиденциальной информацией (служебной тайной) и (или) сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну, и защищаются от несанкционированного доступа и копирования.

Глава 6. Присвоение специальных званий

Статья 39. Общие условия присвоения и сохранения специальных званий

1. Специальные звания, соответствующие должностям высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения, присваиваются Президентом Российской Федерации.

2. Первые специальные звания, соответствующие должностям среднего и старшего начальствующего состава, очередное специальное звание полковника внутренней службы, а также специальные звания, присваиваемые досрочно и на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности, присваиваются руководителем федерального органа принудительного исполнения.

3. Очередные специальные звания, соответствующие должностям среднего и старшего начальствующего состава, до подполковника внутренней службы включительно, а также первые и очередные специальные звания, соответствующие должностям младшего начальствующего состава, присваиваются сотрудникам руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченными руководителями в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

4. Уполномоченный руководитель, замещающий вышестоящую должность в органах принудительного исполнения (далее - вышестоящий руководитель (начальник), обладает правами по присвоению первых и очередных специальных званий, которые предоставлены уполномоченному руководителю, замещающему нижестоящую должность в органах принудительного исполнения (далее - нижестоящий руководитель (начальник).

5. Гражданину, впервые поступившему на службу в органы принудительного исполнения, при назначении на должность в органах принудительного исполнения первое специальное звание присваивается в соответствии с замещаемой должностью, но не выше подполковника внутренней службы, если он не имеет более высокого воинского или специального звания.

6. Специальное звание присваивается сотруднику пожизненно. При увольнении со службы в органах принудительного исполнения к имеющемуся специальному званию сотрудника добавляются слова "в отставке". Сотрудник может быть лишен специального звания в порядке, установленном федеральным законом.

7. Запрещается установление иных, не предусмотренных настоящим Федеральным законом условий присвоения специальных званий.

Статья 40. Сроки выслуги в специальных званиях

1. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях:

1) младший сержант внутренней службы - один год;

2) сержант внутренней службы - два года;

3) старший сержант внутренней службы - три года;

4) прапорщик внутренней службы - пять лет;

5) младший лейтенант внутренней службы - один год;

6) лейтенант внутренней службы - два года;

7) старший лейтенант внутренней службы - три года;

8) капитан внутренней службы - три года;

9) майор внутренней службы - четыре года;

10) подполковник внутренней службы - пять лет.

2. Сроки выслуги в специальных званиях старшины внутренней службы, старшего прапорщика внутренней службы, полковника внутренней службы не устанавливаются.

3. Срок выслуги в специальном звании исчисляется со дня присвоения сотруднику соответствующего специального звания.

Статья 41. Присвоение первых и очередных специальных званий

1. Первое специальное звание присваивается гражданину, впервые поступившему на службу в органы принудительного исполнения, при назначении на должность в органах принудительного исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Гражданину (сотруднику) присваиваются первые (очередные) специальные звания:

1) младшего сержанта внутренней службы - при назначении на должность младшего начальствующего состава;

2) прапорщика внутренней службы - при назначении на должность или прохождении службы в должности младшего начальствующего состава и при наличии высшего образования;

3) младшего лейтенанта внутренней службы - при назначении на должность среднего начальствующего состава;

4) лейтенанта внутренней службы - при назначении на должность старшего начальствующего состава.

3. Очередные специальные звания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, присваиваются сотруднику последовательно по истечении срока, установленного для прохождения службы в органах принудительного исполнения в предыдущем специальном звании, и при условии, что сотрудник замещает должность в органах принудительного исполнения, по которой предусмотрено специальное звание, равное специальному званию, присваиваемому сотруднику, или более высокое, чем специальное звание, присваиваемое сотруднику. В случаях, установленных пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи, специальное звание присваивается независимо от последовательности и срока пребывания в предыдущем специальном звании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. В случае необоснованной задержки представления сотрудника к присвоению очередного специального звания соответствующее специальное звание присваивается ему со следующего дня по истечении срока пребывания в предыдущем специальном звании.

5. Порядок присвоения специальных званий, соответствующих должностям высшего начальствующего состава, устанавливается Президентом Российской Федерации.

Статья 42. Присвоение специальных званий досрочно либо на ступень выше

1. Сотруднику в качестве меры поощрения может быть присвоено очередное специальное звание:

1) досрочно, но не выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах принудительного исполнения, при наличии у сотрудника ученой степени или ученого звания - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах принудительного исполнения (за исключением специальных званий высшего начальствующего состава);

2) на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах принудительного исполнения.

2. Очередное специальное звание до полковника внутренней службы включительно на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах принудительного исполнения, может быть присвоено сотруднику по истечении установленного срока выслуги в предыдущем специальном звании.

3. Специальные звания в соответствии с настоящей статьей присваиваются в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

Статья 43. Приостановление присвоения очередного специального звания

1. Присвоение сотруднику очередного специального звания приостанавливается в случае:

1) нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения - до назначения на должность в органах принудительного исполнения;

2) приостановления службы в органах принудительного исполнения в соответствии с частью 1 статьи 35 настоящего Федерального закона;

3) привлечения сотрудника в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждения в отношении его уголовного дела - до прекращения уголовного преследования;

4) наложения на сотрудника в письменной форме одного из дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, или взыскания за коррупционное правонарушение - до снятия дисциплинарного взыскания или признания сотрудника не имеющим взыскания за коррупционное правонарушение.

2. После прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, в случае безвестного отсутствия сотрудника в связи со служебными обстоятельствами по не зависящим от него причинам очередное специальное звание сотруднику присваивается со дня истечения срока выслуги в имеющемся специальном звании.

3. В случае прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим право на реабилитацию, очередное специальное звание сотруднику присваивается со дня истечения срока выслуги в имеющемся специальном звании.

Статья 44. Присвоение специальных званий гражданам, проходившим военную службу, государственную службу иных видов, гражданскую службу или муниципальную службу

1. Гражданам, проходившим военную службу, государственную службу иных видов, гражданскую службу или муниципальную службу, при назначении на должности в органах принудительного исполнения первое специальное звание присваивается в соответствии со статьями 39 и 41 настоящего Федерального закона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом присвоенного специального (воинского) звания, классного чина или дипломатического ранга и продолжительности пребывания в специальном (воинском) звании, классном чине или дипломатическом ранге.

2. Гражданину, состоящему в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, после поступления на службу в орган принудительного исполнения на должность младшего, среднего или старшего начальствующего состава присваивается специальное звание, соответствующее присвоенному ему воинскому званию, или более высокое специальное звание, если в соответствии с настоящим Федеральным законом он имеет на это право.

3. При поступлении офицеров запаса на службу в органы принудительного исполнения на должности среднего и старшего начальствующего состава первое специальное звание присваивается им на одну ступень выше присвоенных воинских званий, если ко дню назначения на должность они выслужили в присвоенных им воинских званиях установленные сроки в период прохождения военной службы или пребывания в запасе, но не выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности.

Глава 7. Служебная дисциплина в органах принудительного исполнения

Статья 45. Служебная дисциплина

1. Служебная дисциплина - соблюдение сотрудником установленных законодательством Российской Федерации, Присягой сотрудника органов принудительного исполнения, дисциплинарным уставом органов принудительного исполнения, правилами внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения, должностной инструкцией, контрактом, приказами и распоряжениями руководителя федерального органа принудительного исполнения, приказами и распоряжениями прямых руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) порядка и правил исполнения служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.

2. В целях обеспечения и укрепления служебной дисциплины руководителем федерального органа принудительного исполнения и уполномоченным руководителем к сотруднику могут применяться меры поощрения и на него могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьями 46 и 48 настоящего Федерального закона.

3. Права, обязанности и ответственность руководителей (начальников) по поддержанию служебной дисциплины, обязанности сотрудников по соблюдению и поддержанию служебной дисциплины, обязательность исполнения приказа руководителя (начальника), порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий, учет мер поощрения и дисциплинарных взысканий устанавливаются дисциплинарным уставом органов принудительного исполнения, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 46. Меры поощрения

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, а также за успешное выполнение особо сложных и важных задач к сотруднику применяются следующие меры поощрения:

1) объявление благодарности;

2) выплата денежной премии;

3) награждение ценным подарком;

4) награждение почетной грамотой федерального органа принудительного исполнения;

5) занесение фамилии сотрудника в книгу почета или на доску почета органа принудительного исполнения;

6) награждение сотрудника личной фотографией, сделанной у развернутого знамени органа принудительного исполнения;

7) награждение ведомственными наградами;

8) досрочное присвоение очередного специального звания;

9) присвоение очередного специального звания на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах принудительного исполнения;

10) награждение огнестрельным или холодным оружием.

2. В качестве меры поощрения может применяться досрочное снятие ранее наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания.

3. Допускается применение к сотруднику одновременно нескольких мер поощрения.

4. За заслуги перед государством сотрудник может быть представлен к награждению государственной наградой Российской Федерации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.

Статья 47. Нарушение служебной дисциплины

1. Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) признается виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником законодательства Российской Федерации, Присяги сотрудника органов принудительного исполнения, дисциплинарного устава органов принудительного исполнения, правил внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения, должностной инструкции, либо в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в органах принудительного исполнения, и требований к служебному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.

2. Грубыми нарушениями служебной дисциплины сотрудником являются:

1) несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации;

2) отсутствие сотрудника по месту службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного служебного времени;

3) нахождение сотрудника на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо отказ сотрудника от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

4) совершение сотрудником виновного действия (бездействия), повлекшего за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникновение угрозы жизни и (или) здоровью людей, создание помех в работе или приостановление деятельности органа принудительного исполнения либо причинение иного существенного вреда гражданам и организациям, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

5) разглашение сотрудником сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной информации (служебной тайны), ставших ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

6) небрежное хранение сотрудником вверенных для служебного пользования оружия и патронов к нему, повлекшее его (их) утрату, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

7) отказ или уклонение сотрудника от прохождения медицинского освидетельствования в случаях, если обязательность его прохождения установлена законодательством Российской Федерации;

8) неявка сотрудника без уважительной причины на заседание аттестационной комиссии для прохождения аттестации;

9) умышленное уничтожение или повреждение сотрудником имущества, находящегося в оперативном управлении органа принудительного исполнения, повлекшие причинение существенного ущерба, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

10) нарушение сотрудником требований охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда) при условии, что это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, пожар, аварию, катастрофу) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

11) совершение сотрудником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, виновных действий, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя;

12) принятие сотрудником необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении органа принудительного исполнения, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба такому имуществу;

13) сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;

14) публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, в том числе в отношении органов принудительного исполнения, если это не входит в служебные обязанности сотрудника.

Статья 48. Дисциплинарные взыскания

1. На сотрудника в случае нарушения им служебной дисциплины, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

5) увольнение со службы в органах принудительного исполнения.

2. За каждый случай нарушения служебной дисциплины на сотрудника может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

3. Фамилия сотрудника, на которого наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 4 или 5 части 1 настоящей статьи, исключается из книги почета или снимается с доски почета органа принудительного исполнения.

Статья 49. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, на него налагаются взыскания, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 48 и статьей 81 настоящего Федерального закона.

Статья 50. Порядок применения к сотрудникам мер поощрения и порядок наложения на них дисциплинарных взысканий

1. Порядок применения к сотрудникам мер поощрения, предусмотренных пунктами 1 - 7 и 10 части 1 и частью 2 статьи 46 настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

2. К сотрудникам, замещающим должности в органах принудительного исполнения, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, меры поощрения, предусмотренные пунктами 1 - 7 и 10 части 1 и частью 2 статьи 46 настоящего Федерального закона, могут применяться руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем.

3. Дисциплинарные взыскания налагаются на сотрудника прямыми руководителями (начальниками) в пределах прав, предоставленных им руководителем федерального органа принудительного исполнения, за исключением увольнения со службы в органах принудительного исполнения сотрудника, замещающего должность в органах принудительного исполнения, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации. О наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника, замещающего должность в органах принудительного исполнения, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, руководитель федерального органа принудительного исполнения обязан проинформировать Президента Российской Федерации.

4. Правом наложения дисциплинарного взыскания, предоставленным нижестоящему руководителю (начальнику), обладает и прямой руководитель (начальник). Если на сотрудника необходимо наложить такое дисциплинарное взыскание, которое соответствующий руководитель (начальник) не имеет права налагать, он ходатайствует о наложении этого дисциплинарного взыскания перед вышестоящим руководителем (начальником).

5. Вышестоящий руководитель (начальник) имеет право изменить или отменить дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим руководителем (начальником), если оно не соответствует тяжести совершенного сотрудником дисциплинарного проступка.

6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено не позднее чем через две недели со дня, когда прямому руководителю (начальнику) или непосредственному руководителю (начальнику) стало известно о совершении сотрудником дисциплинарного проступка, а в случае проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела - не позднее чем через один месяц со дня утверждения заключения по результатам служебной проверки или вынесения окончательного решения по уголовному делу. В указанные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке.

7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено на сотрудника по истечении шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - по истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, а также время производства по уголовному делу.

8. До наложения дисциплинарного взыскания от сотрудника, привлекаемого к ответственности, должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение сотрудником не представлено или он отказался дать такое объяснение, составляется соответствующий акт. Непредставление сотрудником объяснения в письменной форме не является препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. Перед наложением дисциплинарного взыскания по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя может быть проведена служебная проверка в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

9. О наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания издается приказ руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя. Дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора может объявляться публично в устной форме. В случае временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке приказ о наложении на него дисциплинарного взыскания издается после его выздоровления, выхода из отпуска или возвращения из командировки. Сотрудник считается привлеченным к дисциплинарной ответственности со дня издания приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания либо со дня публичного объявления ему замечания или выговора в устной форме.

10. В приказе о наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания указываются иные сотрудники, до сведения которых должен быть доведен этот приказ.

11. Уполномоченный руководитель обязан в течение трех рабочих дней ознакомить сотрудника под расписку с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, а также время, необходимое для прибытия сотрудника к месту ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания или для доставки указанного приказа к месту службы или жительства сотрудника.

12. Об отказе или уклонении сотрудника от ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания составляется акт, подписываемый уполномоченными должностными лицами.

13. Применяемые к сотруднику меры поощрения и налагаемые на него в письменной форме дисциплинарные взыскания заносятся в личное дело сотрудника. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания учитываются раздельно.

14. Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя, считается снятым по истечении одного года со дня его наложения либо со дня издания приказа о поощрении в виде досрочного снятия ранее наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание, объявленное публично в устной форме, считается снятым по истечении одного месяца со дня его наложения.

15. Исполнение наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы в органах принудительного исполнения осуществляется в соответствии с главой 12 настоящего Федерального закона.

Статья 51. Порядок наложения на сотрудников взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 49 и 81 настоящего Федерального закона, налагаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 49 и 81 настоящего Федерального закона, налагаются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа принудительного исполнения, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - также на основании рекомендации указанной комиссии. С согласия сотрудника и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть наложено на основании доклада подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа принудительного исполнения о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого сотрудника.

3. При наложении взысканий, предусмотренных статьями 49 и 81 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного сотрудником коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения сотрудником своих служебных обязанностей.

4. Взыскание в виде замечания или выговора может быть наложено на сотрудника при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.

5. Взыскания, предусмотренные статьями 49 и 81 настоящего Федерального закона, налагаются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.

6. В акте о наложении на сотрудника взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания наложения взыскания указывается статья 49 или 81 настоящего Федерального закона.

7. Копия акта о наложении на сотрудника взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов Российской Федерации, положения которых им нарушены, или об отказе в наложении на сотрудника такого взыскания с указанием мотивов вручается сотруднику под расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта, а при отсутствии сотрудника на службе направляется по месту его жительства заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. Сотрудник вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

9. Если в течение одного года со дня наложения взыскания сотрудник не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2, 3 или 4 части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному статьей 49 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Статья 52. Служебная проверка

1. Служебная проверка проводится по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя либо по заявлению сотрудника при необходимости выявления причин, характера и обстоятельств совершенного сотрудником дисциплинарного проступка, подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона.

2. В проведении служебной проверки не может участвовать сотрудник, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этом случае он обязан подать руководителю федерального органа принудительного исполнения или уполномоченному руководителю, принявшим решение о проведении служебной проверки, рапорт об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными, а срок проверки, установленный частью 4 настоящей статьи, продлевается на 10 рабочих дней.

3. При проведении служебной проверки в отношении сотрудника должны быть приняты меры по объективному и всестороннему установлению:

1) фактов и обстоятельств совершения сотрудником дисциплинарного проступка;

2) вины сотрудника;

3) причин и условий, способствовавших совершению сотрудником дисциплинарного проступка;

4) характера и размера вреда, причиненного сотрудником в результате совершения дисциплинарного проступка;

5) наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих прохождению сотрудником службы в органах принудительного исполнения.

4. Служебная проверка проводится в течение 30 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проведения служебной проверки по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя может быть продлен, но не более чем на 30 дней. В срок проведения служебной проверки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, в отношении которого проводится служебная проверка, нахождения его в отпуске или командировке, а также время отсутствия сотрудника на службе по иным уважительным причинам.

5. Результаты служебной проверки представляются руководителю федерального органа принудительного исполнения или уполномоченному руководителю, принявшим решение о проведении служебной проверки, в письменной форме в виде заключения не позднее чем через три рабочих дня со дня завершения проверки. Указанное заключение утверждается руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем, принявшими решение о проведении служебной проверки, не позднее чем через пять рабочих дней со дня представления заключения.

6. Сотрудник, в отношении которого проводится служебная проверка:

1) обязан давать объяснения в письменной форме по обстоятельствам проведения служебной проверки, если это не связано со свидетельствованием против самого себя;

2) имеет право:

а) представлять заявления, ходатайства и иные документы;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) сотрудников, проводящих служебную проверку, руководителю федерального органа принудительного исполнения или уполномоченному руководителю, принявшим решение о проведении служебной проверки;

в) ознакомиться с заключением по результатам служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

г) потребовать провести проверку своих объяснений с помощью психофизиологических исследований.

7. В заключении по результатам служебной проверки указываются:

1) установленные факты и обстоятельства;

2) предложения, касающиеся наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания.

8. Заключение по результатам служебной проверки подписывается лицами, ее проводившими, и утверждается руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем, принявшими решение о проведении служебной проверки.

9. Порядок проведения служебной проверки устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Глава 8. Служебное время и время отдыха

Статья 53. Служебное время

1. Служебное время - время, в течение которого сотрудник в соответствии с правилами внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения, должностной инструкцией и условиями контракта должен исполнять свои служебные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к служебному времени. Формы документов учета служебного времени сотрудников и порядок их заполнения определяются федеральным органом принудительного исполнения.

2. Нормальная продолжительность служебного времени для сотрудника не может превышать 40 часов в неделю, а для сотрудника женского пола, проходящего службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, - 36 часов в неделю. Для сотрудника устанавливается пятидневная служебная неделя. Перечень районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и других местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностей, высокогорных районов, пустынных и безводных местностей, для предоставления сотрудникам социальных гарантий, предусмотренных настоящей частью и частью 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Для сотрудников, проходящих службу во вредных условиях, устанавливается сокращенное служебное время - не более 36 часов в неделю. Перечень (список) должностей в органах принудительного исполнения, по которым устанавливается сокращенное служебное время, а также порядок и условия прохождения сотрудниками службы во вредных условиях утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

4. Ненормированный служебный день устанавливается для сотрудников, замещающих должности руководителей (начальников) из числа должностей старшего и высшего начальствующего состава. Приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя может устанавливаться ненормированный служебный день для сотрудников, замещающих иные должности, определяемые перечнем должностей в органах принудительного исполнения, утверждаемым федеральным органом принудительного исполнения. Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск в соответствии с частью 6 статьи 58 настоящего Федерального закона.

5. Сотрудник в случае необходимости может привлекаться к исполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов. В этом случае сотруднику предоставляется компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности в другие дни недели. В случае, если предоставление такого отдыха в данный период невозможно, время исполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни суммируется и сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть присоединены к основному или дополнительному отпуску. По просьбе сотрудника вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть выплачена денежная компенсация.

6. Продолжительность служебного дня накануне нерабочих праздничных дней сокращается на один час.

7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится в порядке, определяемом трудовым законодательством.

8. Продолжительность служебного времени сотрудника в дневное и ночное время одинакова.

9. Порядок предоставления сотруднику дополнительного отпуска, дополнительных дней отдыха и порядок выплаты денежной компенсации, которые предусмотрены частями 4 и 5 настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

10. Для выполнения служебных поручений вне места постоянной службы сотрудник в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть направлен в служебную командировку. Порядок и условия командирования сотрудника определяются федеральным органом принудительного исполнения.

11. В случае, если один из работающих родителей (опекун, попечитель) или родители (опекуны, попечители) являются сотрудниками, таким родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляются четыре дополнительных выходных дня в месяц. Указанные выходные дни могут быть использованы одним из родителей (опекуном, попечителем) либо разделены родителями (опекунами, попечителями) между собой по их усмотрению.

Статья 54. Режим служебного времени

1. Режим служебного времени сотрудника устанавливается правилами внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения. Особенности режима служебного времени сотрудника могут определяться законодательством Российской Федерации, должностной инструкцией и контрактом.

2. Режим служебного времени сотрудника должен предусматривать определенное количество служебных и выходных дней в неделю, продолжительность служебного дня и перерыва в течение служебного дня.

3. Правила внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения утверждаются в порядке, определяемом федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 55. Время отдыха

1. Время отдыха - время, в течение которого сотрудник свободен от исполнения служебных обязанностей.

2. Для сотрудника устанавливаются следующие виды времени отдыха:

1) перерыв в течение служебного дня;

2) ежедневный отдых;

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

4) нерабочие праздничные дни;

5) отпуска.

Статья 56. Отпуска на службе в органах принудительного исполнения

1. Сотруднику предоставляются следующие виды отпусков с сохранением денежного довольствия:

1) основной отпуск;

2) дополнительные отпуска;

3) отпуск по личным обстоятельствам;

4) другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена законодательством Российской Федерации.

2. Основной и дополнительные отпуска предоставляются сотруднику ежегодно начиная с года поступления на службу в органы принудительного исполнения.

3. Продолжительность отпуска, предоставляемого сотруднику в год поступления на службу в органы принудительного исполнения, определяется путем умножения одной двенадцатой части основного и дополнительных отпусков, установленных сотруднику в соответствии с настоящей главой, на число полных месяцев, прошедших от начала службы в органах принудительного исполнения до окончания текущего календарного года. Отпуск продолжительностью менее 10 календарных дней присоединяется к основному отпуску за следующий календарный год.

4. Продолжительность отпуска, предоставляемого сотруднику в год окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется путем умножения одной двенадцатой части основного и дополнительных отпусков, установленных сотруднику в соответствии с настоящей главой, на число полных месяцев, прошедших от окончания отпуска по уходу за ребенком до окончания текущего календарного года. Отпуск продолжительностью менее 10 календарных дней присоединяется к основному отпуску за следующий календарный год.

5. Основной отпуск за второй и последующие годы службы в органах принудительного исполнения предоставляется сотруднику в любое время в течение года в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем. При этом дополнительные отпуска суммируются и могут предоставляться одновременно с основным отпуском или отдельно от него по желанию сотрудника. В этом случае общая продолжительность непрерывного отпуска не должна превышать 60 календарных дней (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно). Продолжительность непрерывного отпуска, установленная настоящей частью, не распространяется на сотрудника, проходящего службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях.

6. Основной отпуск, отпуск по личным обстоятельствам и отпуск, предоставленный сотруднику в год поступления на службу в органы принудительного исполнения, продолжительностью 10 календарных дней и более увеличиваются на количество календарных дней, необходимых для проезда к месту проведения отпуска и обратно с учетом вида транспорта, но не менее чем на одни сутки в один конец. Сотрудник, которому предоставлены дни, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно, по окончании отпуска представляет документы, подтверждающие время, затраченное на проезд. Перечень документов, подтверждающих время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и обратно, и порядок их представления устанавливаются руководителем федерального органа принудительного исполнения.

7. В исключительных случаях, если отсутствие сотрудника на службе в органах принудительного исполнения влечет за собой невозможность надлежащего осуществления органом принудительного исполнения функций, установленных законодательством Российской Федерации, определенный графиком срок предоставления отпуска по согласованию в письменной форме с сотрудником переносится приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

8. Часть основного отпуска сотрудника, превышающая 30 календарных дней, может быть по его желанию заменена денежной компенсацией в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

9. Сотруднику, проходящему службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, а также во вредных условиях, замена части отпуска денежной компенсацией, как правило, не допускается, за исключением случая его увольнения со службы в органах принудительного исполнения.

10. Сотруднику женского пола, являющемуся матерью (усыновителем), предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном трудовым законодательством. Указанный отпуск может быть предоставлен сотруднику, являющемуся отцом (усыновителем), опекуном, бабушкой, дедом и фактически осуществляющему уход за ребенком, только в случае отсутствия материнского попечения по объективным причинам (смерть матери, лишение ее родительских прав, длительное пребывание в медицинской организации и другие причины) на период отсутствия материнского попечения. На такого сотрудника в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, распространяются социальные гарантии, установленные трудовым законодательством.

11. При переводе сотрудника в другую местность не использованные им основной отпуск и дополнительные отпуска, как правило, предоставляются по прежнему месту службы в органах принудительного исполнения, а при невозможности - по новому месту службы в соответствии с настоящей главой.

12. Сотруднику, увольняемому со службы в органах принудительного исполнения по основанию, предусмотренному пунктом 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14 или 15 части 2 либо пунктом 12 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, по его рапорту могут быть предоставлены предусмотренные законодательством Российской Федерации неиспользованные отпуска за предшествующий и текущий годы.

13. Предоставление сотруднику отпуска, соединение или разделение отпусков, продление или перенос отпуска, замена части отпуска денежной компенсацией и отзыв сотрудника из отпуска оформляются приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

Статья 57. Основной отпуск

1. Сотруднику ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а сотруднику, проходящему службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, - 45 календарных дней.

2. При определении продолжительности основного отпуска выходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

3. Сотруднику, не реализовавшему свое право на основной отпуск в определенный графиком срок, отпуск должен быть предоставлен в удобное для него время до окончания текущего года либо в течение следующего года.

4. Сотруднику по его желанию разрешается разделить основной отпуск на две части при условии, что одна из частей этого отпуска составляет не менее 14 календарных дней. При этом время на проезд к месту проведения отпуска и обратно предоставляется один раз.

5. Сотруднику, проходящему службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, основные отпуска за два года по его желанию могут быть соединены.

Статья 58. Дополнительные отпуска

1. Сотрудникам устанавливаются следующие виды дополнительных отпусков:

1) за стаж службы в органах принудительного исполнения;

2) за исполнение служебных обязанностей во вредных условиях;

3) за ненормированный служебный день.

2. Дополнительный отпуск за стаж службы в органах принудительного исполнения предоставляется сотрудникам в календарном исчислении из расчета:

1) от 10 до 15 лет службы - 5 календарных дней;

2) от 15 до 20 лет службы - 10 календарных дней;

3) более 20 лет службы - 15 календарных дней.

3. Сотруднику, не реализовавшему свое право на дополнительный отпуск за стаж службы в органах принудительного исполнения в текущем календарном году, дополнительный отпуск должен быть предоставлен в удобное для него время в течение следующего календарного года.

4. Сотруднику, использовавшему дополнительный отпуск за стаж службы в органах принудительного исполнения в текущем календарном году и получившему право в том же календарном году на дополнительный отпуск за стаж службы в органах принудительного исполнения большей продолжительности, предоставляются дополнительные дни дополнительного отпуска за стаж службы в органах принудительного исполнения по желанию сотрудника в текущем либо в следующем календарном году.

5. Дополнительный отпуск за исполнение служебных обязанностей во вредных условиях продолжительностью не менее 10 календарных дней предоставляется сотрудникам в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

6. Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью не менее 3 и не более 10 календарных дней предоставляется сотрудникам в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 59. Продление основного отпуска или дополнительного отпуска

1. Предоставленный сотруднику основной отпуск или дополнительный отпуск по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя продлевается либо переносится на другой срок, определяемый руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем, в случае:

1) временной нетрудоспособности сотрудника;

2) исполнения сотрудником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого законодательством Российской Федерации предусмотрено освобождение от службы (работы);

3) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 60 настоящего Федерального закона, допускается продление либо перенос основного отпуска или дополнительного отпуска на срок не более 10 календарных дней.

3. Продление основного отпуска или дополнительного отпуска осуществляется приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя при представлении документов, подтверждающих наличие оснований для его продления.

Статья 60. Отпуск по личным обстоятельствам

1. Отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью не более 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и обратно) предоставляется сотруднику приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя в случае тяжелого заболевания или смерти близкого родственника сотрудника (супруги (супруга), отца, матери, отца (матери) супруги (супруга), сына (дочери), родного брата (родной сестры), пожара или другого стихийного бедствия, постигшего сотрудника или его близкого родственника, а также в других исключительных случаях.

2. Количество отпусков по личным обстоятельствам в течение календарного года не ограничивается.

Статья 61. Другие виды отпусков

1. Сотруднику при стаже службы в органах принудительного исполнения в календарном исчислении 20 лет и более в любой год из последних трех лет до достижения им предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения либо в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья или в связи с сокращением должности в органах принудительного исполнения предоставляется по его желанию отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Указанный отпуск предоставляется также сотруднику, проходящему в соответствии с настоящим Федеральным законом службу в органах принудительного исполнения после достижения им предельного возраста пребывания на службе и не использовавшему этот отпуск ранее. Указанный отпуск предоставляется один раз за период прохождения службы в органах принудительного исполнения.

2. Сотрудникам женского пола в соответствии с трудовым законодательством предоставляются отпуска по беременности и родам.

3. Сотрудникам предоставляются отпуска по уходу за ребенком, творческие отпуска, отпуска, предоставляемые в соответствии с трудовым законодательством работникам, совмещающим работу с получением образования, а также иные отпуска, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 62. Отзыв сотрудника из отпуска

1. Сотрудник может быть отозван из отпуска с его согласия на основании приказа руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя в исключительных случаях, если отсутствие сотрудника на службе в органах принудительного исполнения влечет за собой невозможность надлежащего осуществления органом принудительного исполнения функций, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена сотруднику в удобное для него время в текущем году либо в течение следующего года.

Статья 63. Освобождение сотрудника от исполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью

1. Освобождение сотрудника от исполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью осуществляется на основании заключения (листка освобождения от исполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности) медицинской организации, осуществляющей в установленном порядке медицинское обеспечение сотрудника, а при отсутствии такой медицинской организации по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения сотрудника - иной медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения.

2. Форма и порядок выдачи листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности утверждаются совместным приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

3. Если сотрудник был освобожден от исполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью в общей сложности более четырех месяцев в течение двенадцати месяцев, он может быть направлен на медицинское освидетельствование в военно-врачебную комиссию для решения вопроса о его годности к дальнейшему прохождению службы в органах принудительного исполнения либо о продолжении лечения. При этом сотрудник может быть зачислен в распоряжение органа принудительного исполнения.

4. Время нахождения сотрудника на лечении в связи с увечьем или иным повреждением здоровья (заболеванием), полученными при исполнении служебных обязанностей, не ограничивается. На медицинское освидетельствование в военно-врачебную комиссию сотрудник, получивший увечье или иное повреждение здоровья (заболевание), направляется по окончании лечения или в зависимости от определившегося исхода увечья или иного повреждения здоровья (заболевания).

5. Сотрудник, являющийся отцом (усыновителем, опекуном, попечителем), освобождается от исполнения служебных обязанностей в случае выдачи ему листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком при наличии объективных причин, свидетельствующих о невозможности осуществления ухода за больным ребенком матерью (нахождение ее в командировке, лишение ее родительских прав, пребывание в медицинской организации и другие случаи отсутствия материнского попечения по объективным причинам).

6. Порядок освобождения сотрудника от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью определяется федеральным органом принудительного исполнения.

Глава 9. Гарантии социальной защиты сотрудника

Статья 64. Денежное довольствие

Обеспечение сотрудника денежным довольствием осуществляется на условиях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 65. Социальные гарантии сотруднику и членам его семьи

Обеспечение жилыми помещениями, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника, гражданина, уволенного со службы в органах принудительного исполнения, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, предоставление им иных социальных гарантий осуществляются на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными федеральными законами.

Статья 66. Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с исполнением служебных обязанностей. Гарантии в связи с увольнением со службы в органах принудительного исполнения

1. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с исполнением служебных обязанностей, осуществляются на условиях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2. При наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье или имущество сотрудника, членов его семьи в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника либо принуждения его к изменению ее характера, а также из мести за указанную деятельность обеспечивается государственная защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Сотрудник независимо от места нахождения и времени суток считается исполняющим служебные обязанности в случае, если он:

1) совершает действия по предупреждению и пресечению правонарушений, оказанию помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни или здоровья, иные действия в интересах общества и государства;

2) следует к месту службы, командирования, медицинского освидетельствования или лечения и обратно;

3) находится на лечении в медицинской организации в связи с увечьем или иным повреждением здоровья (заболеванием), полученными при исполнении служебных обязанностей;

4) захвачен и содержится в качестве заложника;

5) участвует в сборах, учениях, соревнованиях или других служебных мероприятиях.

4. Сотрудник не признается погибшим (умершим) вследствие увечья или иного повреждения здоровья (заболевания) либо получившим увечье или иное повреждение здоровья (заболевание) при исполнении служебных обязанностей, если гибель (смерть), увечье или иное повреждение здоровья (заболевание) наступили:

1) в связи с добровольным приведением себя в состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

2) вследствие совершения сотрудником умышленного преступления;

3) в результате доказанного в ходе проверки либо установленного органами дознания, предварительного следствия или судом самоубийства, или покушения на самоубийство, или иного умышленного причинения вреда своему здоровью, не вызванного болезненным состоянием или доведением до самоубийства.

5. Гражданину, уволенному со службы в органах принудительного исполнения по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1, пунктом 8, 10 или 11 части 2 либо пунктом 1 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, стаж службы в органах принудительного исполнения засчитывается в непрерывный стаж службы для исчисления надбавки за выслугу лет и предоставления социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Гражданину, проходившему службу в органах принудительного исполнения в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, при поступлении на работу в указанных районах и местностях после увольнения со службы по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1, пунктом 8, 10 или 11 части 2 либо пунктом 1 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, независимо от продолжительности перерыва между днем увольнения со службы и днем приема на работу стаж службы в указанных районах и местностях засчитывается в общий стаж работы для получения надбавок к заработной плате и других социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Статья 67. Вещевое и продовольственное обеспечение сотрудника

1. Сотрудник обеспечивается вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения службы по нормам, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок учета, хранения, выдачи и списания вещевого имущества устанавливается федеральным органом принудительного исполнения.

2. Общие положения о вещевом обеспечении сотрудников устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. В случае расторжения контракта и увольнения сотрудника по основанию, предусмотренному пунктом 2, 5, 6, 7, 12 или 17 части 2 либо пунктом 4, 5, 7, 9 или 14 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, сотрудник в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, возмещает федеральному органу принудительного исполнения стоимость выданных ему предметов вещевого имущества личного пользования с учетом сроков носки.

Статья 68. Пенсионное обеспечение сотрудника и членов его семьи

Порядок и условия пенсионного обеспечения сотрудника и членов его семьи и стаж службы в органах принудительного исполнения, дающий право на получение пенсии за выслугу лет, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Урегулирование конфликта интересов и разрешение служебных споров в органах принудительного исполнения

Статья 69. Конфликт интересов в органах принудительного исполнения

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Сотрудник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

4. Сотрудник обязан в письменной форме уведомить непосредственного руководителя (начальника) о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, как только ему станет об этом известно.

5. Прямой руководитель (начальник) или непосредственный руководитель (начальник), которым стало известно о возникновении или о возможности возникновения конфликта интересов, обязаны принять меры по его предотвращению или урегулированию.

6. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов могут включать изменение служебного положения сотрудника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке и (или) отказ сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

7. В случае, если сотрудник владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов устанавливается Президентом Российской Федерации.

Статья 70. Служебный спор в органах принудительного исполнения

1. Служебный спор в органах принудительного исполнения (далее - служебный спор) - неурегулированные разногласия по вопросам, касающимся применения федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере деятельности органов принудительного исполнения и контракта, между руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем и сотрудником или гражданином, поступающим на службу в органы принудительного исполнения либо ранее состоявшим на службе в органах принудительного исполнения, а также между прямым руководителем (начальником) или непосредственным руководителем (начальником) и сотрудником.

2. Коллективные служебные споры в органах принудительного исполнения не допускаются.

3. Сотрудник для разрешения служебного спора вправе обратиться в письменной форме к непосредственному руководителю (начальнику), а при несогласии с его решением или при невозможности рассмотрения непосредственным руководителем (начальником) служебного спора по существу - к прямому руководителю (начальнику) или в суд.

4. Сотрудник или гражданин, поступающий на службу в органы принудительного исполнения либо ранее состоявший на службе в органах принудительного исполнения, для разрешения служебного спора может обратиться к руководителю федерального органа принудительного исполнения или к уполномоченному руководителю либо в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а для разрешения служебного спора, связанного с увольнением со службы в органах принудительного исполнения, - в течение одного месяца со дня ознакомления с приказом об увольнении.

5. В случае пропуска по уважительным причинам сроков, установленных частью 4 настоящей статьи, руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель вправе продлить соответствующий срок и рассмотреть служебный спор по существу.

6. Рапорт сотрудника или письменное заявление гражданина, поступающего на службу в органы принудительного исполнения либо ранее состоявшего на службе в органах принудительного исполнения, о разрешении служебного спора подлежит обязательной регистрации в день его подачи.

7. Служебный спор рассматривается руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем в течение одного месяца со дня подачи рапорта сотрудником или со дня подачи письменного заявления гражданином, поступающим на службу в органы принудительного исполнения либо ранее состоявшим на службе в органах принудительного исполнения, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

8. Решение руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя по служебному спору может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения копии соответствующего решения обратившемуся для разрешения служебного спора сотруднику или гражданину, поступающему на службу в органы принудительного исполнения либо ранее состоявшему на службе в органах принудительного исполнения.

Статья 71. Временное отстранение сотрудника от исполнения служебных обязанностей

1. Сотрудник подлежит временному отстранению от исполнения служебных обязанностей в случае:

1) избрания в отношении сотрудника меры пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу - до отмены избранной меры пресечения;

2) вынесения судьей постановления о временном отстранении сотрудника от должности - до отмены временного отстранения от должности;

3) прекращения допуска сотрудника к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение служебных обязанностей требует допуска к таким сведениям, - до получения допуска к указанным сведениям, перевода на другую должность в органах принудительного исполнения или увольнения со службы в органах принудительного исполнения.

2. Сотрудник может быть временно отстранен от исполнения служебных обязанностей в случае:

1) уголовного преследования сотрудника без применения мер, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, - до прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим право на реабилитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) назначения служебной проверки по факту совершения сотрудником грубого нарушения служебной дисциплины, исключающего возможность исполнения им служебных обязанностей, - на период проведения служебной проверки и исполнения наложенного по ее результатам дисциплинарного взыскания;

3) возникновения конфликта интересов - до его урегулирования.

3. Решение о временном отстранении сотрудника от исполнения служебных обязанностей принимается руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем. О временном отстранении от исполнения служебных обязанностей сотрудника, замещающего должность в органах принудительного исполнения, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, руководитель федерального органа принудительного исполнения обязан проинформировать Президента Российской Федерации.

4. Порядок временного отстранения сотрудника от исполнения служебных обязанностей определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

5. Сотрудник, временно отстраненный от исполнения служебных обязанностей по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя может быть привлечен к исполнению обязанностей по иной должности в органах принудительного исполнения или к выполнению отдельных служебных поручений, не требующих допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

6. Сотрудник, временно отстраненный от исполнения служебных обязанностей по одному из оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя может быть привлечен к исполнению обязанностей по иной должности в органах принудительного исполнения или к выполнению отдельных служебных поручений, если это не помешает проведению полной и объективной служебной проверки или урегулированию конфликта интересов.

7. Непосредственный руководитель (начальник) обязан временно отстранить от исполнения служебных обязанностей сотрудника, находящегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, и немедленно уведомить об этом прямого руководителя (начальника).

8. Денежное довольствие сотруднику, временно отстраненному от исполнения служебных обязанностей, выплачивается на условиях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 72. Восстановление на службе в органах принудительного исполнения

1. Сотрудник, признанный в установленном порядке незаконно уволенным со службы в органах принудительного исполнения, освобожденным, отстраненным от должности или переведенным на другую должность в органах принудительного исполнения либо незаконно лишенным специального звания, подлежит восстановлению в прежней должности и (или) специальном звании.

2. Сотрудник, находившийся в распоряжении органа принудительного исполнения и признанный в установленном порядке незаконно уволенным со службы в органах принудительного исполнения, подлежит восстановлению на службе в органах принудительного исполнения и зачислению в распоряжение органа принудительного исполнения до решения вопроса об условиях дальнейшего прохождения службы или о ее прекращении по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

3. Основанием для восстановления сотрудника на службе в органах принудительного исполнения является решение руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя либо решение суда о восстановлении сотрудника на службе в органах принудительного исполнения.

4. Сотрудник, подлежащий восстановлению на службе в органах принудительного исполнения, с его согласия может быть назначен на равнозначную должность в органах принудительного исполнения.

5. Сотруднику, восстановленному на службе в органах принудительного исполнения, время вынужденного прогула засчитывается в стаж службы в органах принудительного исполнения, дающий право на дополнительный отпуск, надбавку за выслугу лет, пенсию за выслугу лет и иные социальные гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, а также в срок выслуги в специальном звании для присвоения очередного специального звания.

6. Сотруднику, восстановленному на службе в органах принудительного исполнения, выплачивается не полученное (недополученное) им за время вынужденного прогула денежное довольствие, установленное по замещаемой им ранее должности в органах принудительного исполнения, и (или) компенсируется разница между денежным довольствием, получаемым им по последней должности в органах принудительного исполнения, и фактическим заработком, полученным в период вынужденного перерыва в службе.

7. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель, принявшие с нарушением закона решение об увольнении сотрудника со службы в органах принудительного исполнения, о его освобождении, отстранении от должности или переводе на другую должность в органах принудительного исполнения либо задержавшие исполнение решения о восстановлении сотрудника в прежней должности и (или) специальном звании, несут дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

8. Правом на восстановление на службе в органах принудительного исполнения обладает гражданин, объявившийся после прекращения службы в органах принудительного исполнения в связи с признанием его в установленном порядке безвестно отсутствующим и (или) объявлением его умершим (в случае, если он безвестно отсутствовал в связи со служебными обстоятельствами по не зависящим от него причинам). Такой гражданин восстанавливается, как правило, в равнозначной должности после отмены судом решения о признании его безвестно отсутствующим и (или) об объявлении его умершим.

Глава 11. Формирование кадрового состава органов принудительного исполнения

Статья 73. Принципы и основные направления формирования кадрового состава органов принудительного исполнения

1. Формирование кадрового состава органов принудительного исполнения осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах принудительного исполнения;

2) совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников;

3) назначение сотрудников на должности в органах принудительного исполнения с учетом уровня их квалификации, заслуг в служебной деятельности, личных и деловых качеств;

4) соблюдение последовательности прохождения службы в органах принудительного исполнения и присвоения специальных званий.

2. Основными направлениями формирования кадрового состава органов принудительного исполнения являются:

1) подбор на плановой основе кадров для замещения должностей в органах принудительного исполнения;

2) создание условий для профессионального и должностного роста сотрудников;

3) оценка результатов служебной деятельности сотрудников путем проведения аттестации;

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;

5) ведение перечня должностей в органах принудительного исполнения, подлежащих замещению по конкурсу;

6) применение современных кадровых технологий при приеме на службу в органы принудительного исполнения и ее прохождении.

Статья 74. Подготовка кадров для органов принудительного исполнения

1. Подготовка кадров для органов принудительного исполнения осуществляется путем:

1) обучения в соответствии с федеральным законом по основным образовательным программам:

а) профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в органы принудительного исполнения, по программам профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для исполнения служебных обязанностей, а также сотрудников по программам переподготовки в целях приобретения ими компетенции, необходимой для осуществления нового вида служебной деятельности и получения новой квалификации, и по программам повышения квалификации в целях совершенствования имеющейся и (или) приобретения новой компетенции, необходимой для осуществления служебной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по замещаемой должности;

б) среднего профессионального образования;

в) высшего образования;

2) обучения по дополнительным профессиональным программам;

3) профессиональной служебной и физической подготовки.

2. Получение сотрудником дополнительного профессионального образования является преимущественным основанием для включения его в кадровый резерв или продолжения замещения им соответствующей должности в органах принудительного исполнения.

3. Дополнительное профессиональное образование сотрудников осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

4. Дополнительное профессиональное образование сотрудников осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

5. Порядок организации дополнительного профессионального образования сотрудников устанавливается федеральным органом принудительного исполнения.

6. Руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель, а также руководители иных государственных органов и организаций обеспечивают сотрудникам, обучающимся по соответствующей дополнительной профессиональной программе, условия для ее освоения.

7. Сотрудник по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения может получать дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации на основе международных договоров Российской Федерации.

8. Профессиональная служебная и физическая подготовка осуществляется по месту службы сотрудника.

9. Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах принудительного исполнения определяется федеральным органом принудительного исполнения.

Статья 75. Государственный заказ на подготовку кадров для органов принудительного исполнения

1. Подготовка кадров для органов принудительного исполнения может осуществляться в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, не входящих в органы принудительного исполнения, на основе государственного заказа.

2. Государственный заказ на подготовку кадров для органов принудительного исполнения на очередной год включает:

1) государственный заказ на подготовку кадров по основным образовательным программам;

2) государственный заказ на подготовку кадров по дополнительным профессиональным программам.

3. Порядок размещения государственного заказа на подготовку кадров для органов принудительного исполнения определяется Правительством Российской Федерации.

4. Федеральный орган принудительного исполнения на конкурсной основе и в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, заключает с гражданином договор на обучение в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, не входящих в органы принудительного исполнения, в соответствии с которым гражданин обязуется после получения среднего профессионального образования или высшего образования заключить контракт на срок не менее пяти лет.

Статья 76. Кадровый резерв для замещения должностей в органах принудительного исполнения

1. Для замещения должностей в органах принудительного исполнения, выполнения специальных задач федеральным органом органов принудительного исполнения создаются:

1) для замещения должностей высшего начальствующего состава - федеральный кадровый резерв;

2) для замещения должностей руководителей (начальников) из числа должностей среднего и старшего начальствующего состава - кадровые резервы органов принудительного исполнения.

2. Включение сотрудника в кадровый резерв отражается в его личном деле и документах учета.

3. Вакантные должности руководителей (начальников) из числа должностей среднего и старшего начальствующего состава замещаются по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя сотрудниками, состоящими в соответствующем кадровом резерве, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В исключительных случаях при отсутствии возможности замещения вакантной должности сотрудником, состоящим в кадровом резерве, вакантная должность может быть замещена в установленном настоящим Федеральным законом порядке путем назначения на должность, в том числе по результатам конкурса.

4. Порядок формирования федерального кадрового резерва устанавливается Президентом Российской Федерации. Порядок формирования кадровых резервов органов принудительного исполнения определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 77. Кадровая работа в органах принудительного исполнения

Организация кадровой работы, в том числе воспитательной работы, в органах принудительного исполнения осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом принудительного исполнения. Формы документов, образующихся в ходе организации кадровой работы в федеральном органе принудительного исполнения, его территориальных органах, подразделениях, и порядок их заполнения определяются федеральным органом принудительного исполнения.

Глава 12. Прекращение службы в органах принудительного исполнения

Статья 78. Основания прекращения службы в органах принудительного исполнения

Служба в органах принудительного исполнения прекращается в случае:

1) увольнения сотрудника;

2) гибели (смерти) сотрудника, признания сотрудника в установленном порядке безвестно отсутствующим и (или) объявления его умершим.

Статья 79. Увольнение со службы в органах принудительного исполнения

1. Сотрудник увольняется со службы в органах принудительного исполнения в связи с прекращением или расторжением контракта.

2. Сотрудник, приостановивший службу в органах принудительного исполнения в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона, вправе уволиться со службы в органах принудительного исполнения по основаниям, предусмотренным статьей 80 настоящего Федерального закона.

Статья 80. Основания прекращения или расторжения контракта

1. Контракт прекращается, а сотрудник может быть уволен со службы в органах принудительного исполнения:

1) по истечении срока действия срочного контракта;

2) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, установленного статьей 87 настоящего Федерального закона.

2. Контракт может быть расторгнут, а сотрудник может быть уволен со службы в органах принудительного исполнения:

1) по соглашению сторон;

2) по инициативе сотрудника;

3) в связи с изменением условий контракта и отказом сотрудника от продолжения службы в органах принудительного исполнения;

4) по выслуге лет, дающей право на получение пенсии;

5) в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности в органах принудительного исполнения - на основании рекомендации аттестационной комиссии;

6) в связи с грубым нарушением служебной дисциплины;

7) в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя;

8) по состоянию здоровья - на основании заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах принудительного исполнения и о невозможности исполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности перемещения по службе либо при отказе сотрудника от перемещения по службе;

9) в связи с восстановлением в должности в органах принудительного исполнения сотрудника, ранее замещавшего эту должность (в случае отказа сотрудника, замещающего эту должность, от перевода на другую должность в органах принудительного исполнения в соответствии с пунктом 5 части 5 или пунктом 4 части 7 статьи 30 настоящего Федерального закона);

10) в связи с сокращением должности в органах принудительного исполнения, замещаемой сотрудником, при отсутствии возможности перемещения по службе либо при отказе сотрудника от перемещения по службе;

11) в связи с истечением срока нахождения сотрудника в распоряжении органа принудительного исполнения;

12) в связи с нарушением условий контракта сотрудником;

13) в связи с нарушением условий контракта уполномоченным руководителем;

14) по инициативе сотрудника в случаях, предусмотренных статьей 35 настоящего Федерального закона;

15) в связи с переводом сотрудника на государственную службу иного вида;

16) в связи с назначением сотрудника на государственную должность Российской Федерации;

17) в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных федеральными законами;

18) в связи с прекращением допуска сотрудника к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение служебных обязанностей требует допуска к таким сведениям.

3. Контракт подлежит расторжению, а сотрудник увольнению со службы в органах принудительного исполнения:

1) в связи с болезнью - на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах принудительного исполнения;

2) в связи с признанием сотрудника недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;

3) в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах принудительного исполнения (за исключением случаев отказа от перевода по основаниям, предусмотренным частью 3, пунктами 1 и 3 части 5 и пунктом 2 части 7 статьи 30 настоящего Федерального закона);

4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или приобретением гражданства (подданства) иностранного государства;

5) в связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы принудительного исполнения, а также в связи с представлением сотрудником в период прохождения службы в органах принудительного исполнения подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей должности в органах принудительного исполнения, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

6) в связи с отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах принудительного исполнения в целях устранения обстоятельств, связанных с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, находящихся в отношениях близкого родства или свойства, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) в связи с осуждением сотрудника за преступление, а также в связи с прекращением в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент расторжения контракта и увольнения со службы в органах принудительного исполнения преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

8) в связи с призывом сотрудника на военную службу или направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

9) в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника;

10) в связи с нарушением сотрудником обязательных правил при заключении контракта;

11) в связи с признанием сотрудника, проходящего испытание, не выдержавшим испытание;

12) в связи с истечением срока, установленного частью 5 статьи 35 настоящего Федерального закона для возобновления службы в органах принудительного исполнения;

13) в связи с отказом сотрудника без уважительных причин от перевода на равнозначную должность в порядке ротации в соответствии с частью 11 статьи 30 настоящего Федерального закона;

14) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 81 настоящего Федерального закона.

4. Расторжение контракта по основанию, предусмотренному пунктом 2, 4 или 14 части 2 настоящей статьи, осуществляется по инициативе сотрудника.

5. Расторжение контракта по основанию, предусмотренному пунктом 5, 6, 7, 12 или 17 части 2 настоящей статьи, осуществляется по инициативе руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

6. Расторжение контракта по основанию, предусмотренному пунктом 8, 10 или 11 части 2 настоящей статьи, осуществляется по инициативе одной из сторон контракта. При этом расторжение контракта по инициативе руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя допускается только в случае невозможности перевода или отказа сотрудника от перевода на иную должность в органах принудительного исполнения.

7. При наличии одновременно нескольких оснований прекращения или расторжения контракта, предусмотренных частью 1, пунктами 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 13 части 2 и пунктом 3 части 3 настоящей статьи, контракт прекращается или расторгается по одному из этих оснований по выбору сотрудника.

8. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных при принятии решения о прекращении или расторжении контракта, либо в случае выявления (возникновения) новых обстоятельств, связанных с прекращением или расторжением контракта, основание, по которому с сотрудником был прекращен или расторгнут контракт, может быть изменено приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя.

9. Расторжение контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 2 и пунктом 1 части 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. При наличии у сотрудника признаков стойкой утраты трудоспособности он направляется в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы для определения стойкой утраты трудоспособности и (или) установления факта инвалидности. Порядок определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника определяется Правительством Российской Федерации.

10. Контракт с сотрудником, осужденным за преступление, расторгается после вступления в законную силу приговора суда. Если на день вступления в законную силу приговора суда сотрудник находился под стражей, контракт расторгается со дня фактического заключения сотрудника под стражу.

Статья 81. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия сотрудником мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления сотрудником сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия сотрудника на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления сотрудником предпринимательской деятельности;

5) вхождения сотрудника в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

6) нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

2. Сотрудник, замещающий должность руководителя (начальника), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

3. Сведения о применении к сотруднику взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются федеральным органом принудительного исполнения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Статья 82. Расторжение контракта по соглашению сторон

Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон контракта с одновременным освобождением сотрудника от замещаемой должности и увольнением его со службы в органах принудительного исполнения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Статья 83. Расторжение контракта и увольнение со службы в органах принудительного исполнения по инициативе сотрудника

1. Сотрудник имеет право расторгнуть контракт и уволиться со службы в органах принудительного исполнения по собственной инициативе до истечения срока действия контракта, подав в установленном порядке рапорт об этом за один месяц до даты увольнения.

2. До истечения срока предупреждения о расторжении контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения сотрудник вправе в любое время в письменной форме отозвать свой рапорт. В этом случае контракт с сотрудником не расторгается и увольнение со службы не производится, если на замещаемую этим сотрудником должность в органах принудительного исполнения не приглашен другой сотрудник или гражданин и (или) имеются законные основания для отказа такому сотруднику или гражданину в назначении на данную должность.

3. По истечении срока предупреждения о расторжении контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения сотрудник вправе прекратить исполнение служебных обязанностей при условии выполнения им требований, предусмотренных частью 7 статьи 88 настоящего Федерального закона.

4. С согласия руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя контракт может быть расторгнут и сотрудник может быть уволен со службы в органах принудительного исполнения до истечения срока предупреждения о расторжении контракта и об увольнении со службы, но не ранее выполнения сотрудником требований, предусмотренных частью 7 статьи 88 настоящего Федерального закона.

5. В случае, если рапорт о расторжении контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения подан сотрудником в связи с невозможностью дальнейшего исполнения служебных обязанностей (в случае избрания (назначения) на государственную должность Российской Федерации, в иных случаях в соответствии с пунктами 1 - 4 и 6 части 1 статьи 35 настоящего Федерального закона), руководитель федерального органа принудительного исполнения или уполномоченный руководитель обязан расторгнуть контракт и уволить сотрудника со службы в срок, указанный в рапорте, с учетом времени, необходимого для передачи дел и осуществления окончательного расчета с сотрудником.

6. В случае, если по истечении срока предупреждения о расторжении контракта и об увольнении со службы в органах принудительного исполнения контракт не расторгнут и сотрудник не настаивает на увольнении, действие контракта продолжается на прежних условиях.

Статья 84. Расторжение контракта и увольнение со службы в органах принудительного исполнения по инициативе руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя

1. Расторжение контракта и увольнение со службы в органах принудительного исполнения по инициативе руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя допускаются:

1) не ранее чем через два месяца со дня уведомления сотрудника о расторжении контракта - по основанию, предусмотренному пунктом 8 или 10 части 2 статьи 80 настоящего Федерального закона;

2) не ранее чем через две недели со дня уведомления сотрудника о расторжении контракта - по основанию, предусмотренному пунктом 5 или 11 части 2 статьи 80 настоящего Федерального закона.

2. С согласия сотрудника контракт может быть расторгнут до истечения сроков, установленных частью 1 настоящей статьи.

3. Расторжение контракта и увольнение со службы в органах принудительного исполнения по инициативе руководителя федерального органа принудительного исполнения или уполномоченного руководителя в период временной нетрудоспособности сотрудника либо в период его пребывания в отпуске или командировке не допускаются, за исключением увольнения в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 7, 8, 9 и 12 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона.

Статья 85. Прекращение срочного контракта в связи с истечением срока его действия

1. Срочный контракт прекращается по истечении срока его действия, о чем сотрудник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за семь рабочих дней до дня истечения указанного срока, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного контракта, предусмотренного пунктом 2 части 8 статьи 22 настоящего Федерального закона.

2. Срочный контракт, предусмотренный пунктом 2 части 8 статьи 22 настоящего Федерального закона, прекращается при наступлении события, с которым связано его прекращение.

3. По окончании срока действия предыдущего срочного контракта с сотрудником может быть заключен новый контракт.

Статья 86. Расторжение контракта вследствие нарушения обязательных правил при его заключении

Расторжение контракта вследствие нарушения установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами обязательных правил при его заключении, если такое нарушение исключает возможность дальнейшего замещения сотрудником должности и прохождения службы в органах принудительного исполнения, производится в случае:

1) заключения с гражданином контракта в нарушение вступившего в законную силу приговора суда о лишении этого гражданина права занимать определенные должности в органах принудительного исполнения или заниматься определенной деятельностью;

2) заключения с гражданином контракта, предусматривающего исполнение служебных обязанностей, противопоказанных ему по состоянию здоровья в соответствии с заключением медицинской организации, вынесенным до заключения контракта;

3) заключения контракта с гражданином, не имеющим документа об образовании и (или) о квалификации, если исполнение предусмотренных контрактом служебных обязанностей требует специальных знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 87. Прекращение контракта по достижении предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения

1. Предельный возраст пребывания на службе в органах принудительного исполнения составляет:

1) для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы Российской Федерации, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет;

2) для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет;

3) для сотрудника, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава и старшего начальствующего состава до подполковника внутренней службы, - 55 лет;

4) для сотрудника, имеющего специальное звание младшего начальствующего состава, - 50 лет.

2. По достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения контракт прекращается и сотрудник увольняется со службы в органах принудительного исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. С сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, имеющим положительную последнюю аттестацию и соответствующим требованиям к состоянию здоровья сотрудников в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, с его согласия и по его рапорту может ежегодно заключаться новый контракт, но не более чем в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения.

4. Порядок заключения нового контракта с сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, устанавливается:

1) с сотрудником, замещающим должность высшего начальствующего состава, - Президентом Российской Федерации;

2) с сотрудником, замещающим должность младшего, среднего или старшего начальствующего состава, - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Статья 88. Порядок увольнения со службы в органах принудительного исполнения

1. Прекращение или расторжение контракта с сотрудником, увольнение его со службы в органах принудительного исполнения осуществляются руководителем федерального органа принудительного исполнения или уполномоченным руководителем.

2. Порядок представления сотрудников к увольнению со службы в органах принудительного исполнения и порядок оформления документов, связанных с прекращением или расторжением контракта, увольнением со службы, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

3. Сотрудник, замещающий должность высшего начальствующего состава, увольняется со службы в органах принудительного исполнения приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения после освобождения от должности указом Президента Российской Федерации.

4. Сотрудник, имеющий специальное звание полковника внутренней службы, увольняется со службы в органах принудительного исполнения приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения. При этом день увольнения сотрудника устанавливается приказом уполномоченного руководителя.

5. На сотрудника, увольняемого со службы в органах принудительного исполнения, оформляется представление, содержащее сведения об основании увольнения, о стаже службы (выслуге лет) в органах принудительного исполнения, возрасте, состоянии здоровья сотрудника, наличии у него прав на получение социальных гарантий в зависимости от основания увольнения, а также иные сведения, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

6. В случае гибели (смерти) сотрудника, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим и (или) объявления умершим кадровое подразделение органа принудительного исполнения оформляет заключение, содержащее сведения о членах семьи сотрудника и об иных лицах, имеющих право на получение социальных гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сотрудник, увольняемый со службы в органах принудительного исполнения, обязан сдать закрепленное за ним оружие, иное имущество и документы, служебное удостоверение и жетон с личным номером в соответствующий орган принудительного исполнения.

8. В последний день службы сотрудника уполномоченный руководитель или по его поручению иное должностное лицо обязаны выдать этому сотруднику трудовую книжку и осуществить с ним окончательный расчет. В случае, если последний день службы сотрудника приходится на выходной или нерабочий праздничный день, выдача трудовой книжки и окончательный расчет производятся в день, непосредственно предшествующий выходному или нерабочему праздничному дню.

9. Если в последний день службы в органах принудительного исполнения сотрудником не получена на руки трудовая книжка по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику на следующий рабочий день направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте. Со дня направления указанного уведомления уполномоченный руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

10. По письменному обращению гражданина, не получившего трудовую книжку после увольнения со службы в органах принудительного исполнения, уполномоченный руководитель обязан выдать ее либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лично адресату и описью вложения в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина.

11. Увольнение сотрудника по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, не допускается позднее шести месяцев со дня, когда прямому руководителю (начальнику) или непосредственному руководителю (начальнику) стало известно о совершении сотрудником проступка, порочащего честь сотрудника органов принудительного исполнения, и позднее трех лет со дня его совершения.

Статья 89. Погребение и отдание почестей

1. Гарантии погребения погибшего (умершего) сотрудника, гражданина, уволенного со службы в органах принудительного исполнения по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1, пунктом 8 или 10 части 2 либо пунктом 1 части 3 статьи 80 настоящего Федерального закона, устанавливаются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок отдания почестей при погребении сотрудников определяется федеральным органом принудительного исполнения.

Глава 13. Финансирование службы в органах принудительного исполнения. Надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в органах принудительного исполнения

Статья 90. Финансирование службы в органах принудительного исполнения

Финансирование службы в органах принудительного исполнения, включая гарантии социальной защиты сотрудников, выплат и компенсаций, предоставляемых (выплачиваемых) сотрудникам, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является расходным обязательством Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета.

Статья 91. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в органах принудительного исполнения

1. Прокурорский надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о службе в органах принудительного исполнения осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Вневедомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в органах принудительного исполнения осуществляют в соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации уполномоченные государственные органы.

3. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в органах принудительного исполнения осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

Глава 14. Заключительные положения

Статья 92. Заключительные положения

1. Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения в отношении федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов (далее - гражданские служащие) - 60 лет. В отношении гражданских служащих, ранее проходивших службу в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, предельный возраст поступления в органы принудительного исполнения - 63 года.

2. Гражданские служащие, изъявившие желание поступить на службу в органы принудительного исполнения в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат медицинскому освидетельствованию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы принудительного исполнения. Порядок медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы принудительного исполнения, и форма медицинского заключения утверждаются Правительством Российской Федерации. Перечень таких заболеваний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения в зависимости от должностей и особенностей прохождения службы на отдельных должностях. Направление на медицинское освидетельствование гражданских служащих, претендующих на замещение должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, осуществляется после проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также в отношении отдельных должностей после проведения психофизиологического исследования, тестирования, направленного на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, и проверки уровня физической подготовки. Перечень отдельных должностей, при замещении которых проводятся психофизиологическое исследование, тестирование, направленное на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами и проверка уровня физической подготовки, а также порядок их проведения определяется руководителем федерального органа принудительного исполнения.

3. Гражданские служащие, соответствующие требованию, установленному частью 1 настоящей статьи, а также прошедшие профессиональный психологический отбор и медицинское освидетельствование, а в установленных случаях - психофизиологическое исследование, тестирование, направленное на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами и проверку уровня физической подготовки, назначаются на должности в органах принудительного исполнения младшего, среднего и старшего начальствующего состава в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на основании приказа руководителя федерального органа принудительного исполнения или на основании решения руководителя федерального органа принудительного исполнения приказом уполномоченного руководителя.

4. Сотрудникам, указанным в части 3 настоящей статьи, приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения или на основании решения руководителя федерального органа принудительного исполнения приказом уполномоченного руководителя присваиваются специальные звания, соответствующие наиболее высокому из ранее присвоенных им классного чина гражданской службы, воинского или специального звания, классного чина юстиции, классного чина прокурорских работников согласно таблице соотношения, утвержденной Президентом Российской Федерации (далее - таблица соотношения), кроме специального звания высшего начальствующего состава. Сотрудникам, указанным в части 3 настоящей статьи, не имеющим классных чинов гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников, а также имеющим классные чины гражданской службы, классные чины юстиции, которые в соответствии с таблицей соотношения ниже первых специальных званий, установленных по должностям в органах принудительного исполнения, первое специальное звание присваивается в порядке, предусмотренном статьями 39 и 41 настоящего Федерального закона.

5. Гражданские служащие назначаются на должности высшего начальствующего состава Президентом Российской Федерации. Специальные звания указанным сотрудникам, соответствующие должностям высшего начальствующего состава, присваиваются Президентом Российской Федерации исходя из наиболее высокого из ранее присвоенных им классного чина гражданской службы, воинского или специального звания, классного чина юстиции, классного чина прокурорских работников согласно таблице соотношения. Указанным сотрудникам, назначенным на должности высшего начальствующего состава, которым согласно таблице соотношения не может быть присвоено специальное звание, соответствующее указанным должностям, специальное звание присваивается приказом руководителя федерального органа принудительного исполнения в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.

6. С сотрудниками, указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи, заключается контракт в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона. С указанными сотрудниками, достигшими на день подписания приказа о назначении на должность предельного возраста пребывания на службе в органах принудительного исполнения, установленного статьей 87 настоящего Федерального закона, заключается срочный контракт, но не более чем на два года.

7. За сотрудниками сохраняются периоды и сроки предоставления основных и дополнительных отпусков, расчетные периоды для исчисления среднего заработка, пособий и компенсаций, исчисленные во время их службы на должностях гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах.

8. Условие о ротации в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, включенные в перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служащих в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", со дня вступления в силу настоящего Федерального закона приостанавливается на период, указанный в части 3 настоящей статьи.

9. Договор обязательного государственного страхования, заключенный Федеральной службой судебных приставов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) на день вступления в силу настоящего Федерального закона, действует в отношении судебных приставов, замещающих должности гражданской службы.

10. Гражданские служащие, замещающие должности судебных приставов, до поступления на службу в органы принудительного исполнения в служебных целях обеспечиваются проездными документами на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси), приобретаемыми органами принудительного исполнения у соответствующих транспортных организаций в порядке, определяемом федеральным органом принудительного исполнения.

11. Лицам, ранее замещавшим должности судебных приставов, и гражданским служащим, замещающим должности судебных приставов до поступления на службу в органы принудительного исполнения, получившим в связи с их профессиональной деятельностью телесные повреждения или иной вред здоровью, исключающие дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, а также нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении лиц, ранее замещавших должности судебных приставов или проходивших гражданскую службу в должности судебного пристава со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до поступления на службу в органы принудительного исполнения, погибшим (умершим) в период службы либо после увольнения с гражданской службы с должности судебного пристава, если смерть наступила вследствие причинения телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью, производится выплата ежемесячной компенсации в размерах и порядке, предусмотренных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона статьей 20 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

12. В общую продолжительность службы в органах принудительного исполнения для выплаты сотрудникам единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения подлежат включению периоды замещения должностей гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах.

13. Гражданские служащие, исполнявшие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", до 1 января 2020 года, продолжают исполнять обязанности в соответствии с условиями ранее заключенных контрактов до назначения на должность в органах принудительного исполнения либо до увольнения в установленном порядке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

14. В стаж службы (выслугу лет) сотрудникам в соответствии с настоящим Федеральным законом засчитываются периоды замещения не позднее 1 июля 2020 года должностей судебного исполнителя (старшего судебного исполнителя) районных (городских) народных судов и народных судей, судебного пристава, который в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" поддерживал порядок в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, судебного пристава-исполнителя (старшего судебного пристава-исполнителя) службы судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации, судебного пристава-исполнителя (старшего судебного пристава-исполнителя) и (или) судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов подразделения судебных приставов службы судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации, должностей гражданской службы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, и его территориальных органах, федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и его территориальных органах, а также иные периоды в случаях, установленных актами Президента Российской Федерации.

15. Гражданские служащие, замещающие должности судебных приставов-исполнителей, обучающиеся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования, соответствующего направлению деятельности, не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности, соответствующие требованию, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, могут быть назначены на должности сотрудников среднего начальствующего состава органов принудительного исполнения в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 настоящей статьи.

16. Гражданские служащие, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, до истечения срока, установленного частью 3 настоящей статьи, вправе изъявить желание поступить на службу в органы принудительного исполнения в течение двух месяцев со дня выхода из отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. На указанных гражданских служащих распространяется порядок, предусмотренный настоящей статьей, но не позднее шести месяцев со дня выхода из отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Статья 93. Применение законодательных актов Российской Федерации в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона

До приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, регламентирующих правоотношения, связанные с прохождением гражданской службы, указанные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Статья 94. О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Абзац седьмой статьи 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 29, ст. 3696; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2009, N 52, ст. 6443; 2012, N 53, ст. 7653; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 31, ст. 4766) дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 95. О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462; 2019, N 30, ст. 4107) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 44 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) в статье 49:

а) пункт 1 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) абзац первый пункта 2 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 96. О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 51, ст. 5719; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 23, ст. 2813; 2000, N 50, ст. 4864; 2001, N 17, ст. 1646; 2002, N 2, ст. 129; N 10, ст. 965; N 22, ст. 2029; N 24, ст. 2254; N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 154; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 6, ст. 637; N 52, ст. 5505; 2007, N 1, ст. 35; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6232; 2008, N 7, ст. 543; N 19, ст. 2098; N 30, ст. 3612; 2009, N 18, ст. 2150; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5271; 2010, N 26, ст. 3247; N 50, ст. 6612; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2012, N 47, ст. 6392; 2013, N 23, ст. 2885; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6962; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6152; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 9, ст. 1280; N 15, ст. 2138; N 18, ст. 2672; N 27, ст. 3951; N 52, ст. 7924; 2019, N 18, ст. 2190) следующие изменения:

1) наименование после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) абзац четвертый пункта "а" статьи 1 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) в статье 2:

а) наименование после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) часть третью после слов "войск национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) пункт "а" части первой статьи 5 дополнить словами ", и (или) на службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации";

5) часть вторую статьи 6 после слов "войска национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", органы принудительного исполнения Российской Федерации";

6) наименование статьи 8 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

7) часть первую статьи 11 дополнить пунктом "з" следующего содержания:

"з) Федеральной службой судебных приставов - в отношении сотрудников, уволенных из органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также членов их семей.";

8) в части первой статьи 13:

а) пункт "а" после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", и (или) на службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации";

б) пункт "б" дополнить словами ", и (или) служба в органах принудительного исполнения Российской Федерации";

9) в статье 14:

а) пункт "б" части первой после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", и (или) служба в органах принудительного исполнения Российской Федерации";

б) часть вторую после слов "войска национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", или на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации";

10) часть первую статьи 18 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации;" дополнить словами "служба в органах принудительного исполнения Российской Федерации;", после слов "Министерства внутренних дел Российской Федерации)," дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов,", после слов "военнослужащими Государственной противопожарной службы" дополнить словами ", начальствующего состава органов принудительного исполнения Российской Федерации", после слов "войск национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", лицам начальствующего состава органов принудительного исполнения Российской Федерации";

11) часть первую статьи 30 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

12) часть первую статьи 43 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

13) часть первую статьи 48 после слов "войск национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации";

14) статью 50 после слов "Федеральной службой исполнения наказаний," дополнить словами "Федеральной службой судебных приставов,";

15) часть первую статьи 51 после слов "Федеральной службы исполнения наказаний," дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов,";

16) статью 65 после слов "Федеральной службы исполнения наказаний," дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов,".

Статья 97. О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 43, ст. 5975; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2014,N 26, ст. 3397; 2015, N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; 2016, N 27, ст. 4244) следующие изменения:

1) часть третью статьи 6 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) часть четвертую статьи 25 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) часть восьмую статьи 38 после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации", после слов "органах уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 98. О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах"

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; 2004, N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3609; 2009, N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4189; N 52, ст. 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4853,4861; 2019, N 31, ст. 4479) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 3 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) подпункт 3 статьи 4 после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации";

3) пункт 3 статьи 14 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) пункт 3 статьи 21 после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации";

5) в подпункте 3 пункта 3 статьи 232:

а) абзац второй после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) абзац четвертый после слов "органов уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 99. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"

Внести в Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1455; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 238; 2000, N 10, ст. 1067; 2001, N 49, ст. 4566; 2002, N 50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7366; 2012, N 53, ст. 7594; 2014, N 6, ст. 558; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 7, ст. 1026) следующие изменения:

1) пункт 9 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции:

"9) сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации;";

2) в пункте 1 части первой статьи 12 слова "судебных исполнителей" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации";

3) в статье 20:

а) в части первой слова "судебного исполнителя," исключить;

б) в пункте 1 части второй слова "судебного исполнителя," исключить.

Статья 100. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2285; N 53, ст. 5017; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 14, ст. 1653; N 19, ст. 2313, 2331; N 23, ст. 2887; N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 8; N 27, ст. 4238; 2017, N 14, ст. 1998; 2018, N 31, ст. 4853) следующие изменения:

1) абзац третий части первой статьи 1 после слов "органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) абзац третий части первой статьи 4 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) абзац четвертый статьи 6 после слов "органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "в органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) абзац пятый статьи 8 после слов "органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "в органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

5) абзац третий части первой статьи 13 после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 101. О внесении изменения в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"

В абзаце седьмом пункта 2 части второй статьи 33 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 7, ст. 830; 2009, N 39, ст. 4538) слова "службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 102. О внесении изменений в Федеральный закон "О погребении и похоронном деле"

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 23, ст. 2282; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1482; 2006, N 43, ст. 4414; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) наименование после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) в пункте 1:

абзац первый после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

абзац второй после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации";

абзац четвертый после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации";

в) пункт 2 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

г) в пункте 3:

подпункт 1 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

подпункт 2 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

подпункт 4 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации";

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 15 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) в пункте 1 статьи 20:

а) абзац первый после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) абзац третий дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 103. О внесении изменения в Федеральный закон "О службе в таможенных органах Российской Федерации"

Абзац первый пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 1, ст. 16) после слов "органов уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 104. О внесении изменений в Федеральный закон "О судебных приставах"

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2000, N 46, ст. 4537; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 10, ст. 1156; 2008, N 30, ст. 3588, 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3631; N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4182; 2011, N 29, ст. 4287; N 49, ст. 7067; N 50, ст. 7352; 2013, N 14, ст. 1657; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6953; 2014, N 6, ст. 558; N 11, ст. 1094, 1099; N 19, ст. 2331; N 52, ст. 7552; 2015, N 10, ст. 1427; 2016, N 1, ст. 45; N 27, ст. 4160; 2018, N 1, ст. 62; 2019, N 18, ст. 2221) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) главу I признать утратившей силу;

3) дополнить главой I1 следующего содержания:

"Глава I1. Общие положения

Статья 61. Система принудительного исполнения Российской Федерации

Система принудительного исполнения Российской Федерации включает:

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (далее - федеральный орган принудительного исполнения, Федеральная служба судебных приставов), и его подразделения;

территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее - территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения;

научно-исследовательские, проектные, медицинские (в том числе санаторно-курортные), образовательные и иные организации, специально созданные для обеспечения деятельности системы принудительного исполнения по решению Правительства Российской Федерации (далее - подведомственные организации).

Статья 62. Федеральный орган принудительного исполнения

1. Положение о федеральном органе принудительного исполнения, его структура утверждаются Президентом Российской Федерации.

2. Руководитель федерального органа принудительного исполнения является главным судебным приставом Российской Федерации.

3. В федеральном органе принудительного исполнения по решению руководителя федерального органа принудительного исполнения могут создаваться подразделения для выполнения задач органа принудительного исполнения.

Статья 63. Территориальные органы принудительного исполнения

1. Территориальные органы принудительного исполнения создаются федеральным органом принудительного исполнения на территориях субъектов Российской Федерации. Федеральным органом принудительного исполнения могут создаваться территориальные органы принудительного исполнения межрегионального уровня.

2. Руководитель территориального органа принудительного исполнения является главным судебным приставом субъекта Российской Федерации (главным судебным приставом субъектов Российской Федерации).

3. В территориальном органе принудительного исполнения по ходатайству руководителя территориального органа принудительного исполнения на основании решения руководителя федерального органа принудительного исполнения могут создаваться подразделения для выполнения задач органа принудительного исполнения.

Статья 64. Работники органов принудительного исполнения

1. К работникам федерального органа принудительного исполнения, территориальных органов принудительного исполнения и их подразделений (далее - органы принудительного исполнения) относятся граждане, проходящие службу в органах принудительного исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания (далее - сотрудники), федеральные государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы в органах принудительного исполнения, рабочие и служащие органов принудительного исполнения. Предельная штатная численность работников органов принудительного исполнения (без рабочих и служащих по охране, обслуживанию зданий и транспортному обеспечению) утверждается Президентом Российской Федерации.

2. Порядок и условия прохождения службы сотрудниками органов принудительного исполнения регламентируются Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Порядок и условия прохождения федеральной государственной гражданской службы в органах принудительного исполнения регламентируются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.

4. Организация деятельности рабочих и служащих органов принудительного исполнения, их трудовые отношения регламентируются трудовым законодательством и правилами внутреннего служебного распорядка в органах принудительного исполнения.

5. Сотрудники органов принудительного исполнения в зависимости от исполняемых ими обязанностей проходят службу в должностях судебных приставов-исполнителей при директоре Федеральной службы судебных приставов - главном судебном приставе Российской Федерации, ведущих судебных приставов-исполнителей, судебных приставов-исполнителей (далее - судебные приставы-исполнители), судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов при директоре Федеральной службы судебных приставов - главном судебном приставе Российской Федерации, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, младших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (далее - судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов), старших судебных приставов, ведущих дознавателей, дознавателей (далее - дознаватель). В соответствии с законодательством Российской Федерации могут учреждаться иные должности сотрудников органов принудительного исполнения.

6. Сотрудники органов принудительного исполнения обязаны хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, другую конфиденциальную информацию.

Статья 65. Задачи органов принудительного исполнения

На органы принудительного исполнения возлагаются следующие задачи:

по организации обеспечения и непосредственному обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов (далее - суды);

по организации и осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве") актов других органов и должностных лиц (далее - судебные акты, акты других органов и должностных лиц);

по организации и исполнению межгосударственного розыска лиц, осуществляемого в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

по организации исполнения и непосредственному исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности федерального органа принудительного исполнения;

иные задачи в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, и федерального органа принудительного исполнения.

Статья 66. Правовая основа деятельности сотрудников органов принудительного исполнения

Органы принудительного исполнения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об исполнительном производстве", Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Статья 67. Использование слов "судебный пристав" или "пристав" и образованных на их основе словосочетаний

Использование слов "судебный пристав" или "пристав" и образованных на их основе словосочетаний допускается только в наименованиях федерального органа принудительного исполнения, территориальных органов принудительного исполнения и их подразделений, подведомственных организаций и структурных подразделений этих организаций, а также их должностных лиц, профессиональных союзов и других общественных объединений сотрудников органов принудительного исполнения, включая объединения ветеранов.";

4) наименование главы II изложить в следующей редакции:

"Глава II. Полномочия по организации деятельности органов принудительного исполнения";

5) в статье 7:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, по организации деятельности органов принудительного исполнения";

б) в пункте 1 слова "Министерство юстиции Российской Федерации" заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов,";

6) в пункте 2 статьи 8:

а) в абзаце втором слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

б) абзац пятый дополнить словами ", а также определяет перечень должностей сотрудников органов принудительного исполнения, которым предоставлено право на постоянное ношение и хранение огнестрельного оружия, специальных средств";

в) в абзаце шестом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

г) абзац седьмой после слов "осуществляет контроль за деятельностью" дополнить словами "сотрудников органов принудительного исполнения и иных", слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

д) в абзаце восьмом слова "взаимоотношений судебных приставов" заменить словами "взаимоотношений сотрудников органов принудительного исполнения", слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

е) в абзаце десятом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

ж) в абзаце одиннадцатом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

з) в абзаце тринадцатом слова "судебных приставов" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения";

и) в абзаце шестнадцатом слова "судебных приставов" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения";

к) абзац семнадцатый после слов "Федеральным законом "Об исполнительном производстве"," дополнить словами "Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",";

7) в статье 9:

а) в пункте 1 слова "территориальный орган Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "территориальный орган принудительного исполнения";

б) в пункте 2:

абзац пятый после слов "организует и контролирует деятельность" дополнить словами "сотрудников органов принудительного исполнения и иных";

абзац двенадцатый после слов "Федеральным законом "Об исполнительном производстве"," дополнить словами "Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",";

8) в статье 10:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Старший судебный пристав возглавляет подразделение судебных приставов федерального органа принудительного исполнения и территориального органа принудительного исполнения по непосредственному осуществлению установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности органов принудительного исполнения (далее - подразделение судебных приставов).";

б) в пункте 2:

в абзаце седьмом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"при необходимости исполняет обязанности судебного пристава-исполнителя, а в случае, если он прошел специальную подготовку, - судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов;";

абзац шестнадцатый после слов "Федеральным законом "Об исполнительном производстве"," дополнить словами "Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",";

9) наименование главы III изложить в следующей редакции:

"Глава III. Обязанности и права сотрудников органов принудительного исполнения";

10) в статье 11:

а) в пункте 1:

в абзаце восьмом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

в абзаце одиннадцатом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

б) в пункте 2:

в абзаце пятом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

в абзаце шестом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

в абзаце седьмом слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

11) в пункте 1 статьи 12:

а) в абзаце первом слова "федеральным законом об исполнительном производстве" заменить словами "Федеральным законом "Об исполнительном производстве";

б) в абзаце девятом слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов";

12) в статье 13:

а) в пункте 1 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения";

б) в пункте 2 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения";

в) в пункте 3 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения";

13) в статье 14:

а) в наименовании слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения";

б) в пункте 1 слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения";

в) в пункте 2 слова "судебным приставом" заменить словами "сотрудником органов принудительного исполнения", слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения";

г) в пункте 3 слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения";

д) в пункте 4 слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения", слова "судебным приставом" заменить словами "сотрудником органов принудительного исполнения";

14) в абзаце втором пункта 1 статьи 17 слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

15) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 18 слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения";

16) в статье 19:

а) в наименовании слова "судебных приставов" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения";

б) в пункте 1 слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения";

в) в пункте 2 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения";

г) в пункте 3 слова "судебным приставом" заменить словами "сотрудником органов принудительного исполнения";

д) в пункте 4 слова "судебными приставами" заменить словами "сотрудниками органов принудительного исполнения";

17) наименование главы IV изложить в следующей редакции:

"Глава IV. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов принудительного исполнения";

18) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Страховые гарантии, гарантии социальной защиты сотрудникам органов принудительного исполнения и право на возмещение ущерба

Страховые гарантии, социальные гарантии, гарантии социальной защиты сотрудникам органов принудительного исполнения устанавливаются Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

19) в статье 21:

а) в наименовании слова "судебных приставов" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения";

б) в пункте 2 слова "Судебные приставы" заменить словами "Сотрудники органов принудительного исполнения", слова "судебных приставов" заменить словами "сотрудников органов принудительного исполнения";

в) в пункте 3 слова "Судебным приставам-исполнителям" заменить словами "Сотрудникам органов принудительного исполнения";

г) в пункте 4 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения";

20) наименование главы V изложить в следующей редакции:

"Глава V. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов принудительного исполнения";

21) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности органов принудительного исполнения

Финансовое обеспечение деятельности органов принудительного исполнения в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством Российской Федерации. Порядок и размеры финансирования расходов, связанных с осуществлением привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к должностному лицу органов принудительного исполнения, а также связанных с исполнением содержащегося в исполнительном документе требования о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, определяются Правительством Российской Федерации.";

22) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Материально-техническое обеспечение органов принудительного исполнения

Порядок и нормы материально-технического обеспечения органов принудительного исполнения определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 105. О внесении изменения в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"

Пункт 3 статьи 132 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660; N 27, ст. 3522, 3526) после слов "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориального органа)," дополнить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности,".

Статья 106. О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1474; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2883; 2004, N 26, ст. 2606; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 24, ст. 2799; 2011, N 17, ст. 2315; N 29, ст. 4299; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2013, N 27, ст. 3457; N 30, ст. 4084; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4238) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации";

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Объекты обязательного государственного страхования

Объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - обязательное государственное страхование), являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации (далее - служба), отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов (далее - застрахованные лица).".

Статья 107. О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; 2004, N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; N 30, ст. 3110; N 40, ст. 3987; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10; N 11, ст. 1148; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3122, 3123; N 41, ст. 4206; 2007, N 2, ст. 362; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; N 51, ст. 6149; 2010, N 11, ст. 1176; 2011, N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, 7053, 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2329, 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 26, ст. 3365; N 30, ст. 4247; N 42, ст. 5610; N 49, ст. 6924; N 52, ст. 7544; 2015, N 13, ст. 1802; N 29, ст. 4356; 2016, N 7, ст. 908; N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 1, ст. 46, 53; N 15, ст. 2136; N 27, ст. 3929; N 31, ст. 4741; N 49, ст. 7329; 2018, N 1, ст. 28; N 7, ст. 970; N 32, ст. 5102; N 49, ст. 7517; 2019, N 6, ст. 466; N 12, ст. 1229; N 18, ст. 2222) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 8 после слов "рядового и начальствующего состава," дополнить словами "а также проходящих службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) подпункт "з" пункта 1 статьи 24 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органы принудительного исполнения Российской Федерации";

3) пункт 6 статьи 47 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

4) подпункт "б" пункта 2 статьи 51 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органы принудительного исполнения Российской Федерации";

5) пункт 5 статьи 52 после слов "рядового (младшего) и начальствующего состава," дополнить словами "а также проходящим службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

6) в пункте 2 статьи 55:

а) подпункт "б" после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации";

б) подпункт "в" после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 108. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3806; 2001, N 11, ст. 1002; 2002, N 30, ст. 3032, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 24, ст. 2832; 2008, N 19, ст. 2094; N 52, ст. 6227, 6235; 2009, N 1, ст. 30; 2010, N 21, ст. 2524; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3867; 2014, N 48, ст. 6638; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 27, ст. 3945; 2018, N 1, ст. 82) следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта "в" части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:

"органах принудительного исполнения Российской Федерации;";

2) часть первую статьи 14 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органы принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 109. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи"

Внести в статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4; N 53, ст. 8462; 2019, N 14, ст. 1462) следующие изменения:

1) часть 8 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) часть 13 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) часть 14 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 110. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2007, N 16, ст. 1823; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 26, ст. 3247; 2011, N 1, ст. 16; N 14, ст. 1806; 2013, N 14, ст. 1659; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3945; N 30, ст. 4442; 2018, N 41, ст. 6190; N 47, ст. 7130; N 53, ст. 8462) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 2 дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) в статье 3:

а) в пункте 3:

подпункт 3 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

подпункт 4 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) пункт 1 статьи 8 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) пункт 1 статьи 15 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

5) в статье 171:

а) подпункт 2 пункта 2 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

6) абзац третий статьи 25 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 111. О внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 8, ст. 605; 2008, N 30, ст. 3602, 3612; 2009, N 1, ст. 37; N 30, ст. 3079; 2011, N 49, ст. 7037, 7039, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 52, ст. 6992; 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) абзац третий пункта 3 статьи 6 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) абзац второй пункта 1 статьи 12 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

5) абзац первый пункта 8 статьи 30 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

6) абзац первый пункта 3 статьи 301 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 112. О внесении изменения в Федеральный закон "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

Часть первую статьи 71 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 113. О внесении изменения в Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

В подпункте "е" пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3528; 2009, N 48, ст. 5721; 2016, N 26, ст. 3878; N 27, ст. 4238; 2017, N 27, ст. 3945) слова "службы судебных приставов" заменить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 114. О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации

Пункт 1 части 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 10, ст. 1163; 2018, N 1, ст. 72; N 31, ст. 4856) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 115. О внесении изменения в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"

Часть 11 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2018, N 53, ст. 8462) после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 116. О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 50, ст. 7352; 2013, N 14, ст. 1641, 1657; 2016, N 27, ст. 4207) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова "О судебных приставах" заменить словами "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) в части 3 статьи 5 слова "О судебных приставах" заменить словами "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 117. О внесении изменения в Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155) после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 118. О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан"

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст. 6600; 2013, N 44, ст. 5636; 2014, N 48, ст. 6641) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 119. О внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2013, N 7, ст. 607; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829; N 53, ст. 8462) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 25 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) часть 13 статьи 35 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) в статье 40:

а) часть 1 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) часть 3 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 120. О внесении изменения в Федеральный закон "О полиции"

В пункте 41 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 559, 566; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076; 2019, N 23, ст. 2905) слова "судебным приставам" заменить словами "сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 121. О внесении изменения в Федеральный закон "О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан"

Часть 1 статьи 1 Федерального закона от 4 июня 2011 года N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3266; 2013, N 27, ст. 3466; 2019, N 10, ст. 895) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 122. О внесении изменения в Федеральный закон "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)"

Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3268; 2014, N 23, ст. 2930; 2018, N 31, ст. 4853) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 123. О внесении изменения в Федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

Пункт 6 части 4 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 43, ст. 5794; N 45, ст. 6152; 2015, N 10, ст. 1401; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 30, ст. 4454) после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органы принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 124. О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Внести в статью 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4160, 4233; 2019, N 31, ст. 4477) следующие изменения:

1) пункт 5 части 2 дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) часть 6 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 125. О внесении изменения в Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

Подпункт "а" пункта 2 части 3 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2014, N 26, ст. 3402; N 49, ст. 6926; 2015, N 18, ст. 2626; 2016, N 27, ст. 4243; 2017, N 1, ст. 46; N 27, ст. 3937) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 126. О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Пункт 7 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2670; 2018, N 27, ст. 3945; N 53, ст. 8423; 2019, N 30, ст. 4134) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 127. О внесении изменений в Федеральный закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 45, ст. 6152; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) часть 4 статьи 2 после слов "в отношении осужденных," дополнить словами "функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности,".

Статья 128. О внесении изменения в Федеральный закон "О порядке отбывания административного ареста"

Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 26 апреля 2013 года N 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 17, ст. 2034; 2016, N 27, ст. 4160) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 129. О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях"

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2015, N 27, ст. 3964; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7486; 2018, N 1, ст. 4; N 27, ст. 3947; N 41, ст. 6190; N 53, ст. 8462; 2019, N 10, ст. 895) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 2 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) пункт 1 части 1 статьи 12 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) часть 4 статьи 13 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) часть 1 статьи 16 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 130. О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 398-ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6907) следующие изменения:

1) статью 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) абзац первый статьи 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) в статье 3:

а) часть 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) часть 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

4) в статье 4:

а) абзац первый части 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) часть 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 131. О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Внести в статью 38 Федерального закона от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089) следующие изменения:

1) пункт 5 части 2 дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) часть 6 после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 132. О внесении изменения в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Часть 4 статьи 34 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 31, ст. 4853) после слов "уголовно-исполнительной системы" дополнить словами ", сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 133. О внесении изменения в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Пункт 5 части 1 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 134. О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

Внести в статью 38 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) следующие изменения:

1) пункт 5 части 2 дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации";

2) пункт 1 части 4 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации," дополнить словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

3) часть 6 после слов "войсках национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 135. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин