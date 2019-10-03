Спектакль Марка Захарова по произведениям Сорокина поставит его дочь

57-летняя российская актриса театра и кино Александра Захарова, дочь ушедшего 28 сентября худрука "Ленкома" Марка Захарова, закончит спектакль отца - "Капкан".

Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера, заверившего, что премьера состоится вовремя.

Как пояснил Варшавер, спектакль "почти поставлен, ему осталось буквально немного". "И мы придумали следующее: мы поручим сделать это Александре Марковне", - сказал директор. Добавив, что спектакль "не задержат ни на один день", и он будет показан 2 декабря.

"Капкан" - "вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина", сценарных разработок Захарова и документальных источников. В которой примут участие 35 "ленкомовских" актеров: сама народная артистка России Александра Захарова, Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Антон Шагин и Дмитрий Певцов, которому предстоит сыграть Сталина.

Александра Захарова сыграла в фильмах "Убить дракона", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви".