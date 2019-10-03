Новости

Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 15:52
Легенда Болливуда Виджу Хоте умер во сне 15:20
Анонсирована очередная российская экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. 13:35
Юрий Лоза вспомнил, как его озадачил Карел Готт 13:05

Спектакль Марка Захарова по произведениям Сорокина поставит его дочь

Театр
    03.10.2019, 16:15
Текст:   Олег Усков

57-летняя российская актриса театра и кино Александра Захарова, дочь ушедшего 28 сентября худрука "Ленкома" Марка Захарова, закончит спектакль отца - "Капкан".

Фото: youtube.com
"Сорокин трип": нормальный документальный фильм про Сорокина

Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера, заверившего, что премьера состоится вовремя.

Как пояснил Варшавер, спектакль "почти поставлен, ему осталось буквально немного". "И мы придумали следующее: мы поручим сделать это Александре Марковне", - сказал директор. Добавив, что спектакль "не задержат ни на один день", и он будет показан 2 декабря.

"Капкан" - "вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина", сценарных разработок Захарова и документальных источников. В которой примут участие 35 "ленкомовских" актеров: сама народная артистка России Александра Захарова, Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Антон Шагин и Дмитрий Певцов, которому предстоит сыграть Сталина.

Александра Захарова сыграла в фильмах "Убить дракона", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 12:30
83-летний Ален Делон возвращается в кино 12:00
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 02.10.2019
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 02.10.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Мысленного волка" Валерии Гай Германики 02.10.2019
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 02.10.2019
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 02.10.2019
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер "отец Мишки Слонова", актер Игорь Пушкарев 02.10.2019
Умер чешский певец Карел Готт 02.10.2019
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 28.09.2019
⧣ театр
Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 28.09.2019
Олег Басилашвили: Уход Марка Захарова - это катастрофа 28.09.2019
Александр Калягин: Захаров был великим режиссером и великим гражданином 28.09.2019