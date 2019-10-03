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Рубрика: В мире

США обложили пошлинами европейские товары

Текст: Максим Макарычев
В среду вечером по американскому (рано утром в четверг по европейскому времени) стало известно, что администрация Трампа установила 25-процентные тарифы на французское вино, итальянский сыр и односолодовый шотландский виски, но пощадила итальянское вино, макароны и оливковое масло в ответ на субсидии Европейского союза на большие самолеты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Торговое представительство США в ЕС опубликовало список из сотен европейских продуктов, которые затронут новые тарифы, в том числе печенье, салями, масло и йогурт. Во многих случаях они будут применены только к некоторым странам ЕС, например, к одеялам, произведенным в Великобритании, отмечает Reuters. Так, в этот список входят британские свитера, пуловеры, кашемировые изделия и шерстяная одежда, а также оливки из Франции и Испании, свиная колбаса европейского производства и другие продукты из свинины, кроме ветчины, и немецкий кофе. Также новые тарифы затронут немецкие и британские промышленные микроволновые печи, печатные книги, сладкое печенье и вафли.

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Пошлины вступят в силу уже 18 октября. Торговое представительство США заявило, что "будет постоянно пересматривать эти тарифы на основе ведущихся дискуссий с ЕС" и рассчитывает начать переговоры в попытке разрешить спор, который грозит спровоцировать новую торговую войну Трампа.

Тем не менее, некоторые итальянские продукты, такие как пармезан Реджано, романо и проволоне ранее уже облагались тарифами, как и итальянские фрукты, моллюски и йогурт.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором. По мнению экспертов, этот новый тарифный сбор может повредить американским авиакомпаниям, таким как Delta (DAL.N), которые ожидают выполнения заказов Airbus на миллиарды долларов.

Джозеф Профачи, исполнительный директор Североамериканской ассоциации оливкового масла, заявил, что значительная часть импорта, которому изначально угрожали тарифы, не оказалась в списке. В августе импортеры специализированных продуктов питания призвали администрацию Трампа не вводить новые тарифы, заявив, что "аналогов этих продуктов, которые могли бы заменить импортируемые товары, из числа американских, мало или их вовсе нет".

Ассоциация специализированных пищевых продуктов заявила, что тарифы затронут интересы 14 000 крупных американских розничных продавцов пищевых продуктов и более 20 000 других, преимущественно небольших розничных дилеров европейских пищевых продуктов.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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Ральф Хоффман, исполнительный вице-президент компании из Нью-Джерси, одного из крупнейших импортеров твердых итальянских сыров, сказал, что тарифы могут сократить импорт его фирмы на 30 процентов в середине ожидаемого рождественского сезона. "Это выглядит очень плохо. Они сильно бьют по сыру", - сказал Хоффман, который также является вице-президентом Американской ассоциации импортеров сыра.

Хоффман сказал, что он и другие дистрибьютеры купили дополнительное количества сыров из Италии с более длительным сроком годности. Однако власти уже успели ввести ограничение на количество ввозимой продукции. По его словам, возглавляемая им компания завозит в США более 1100 контейнеров сыра каждый год, обслуживая самые крупные американские магазины. "Введение пошлин сильно навредит этому", - сказал бизнесмен. Фил Марфуджи, президент и главный исполнительный директор компании, одного из крупнейших итальянских производителей сыра, который также является президентом Американской ассоциации импортеров сыра, заявил, что его фирма уже столкнулась с дополнительными расходами в размере до 70 000 долларов. Эту сумму она была вынуждена заплатить за каждый из десяти контейнеров, которые должны прибыть в порты США после 18 октября, если власти США не предоставят импортерам льготный период доставки.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Роберт Тобиассен, президент Национальной ассоциации импортеров напитков, заявил, что новые тарифы на виски, ликеры, а также вино из некоторых стран ЕС сильно ударят по интересам многих из 12 тысяч американских импортеров спиртного из Европы. "Эти тарифы опустошат, возможно, разрушат многие малые и средние семейные предприятия, импортирующие эти продукты в Соединенные Штаты", - сказал он. Многие тарифы, особенно на алкоголь, подверглись крайне резкой критике в социальных сетях. Так, Джейкоб Леви, профессор политической теории в Университете Макгилла, написал в Twitter, что тарифы являются "интересной стратегией (властей) для сокращения дефицита бюджета в триллион долларов: сначала чиновники предлагают увеличить потребление элитного алкоголя из Европы, а затем тут же облагают его налогом".

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