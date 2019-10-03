В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.

Накануне соответствующие рекомендации были разосланы государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону.

Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.