В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск

В Париже проводится обыск в квартире мужчины, напавшего с ножом на полицейских. Преступник был застрелен. Стражи порядка задержали жену злоумышленника.

В результате инцидента погибли как минимум четверо правоохранителей, передает The Guardian. Среди них одна женщина. Данную информацию подтвердил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Чиновник был вынужден из-за случившегося отложил свой отъезд в Турцию. Глава ведомства взял расследование под личный контроль.

Напомним, что инцидент произошел в 13-00 по местному времени во французской столице на острове Сите недалеко от собора Нотр-Дам де Пари. В настоящее время стражи порядка изучают обстоятельства трагедии. Место происшествия оцеплено. Мост Сен-Мишель закрыт для движения.

Мотивы убийцы остаются неизвестными. Имя преступника пока не раскрывают. По некоторым данным, нападавшему было 45 лет. Ранее он был сотрудником префектуры полиции Парижа.

Место резни уже посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп.