В МИД ответили на сообщения о "российском спецназе" в Норвегии

Данные о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии не соответствуют действительности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это были действительно настоящие массированные антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии", - заявила дипломат.

По ее словам, в Москве шокированы "странной информационной активностью" как внутри Норвегии, так и за пределами скандинавского государства.

"Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, по замыслу их авторов не оставить у норвежской общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении этого государства", - добавила Захарова.

Сложившуюся ситуацию в норвежском информационном пространстве она назвала "апофеозом беспринципности". Журналисты, из-под пера которых вышли соответствующие публикации, как полагает Захарова, отошли от профессиональных норм и этики.

"Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России", - подытожила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.