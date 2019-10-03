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03.10.2019 18:56
Рубрика: В мире

В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации

Текст: Александр Ленин

Неизвестный пытался сорвать выступление главы делегации РФ в ПАСЕ Петра Толстого. Охрана задержала хулигана и выпроводила из зала.

Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве

"Какой-то сумасшедший проник на балкон зала пленарных заседаний и пытался сорвать своими выкриками выступление главы российской делегации Петра Толстого. Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать", - заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. По словам депутата, произошедшее свидетельствует "об эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии".

Петр Толстой выступал на дебатах, которые были посвящены протестам в ходе выборов в Мосгордуму. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменен на текущие прения без принятия обязывающих рекомендаций.

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