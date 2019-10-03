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03.10.2019 19:21
Рубрика: Digital

Удачно сложилось

В Россию приходит Samsung Galaxy Fold с гибким экраном
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Samsung официально начинает продажи на российском рынке многострадального смартфона Galaxy Fold с большим экраном, который помещен в складной корпус. Он может закрываться и раскрываться наподобие книги.
Galaxy Fold раскрывается как книга, а стоит больше самого дорогого iPhone. Фото: AP Galaxy Fold раскрывается как книга, а стоит больше самого дорогого iPhone. Фото: AP
Galaxy Fold раскрывается как книга, а стоит больше самого дорогого iPhone. Фото: AP

Дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, как планшет средних размеров. При этом на одной из частей корпуса расположен дополнительный 4,6-дюймовый экран. По задумке производителя, картинки с маленького дисплея при раскрытии корпуса должны красиво "переезжать" на большой.

Инновации в случае с Galaxy Fold - это не только красиво и удобно, но еще недешево и довольно хрупко

Почему же этот смартфон многострадальный? Дело в том, что Galaxy Fold стал устройством со сложной судьбой, причем не первым в линейке Samsung. Первым был Galaxy Note7 - он оказался попросту опасным из-за самовоспламеняющихся аккумуляторов. И хотя случаев возгорания было немного, компания отозвала все выпущенные аппараты. Galaxy Fold представили в конце февраля 2019 года, в руки к первым владельцам он попал в конце апреля, и практически сразу выяснилось, что смартфоны буквально рассыпаются в руках.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai Creta теперь можно управлять со смартфона

Несложно догадаться, что источником проблем оказался главный элемент - гибкий экран. Поверх него инженеры Samsung наклеили защитную пленку, которую, как оказалось, очень легко снять (именно поэтому ее приняли за временную). Те, кто сделал это, столкнулись с тем, что сначала с экрана пропала часть изображения, а затем картинка исчезла полностью. Но и у тех, кто не снимал пленку, возникали проблемы - изображение становилось мутным в месте сгиба экрана.

Тогда в Samsung извинились и взяли тайм-аут. В конце июля было объявлено, что недостатки устранены - защитный слой теперь прилегает плотно и не выглядит как упаковочная пленка. Заодно производитель укрепил шарнирные соединения, соединяющие две части корпуса.

Конечно, у гибкого экрана все равно остались уязвимые места - его легко повредить твердыми предметами, поэтому владельцам Galaxy Fold лучше обзавестись чехлом-мешочком. Зато аппарат с честью выдержал силовой тест - его пытались "разогнуть" в неестественную сторону, давя на корпус руками с двух сторон, но он оказался стоек, и даже экран не пострадал.

И напоследок о главном. В России за новинку просят ни много ни мало 160 тысяч рублей. Это почти на 30 тысяч рублей дороже нового iPhone 11 Pro Max в комплектации на 512 гигабайт памяти. Samsung Galaxy Fold поставляется с таким же объемом памяти и отличной тройной камерой - на уровне новых iPhone. Так что те, у кого есть лишние деньги и желание "пощупать" инновации, могут попробовать рискнуть.

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