Вдвое сократить аварийность на дорогах поможет 5G

В Москве создают ноу-хау в сфере безопасного движения - цифровую концепцию Connected Car. Как рассказали "РГ" в департаменте информационных технологий, система камер и высокоскоростной интернет 5G позволит водителям видеть дорожную ситуацию с разных ракурсов и свести риск ДТП к минимуму.

Наиболее востребованным может оказаться взаимодействие камер и 5G-оборудования автомобилей на перекрестках, пешеходных переходах и при затрудненном обгоне, считает директор столичного представительства компании-разработчика Игорь Егоров. IT-специалисты создали компьютерные модели подобных случаев (смотрите нашу инфографику), чтобы потом применить этот алгоритм уже на реальных дорогах и машинах.

Ситуация первая. Двухполосная дорога, легковой автомобиль пытается обогнать ползущую впереди фуру. Но маневр опасен, длинномер загораживает обзор. Но в тягаче стоит камера, фиксирующая ситуацию на трассе. Картинка по сети 5G приходит на бортовой компьютер позади едущей легковушки. И ее водитель с помощью трансляции увидит, когда можно безопасно начать обгон.

Второй пример. Опасный Т-образный перекресток, автомобиль едет по главной дороге. Однако внезапно с второстепенной приближается мчащийся на пожар автомобиль МЧС. Увидеть его сразу не получится из-за "слепой зоны". Но водитель гражданского авто получает на бортовой компьютер предупреждение и картинку с видом на перекресток сверху. Видео транслирует камера, установленная на фонарном столбе. Серьезного ДТП удается избежать: пожарных пропускаем и спокойно едем дальше.

Наконец, аналогичная модель - для пешеходного перехода. Смотрящая на "зебру" камера пошлет автомобилю видео в случае опасности. Например, если кто-то внезапно выскочит из-за угла на велосипеде или скейтборде. Этот принцип актуален и для незрячих пешеходов. По тем же каналам они смогут получать предупреждения на различные гаджеты, например, на "умные часы" или очки дополненной реальности.

"По нашим подсчетам, если 80 процентов автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое, - рассчитывает Егоров. - Мы рассматриваем 5G как основу для комплекса решений Smart City". В него может войти и разработка беспилотных спецмашин для коммунальных служб. Планы реальные, уверен руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. "Главные преимущества сетей пятого поколения - высокая скорость и минимальная задержка сигнала", - подчеркнул глава ДИТ.