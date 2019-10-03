Видео: фура разбилась после полета через траншею

Не нужно при просмотре этого ролика подкручивать звук, пытаясь хоть что-то услышать. Аудиодорожка предусмотрительно удалена, потому что полностью состояла из нецензурных возгласов автора видео - испуганных, восхищенных и недоуменных. В самом деле, невозможно понять, как это можно было так мчаться на фуре, чтобы перелететь через 8-метровую траншею. Ну или почти перелететь.

Судя по печальному состоянию кабины, грузовик несся со скоростью выше 100 км/ч и водитель либо не справился с управлением, либо попросту задремал на пару секунд за рулем, а этих секунд оказалось достаточно.

И, кстати, расхожий штамп из голливудских боевиков, где машина или автобус на полном ходу могут перемахнуть через траншею, разобранный участок дороги или отсутствующий пролет моста - наглая выдумка сценаристов. Автомобили не летают, тем более, грузовые.