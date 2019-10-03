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03.10.2019 12:10
Рубрика: Видео

Видео: водители перекрыли движение, чтобы спасти потерявшегося котенка

Текст: Вадим Давыденко

Водители - тоже люди, и даже в бешеной утренней спешке на работу им не чужды эмпатия и сострадание. Пусть даже это сочувствие и не распространяется на других участников дорожного движения, а если распространяется - то не до такой степени, чтобы не обсигналить тормозящего остальных перепуганного новичка со знаком "Начинающий водитель".

Фото: www.youtube.com
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А если речь идет о пушистом хвостатом пешеходе, да еще и с вытаращенными от страха глазами? Тут даже у брутального дальнобойщика мгновенно растает сердце, и он, включив аварийку, остановит машину и бросится вытаскивать котенка из-под колес.

Так всё и произошло в Москве на пересечении Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца. Один из водителей в крайнем левом ряду чудом заметил замершего на разделительной полосе котенка, успел просигналить остальным участникам движения и остановил машину. За ним - еще несколько автомобилистов.

Все дружно бросились спасать хвостатого беспризорника, но перепуганное громкими звуками животное заметалось и пустилось прочь от своих спасителей. Чем закончилась история - по ролику судить сложно, но, если верить комментариям в соцсетях, котенка смогла поймать и убрать с трассы женщина на темно-синем внедорожнике. Видео быстро распространилось в Сети и, хочется верить, что мир, полный спешки, агрессии и эгоизма, стал чуть-чуть, но добрее.

Lada и Toyota - самые популярные марки внедорожников
Маленький Santa Fe: стало известно, каким будет новый Hyundai Tucson
#видео #авто