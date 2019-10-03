Новости

США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину 02.10.2019
ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США 02.10.2019
Борис Джонсон снова отложит работу парламента 02.10.2019
В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 02.10.2019
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 02.10.2019
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 02.10.2019
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 02.10.2019
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 02.10.2019
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 02.10.2019
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 02.10.2019
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 02.10.2019
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 02.10.2019
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 02.10.2019
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 02.10.2019
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 02.10.2019
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 02.10.2019
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 02.10.2019
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 02.10.2019
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 00:07
Рубрика: В мире

Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге

В немецком городке Абенсберг полиция задержала подозреваемых в стрельбе на улице города, в результате чего погиб один прохожий, а еще один был ранен, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА. Для задержания злоумышленников полиция использовала вертолет.

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Пока не сообщается ничего о личности задержанных или об их мотивах.

Напомним, что инцидент произошел вечером 2 октября: неизвестные злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия прохожего на парковке перед супермаркетом, а спустя некоторое время ранили еще одного человека.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР