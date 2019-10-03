Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге

В немецком городке Абенсберг полиция задержала подозреваемых в стрельбе на улице города, в результате чего погиб один прохожий, а еще один был ранен, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА. Для задержания злоумышленников полиция использовала вертолет.

Пока не сообщается ничего о личности задержанных или об их мотивах.

Напомним, что инцидент произошел вечером 2 октября: неизвестные злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия прохожего на парковке перед супермаркетом, а спустя некоторое время ранили еще одного человека.