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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сертифицировал новые версии Lada 4x4

Текст: Андрей Полухин
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Еще две версии внедорожника Lada 4x4 сертифицированы в России. Одобрение типа транспортного средства получило нижегородское ООО "Промышленные технологии". Теперь это предприятие может выпускать автомобили медицинской службы на базе удлиненной "Нивы" ВАЗ-2131.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Всего сертифицировано две модификации. Одна - для перевозки медицинских бригад, вторая - пассажиров с ограниченными возможностями. Врачам положена стандартная компоновка салона - два места впереди, три сзади. Но для транспортировки больных в Lada 4x4 уберут задний диван, а на освободившемся пространстве смогут размещать носилки плюс добавят одно сиденье для медсестры.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Отметим, что кузов автомобиля, судя по заявленным габаритным размерам, будет стандартным. Длина - 4 240 мм, ширина - 1 430 мм, высота - 1 640 мм. Оснащать машину медслужбы станут привычным мотором 1,7 мощностью 83 л.с. В пару к нему идет 5-ступенчатая механическая коробка передач. Полный привод реализован с помощью раздаточной коробки.

В списке оснащения, помимо привычных опций, указаны подножки, отопитель для пассажиров заднего ряда сидений, поворотно-выдвижной механизм переднего правого сиденья, приемное устройство и носилки. "Мигалок" и громкоговорителей у этих машин не предусмотрено.