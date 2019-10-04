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04.10.2019 00:03
Рубрика: Спорт

Испанская грусть

ЦСКА уступил дома "Эспаньолу" в Лиге Европы - 0:2
Текст: Илья Зубко, Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
Московский ЦСКА провел в четверг первый домашний матч в групповом этапе Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко уступила испанскому "Эспаньолу" - 0:2.

Армейцы отлично выглядят на внутренней арене, а в эти выходные так и вовсе смогли выйти на чистое первое место в Премьер-лиге. На международной арене дела у "красно-синих" идут не так хорошо. ЦСКА откровенно опозорился в первом туре группового этапа Лиги Европы, когда был разгромлен не хватающим с неба звезд болгарским "Лудогорцем" - 1:5.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Это поражение болельщики, несомненно, будут вспоминать еще долго. А вот задача тренеров и игроков - сделать так, чтобы к декабрю оно воспринималось не более чем досадная случайность. Пока с этим у армейцев получается не очень.

"Эспаньол", по мнению большинства экспертов, является фаворитом группы Н. Но эти прогнозы основываются скорее на том, что вторая команда Барселоны - единственный представитель топ-чемпионатов в данном квартете. На деле же "Эспаньол" всегда был по испанским меркам не более чем середняком. А в этом сезоне он стартовал и вовсе провально, и на данный момент в чемпионате страны обитает в зоне вылета. Предыдущий матч Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", завершившийся вничью 1:1, лишний раз подтвердил, что ничего особенного в этом "Эспаньоле" нет. Поэтому ЦСКА на своем поле вполне мог играть с ним "первым номером".

Армейцы действительно завладели преимуществом с первых же минут. Они больше владели мячом, чаще били по воротам и активнее атаковали. Вот только до опасных моментов дело не доводили. И счет 0:0 по итогам первой половины выглядел вполне справедливым исходом.

Второй тайм, вопреки ожиданиям, ЦСКА начал хуже. А на 64-й минуте и вовсе пропустил. Китайский форвард "Эспаньола" У Лэй перебросил мяч через Акинфеева и вывел гостей вперед. Самый реальный шанс отыграться у армейцев был в концовке, когда Фернандес опасно пробил после подачи углового - испанцев выручил вратарь Лопес. На исходе добавленного времени грубо ошибся Магнуссон, и гости удвоили счет - 2:0. ЦСКА проиграл второй матч подряд, и с нулем очков после двух туров армейцам будет очень сложно бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.

Ну а накануне российских любителей футбола порадовал питерский "Зенит", который одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне. На домашней арене подопечные Сергея Семака уверенно справились с португальской "Бенфикой" - 3:1.

В первом туре Лиги Европы ЦСКА тоже проиграл, и теперь армейцам будет очень тяжело выйти из группы

Главным действующим лицом на поле стал Артем Дзюба. На 21-й минуте он открыл счет в матче, забив уже седьмой гол в Лиге чемпионов. Среди россиян в этом турнире больше только у Андрея Тихонова и Алана Дзагоева - по восемь мячей. Ну а на 78-й минуте Дзюба классно пропустил мяч на Сердара Азмуна, который фактически снял все вопросы о победителе.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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- Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе, - откликнулся форвард, когда кто-то из журналистов отметил его действие. - Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: "Астав, астав" (улыбается). Я понял, что нужно пропускать.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал четыре очка и вышел на первое место в группе "G". Лидерство питерцы делят с "Лионом", который нанес поражение "Лейпцигу" - 2:0.

Чемпионат России

Тем временем на выходных пройдут игры 12-го тура отечественной Премьер-лиги. Центральный матч ожидается в воскресенье на Песчаной, где ЦСКА примет третью команду чемпионата "Ростов". Последние два визита донской команды к армейцам закончились победами гостей.

А завершит программу тура еще один матч из категории топ, в котором "Краснодар" на своем поле встретится со "Спартаком". Это будет первый матч для "красно-белых" без уволенного после поражения от "Оренбурга" Олега Кононова.

Где будем смотреть

5 октября, суббота, "Матч ТВ"

19.00 "Сочи" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.30 "Уфа" - "Ахмат". Прямая трансляция.

14.00 "Оренбург" - "Динамо". Прямая трансляция.

16.30 "Рубин" - "Тамбов". Прямая трансляция.

6 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

19.00 "Краснодар" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.30 "Урал" - "Зенит". Прямая трансляция.

14.00 "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция.

16.30 ЦСКА - "Ростов". Прямая трансляция.

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